ذکر مکتب العلاقات العامة فی الحرس الثوری أنه رداً علی الانتهاکات المستمرة للمجال الجوی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة من قبل طائرات مسیرة تابعة للجیش الأمریکی المعتدی، وبعد نجاح عملیات الدفاع الجوی والحرب الإلکترونیة التی نفذها الحرس الثوری -والتی شملت اعتراض وتدمیر والاستیلاء علی طائرات مسیرة من طرازی "إم کیو" (MQ) و"إم کیو إم-۱۷۰" (MQM-۱۷۰)- قامت طائرات مسیرة قتالیة تابعة للحرس الثوری بتنفیذ عملیة دقیقة فی وقت مبکر من صباح الیوم، استهدفت نظام رادار تابعاً للقوات الأمریکیة المعتدیة فی قاعدة الشیخ عیسی الجویة بالبحرین.

وتأتی هذه الخطوة فی إطار الجهود الرامیة للتصدی للأنشطة العدائیة التی تمارسها القوات الأمریکیة فی المنطقة.

ویؤکد الحرس الثوری الإسلامی مجدداً أن استمرار العدوان علی المجال الجوی للبلاد، واستخدام القواعد والمنشآت العسکریة فی المنطقة لتنفیذ أعمال عدائیة ضد إیران، لن یمر دون رد؛ وأن قادة الجیش الأمریکی المعتدی یتحملون المسؤولیة الکاملة عن تبعات هذه الأعمال.