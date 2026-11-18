کتب نائب وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة کاظم غریب آبادی فی منشور علی حسابه فی شبکة التواصل الاجتماعی X مساء الثلاثاء: "إن ادعاء شبکة CNN بشأن خطة إیران لاستخدام الأسلحة الکیمیائیة فی واشنطن کذبة مخزیة وتحریف للتاریخ".

وأضاف غریب آبادی: "إیران من أکبر ضحایا الأسلحة الکیمیائیة؛ ضحایا استُهدفوا بهذه الأسلحة اللاإنسانیة بدعم من المدّعین الیوم، وخاصة الولایات المتحدة".

وشدد علی انه: "لا ینبغی أن تکون الحقیقة ضحیة لحرب دعائیة".

وکتب نائب وزیر الخارجیة فی منشور آخر: "لا یمکن لصحیفة نیویورک تایمز، التی تُضفی الشرعیة علی خطة مهاجمة السدود الإیرانیة بذریعة قربها من مواقع صواریخ مزعومة، أن تُعفی نفسها من مسؤولیتها عن عواقبها الإنسانیة والقانونیة".

وأضاف غریب آبادی: "استهداف البنیة التحتیة المدنیة الحیویة جریمة حرب، ولن یمر تطبیعها وتنفیذها دون ثمن".