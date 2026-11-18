أفادت وکالات أنباء نقلًا عن العلاقات العامة للجیش بأنه فجر الیوم، استهدفت الطائرات المسیّرة القتالیة المدمّرة للجیش الجمهوری الإسلامی الإیرانی منظومات الدفاع باتریوت وقاذفات إطلاق الطائرات المسیّرة والصواریخ التابعة لجیش أمریکا الإرهابی فی قاعدة علی السالم فی الکویت بطائرات مسیّرة مدمّرة.

وتُعد قاعدة علی السالم الجویة من القواعد المهمة، وهی المرکز الرئیسی للنقل الجوی وبوابة دخول القوات العسکریة إلی منطقة غرب آسیا، وتؤدی دورًا محوریًا فی الاستراتیجیة العسکریة واللوجستیة لجیش أمریکا المعتدی فی المنطقة.

وشدد الجیش الإسلامی الإیرانی علی أنه: فی الدفاع عن إیران، لا نحنی رؤوسنا لأی قوة، بل سیکون ردنا علی أی تهدید وعدوان قاطعًا وساحقًا ودون قیود جغرافیة.