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بزشکیان: العدو یسخر کامل امکاناته لایجاد المشکلات فی ایران؛ علینا دعم القوات المسلحة فی البلاد

أشار الرئیس الایرانی مسعود بزشکیان إلی حالة الحرب التی تعیشها البلاد، وقال: نحن فی حالة حرب، والعدو یحاول بکل ما أوتی من قوة خلق مشاکل فی البلاد. إن المقاومة والصمود فی مثل هذه الظروف یتطلبان أیضاً تقبّل بعض الصعوبات وتحمّلها.
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پزشکیان

فی إشارة إلی ظروف الحرب التی تعیشها البلاد، وجهود العدو المتواصلة لاستغلال مختلف القدرات لخلق مشاکل وقیود، أکد الرئیس الایرانی مسعود بزشکیان لأعضاء مجلس الوزراء: نحن فی حالة حرب، والعدو یحاول بکل ما أوتی من قوة خلق مشاکل فی البلاد. إن المقاومة والصمود فی مثل هذه الظروف یتطلبان أیضاً تقبّل بعض الصعوبات وتحمّلها.

وأضاف الرئیس: یجب علی الحکومة أیضاً أن تعمل بجدّ لیل نهار وبکل طاقتها، علی دعم القوات المسلحة، وتأمین معیشة الشعب، وتوفیر السلع والمستلزمات التی یحتاجها المجتمع.

کما شدد الرئیس علی ضرورة توفیر المعلومات المناسبة وشرح واقع إدارة شؤون البلاد للشعب، قائلاً: یجب أن نتحدث إلی الشعب بأسلوب مناسب حتی یدرک حجم القضایا والقیود والمشاکل التی تواجه إدارة شؤون البلاد.

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بزشکیان: العدو یسخر کامل امکاناته لایجاد المشکلات فی ایران؛ علینا دعم القوات المسلحة فی البلاد

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آمریکاایرانپزشکیان
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