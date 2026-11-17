أعلن مکتب العلاقات العامة فی بحریة الحرس الثوری بأن السفینتین المخالِفتین اصطدمتا بألغام بحریة، وهو ما أدی إلی انفجارات ضخمة وحرائق واسعة النطاق.

وکانت إحدی السفینتین ناقلة نفط عملاقة تحمل أکثر من ملیونی برمیل من النفط الخام، بینما کانت الأخری سفینة مخصصة لنقل الغاز المسال.

وعلی الرغم من تمتع هاتین السفینتین بغطاء جوی وفّره عدد کبیر من الطائرات القتالیة الأمریکیة، إلا أنهما فوجئتا بوجود ألغام بحریة فی میاه مضیق هرمز؛ حیث تسببت الانفجارات القویة فی اشتعال النیران فیهما وتوقفهما عن الحرکة.

وقد تعرضت ناقلة النفط العملاقة للاستهداف فی القطاع الغربی من مضیق هرمز، فی حین وقع الحادث للسفینة الأخری (ناقلة الغاز المسال) أثناء إبحارها عبر مسار جنوبی غیر مصرح به داخل المضیق.

وتؤکد القوات البحریة للحرس الثوری أن النیران التی تُری حالیاً فی مضیق هرمز هی نتیجة لثقة شرکات الشحن فی أکاذیب المسؤولین الأمریکیین. فالسفن التی تنتهک اللوائح وتستخدم المسار الجنوبی غیر المسموح به فی مضیق هرمز، تواجه الآن "جداراً من الحدید والنار" مکوّناً من الألغام البحریة. لقد تم تحذیرکم.