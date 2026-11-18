أشار رئیس مجلس الشوری محمد باقر قالیباف، فی معرض تعلیقه علی الأکاذیب الأخیرة التی نشرتها وسائل إعلام أمریکیة ضد إیران، وعلی رأسها شبکة CNN وصحیفة نیویورک تایمز، إلی ذلک فی منشور علی حسابه الرسمی بمنصة «إکس» ، قائلاً: «عملیات التضلیل نفسها (الرایة الکاذبة) ، وسیاسات إشعال الحروب المعتادة ذاتها، لکن بشعارات جدیدة!

واضاف: لقد استُنفد رصید التیار الیمینی، ولم یعد أحد یشتری روایته؛ ولهذا السبب، انتقلت عملیات الحرب النفسیة والتوجیه الإعلامی إلی صحیفتی "نیویورک تایمز" و"CNN"».

وتابع: «تجری هذه العملیة بموافقة لاری إلیسون. إن السیطرة علی وسائل الإعلام والاستحواذ علیها تمضی بکامل قوتها».

یُذکر أن لاری إلیسون یُوصف، وفقاً لما ورد فی النص، بأنه أکبر داعم مالی خاص للجیش الإسرائیلی، وأبرز شخصیات عائلة إلیسون، المالکة الجدیدة لشبکة CNN.