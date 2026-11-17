ستیف بانون، مستشار دونالد ترامب السابق، شدد فی حوار مع صحیفة تلغراف علی أنه کان یعارض بشدة مشروع "إسرائیل أولًا" وجرّ أمریکا مرة أخری إلی حرب مع إیران.

وأضاف: لو لم یجرّ جهاز الاستخبارات المرکزیة الأمریکی (CIA) والحکومة الخفیة ومشروع "إسرائیل أولًا" وشبکة فوکس نیوز وروبرت مردوخ وتل أبیب ومارک لیفین وبن شابیرو والتیارات المتوافقة معهم أمریکا مرة أخری إلی هذه المواجهة، لما واجهت واشنطن مثل هذا الوضع. کان یمکن تجنب دخول واشنطن مجددًا فی الحرب بعد عملیة مطرقة منتصف اللیل، شریطة أن یقتصر التدخل الأمریکی علی استهداف البرنامج النووی الإیرانی.

وادّعی بانون أنه لو کان الهدف مجرد منع إیران من الحصول علی سلاح نووی، لکان دونالد ترامب قد حقق هذا الهدف بالعملیة العسکریة "مطرقة منتصف اللیل". وبحسب قوله، کان ترامب قد حقق التدمیر الکامل للأهداف، وقد جری تلک العملیة فی إطار حرب الـ۱۲ یومًا.

وقال إن أمریکا لو کانت قد أنهت المواجهة فی تلک المرحلة، لما عادت إلی هذه الحرب مرة أخری.