لماذا لا تستطیع إیران الوثوق بالوعود الأمیرکیة؟

قد تبدو تصریحات دونالد ترامب الأخیرة بشأن عدم الرغبة فی تصعید المواجهة مع إیران، للوهلة الأولی، مؤشراً علی تغیر فی نهج البیت الأبیض. فقد أعلن ترامب، فی مقابلة مع شبکة «سی بی إس» ، أنه لا یری فی الظروف الراهنة سبباً لتصعید التوتر مع إیران، مشیراً إلی أن احتمال إقدام الولایات المتحدة علی تحرک عسکری جدید سیکون ضئیلاً للغایة فی حال إحراز تقدم فی المفاوضات. لکنه، فی الوقت نفسه، دافع عن قراره السابق بالدخول فی مواجهة مع إیران، مؤکداً أنه لو عاد به الزمن لاتخذ القرار نفسه مجدداً.

ویُعد هذا التناقض فی مواقف ترامب أبرز ما ینبغی أخذه فی الاعتبار عند تقییم الرسالة الجدیدة الصادرة عن البیت الأبیض. فمن جهة، یتحدث الرئیس الأمیرکی عن ضرورة تجنب تصعید التوتر، ومن جهة أخری، لا یزال یعتبر قراره السابق صائباً ولا یستبعد اللجوء مجدداً إلی الخیار العسکری. وبالتالی، فإن ما نشهده حالیاً لا یعکس بالضرورة تخلی واشنطن عن نهج المواجهة، بقدر ما یشیر إلی تغیر فی حسابات الإدارة الأمیرکیة وأولویاتها.

ولفهم أسباب عدم الثقة بتصریحات ترامب الأخیرة، یکفی النظر إلی سلوک إدارته خلال الأشهر الماضیة. فقد کانت واشنطن تتحدث عن المفاوضات والتوصل إلی اتفاق فی وقت ظل فیه المسار الدبلوماسی مفتوحاً، لکنها لجأت فی نهایة المطاف إلی الخیار العسکری. ولا یقتصر هذا السجل علی خلاف سیاسی أو إخفاق فی إدارة المفاوضات، بل یثیر تساؤلات جوهریة بشأن مصداقیة الالتزامات الأمیرکیة فی العلاقات الدولیة.

وعندما تلجأ دولة إلی الخیار العسکری خلال مسار دبلوماسی، فمن الطبیعی أن یتعامل الطرف المقابل بحذر أکبر مع تصریحاتها ووعودها فی أی مفاوضات لاحقة. وفی مثل هذه الظروف، لا یعود ممکناً الاکتفاء بإعلان الاستعداد للتفاوض أو التعهد بعدم تصعید التوتر. فالمعیار الحقیقی یتمثل فی السلوک العملی، والالتزام بالتعهدات، وتقدیم ضمانات قابلة للتحقق. ومن هذا المنطلق، لا تتعلق المسألة بالنسبة إلی إیران بتصریحات ترامب الیوم فحسب، بل أیضاً بسجل حکومة تنقلت بین التفاوض والضغوط الاقتصادیة والتهدید العسکری والتحرک العملی ضد إیران.

ومن النقاط المهمة أیضاً توقیت تغیر لهجة الرئیس الأمیرکی. فقد جاءت هذه التصریحات فی وقت منی فیه الجمهوریون بهزیمة فی انتخابات التجدید النصفی للکونغرس، وتغیرت موازین القوی السیاسیة فی واشنطن علی نحو أضر بإدارة ترامب. کما أشار ترامب نفسه إلی دور المواجهة مع إیران فی الهزیمة الانتخابیة للجمهوریین. ویعکس ذلک أن سیاسة المواجهة الأمیرکیة مع إیران لم تکن، خلافاً لحسابات البیت الأبیض الأولیة، خالیة من التکالیف السیاسیة والاقتصادیة.

فارتفاع تکالیف الطاقة، والمخاوف بشأن أمن الملاحة البحریة، والتداعیات الاقتصادیة لاستمرار التوتر، کلها عوامل یمکن أن تؤثر فی حیاة المواطنین الأمیرکیین وتتحول إلی قضیة فی المنافسة السیاسیة الداخلیة. ویواجه ترامب الآن وضعاً قد یؤدی فیه استمرار النهج السابق إلی تحمیل إدارته مزیداً من الأعباء. فهو من جهة لا یرید أن یبدو وکأنه یتراجع أمام إیران، ومن جهة أخری لا یستطیع تجاهل التداعیات الداخلیة لاستمرار المواجهة. وقد یکون هذا التناقض أحد أسباب تغیر خطابه مؤخراً.

وعلی الرغم من تصریحات ترامب الجدیدة، لا توجد مؤشرات علی أن واشنطن تخلت عن جمیع أدوات الضغط. فلا یزال الرئیس الأمیرکی یتحدث عن تحدید أهداف تتعلق بالبنیة التحتیة فی إیران، وعن استعداد القوات الأمیرکیة للتحرک. وفی الوقت نفسه، یؤکد مسؤولون فی إدارته أن المفاوضات لم تصل بعد إلی مرحلة قریبة من الاتفاق، وأن الخلافات الجوهریة بین الطرفین لا تزال قائمة. وتُظهر هذه المواقف استمرار الفجوة بین خطاب خفض التصعید والإبقاء علی أدوات التهدید.

وحتی إذا لم تکن لدی البیت الأبیض فی المرحلة الراهنة رغبة فی تصعید المواجهة، فإن ذلک لا یعنی بالضرورة تغیر نظرته الاستراتیجیة إلی إیران. فقد تکون الولایات المتحدة توصلت ببساطة إلی أن إدارة الأزمة عبر الدبلوماسیة أقل کلفة، فی الظروف الحالیة، من مواصلة المواجهة. وبعبارة أخری، لا ینبغی الخلط بین تغیر الحسابات المتعلقة بتکالیف المواجهة وتغیر طبیعة السیاسة الأمیرکیة.

وفی ظل هذه الظروف، تتمثل القضیة الأهم بالنسبة إلی إیران فی الحفاظ علی استقلالیة قرارها وتجنب تکرار التجارب المکلفة السابقة. وینبغی لطهران الاستفادة من أی فرصة لدفع المسار الدبلوماسی وتخفیف الضغوط الاقتصادیة، لکن من دون تجاهل سجل السلوک الأمیرکی أو إضعاف القدرات الردعیة للبلاد. فالمفاوضات لا یمکن أن تفضی إلی نتیجة مستدامة إلا عندما یدرک الطرف المقابل أن التهدید والضغط لا یمکن أن یحلا محل الالتزامات الدبلوماسیة.

ومن هذا المنظور، فإن الحفاظ علی الجاهزیة الدفاعیة، والاهتمام بالضمانات العملیة، والمطالبة بالتزامات قابلة للتحقق، لا یشکل عائقاً أمام الدبلوماسیة، بل یعد من متطلبات نجاحها. کما یتعین علی إیران التمییز بین المطالب الأمیرکیة الفعلیة والاحتیاجات السیاسیة الداخلیة لترامب. فقد یسعی الرئیس الأمیرکی إلی التوصل إلی اتفاق بهدف احتواء تداعیات الانتخابات، أو تخفیف الضغوط الاقتصادیة، أو استعادة موقعه السیاسی؛ لکن أی اتفاق یقتصر علی تحقیق المصالح قصیرة الأمد للبیت الأبیض ویتجاهل حقوق إیران ومصالحها، لا یمکن أن یشکل أساساً لتفاهم مستدام.

کما کشفت تجربة المواجهة الأخیرة عن حقیقة مهمة، وهی أن القضایا المتعلقة بإیران لا یمکن تسویتها بالاعتماد حصراً علی الضغط العسکری. فالموقع الجیوسیاسی لإیران، وقدراتها الدفاعیة، ودورها فی المعادلات الأمنیة الإقلیمیة، کلها عوامل ینبغی أخذها فی الاعتبار عند اتخاذ أی قرار بشأن مستقبل العلاقات بین البلدین. وعلی واشنطن أن تدرک أن إیران لیست طرفاً یمکن تغییر إرادته السیاسیة بما یتوافق مع مطالبها من خلال التهدید والضغط.

وفی نهایة المطاف، ینبغی ألا تدفع تصریحات ترامب الجدیدة طهران إلی التفاؤل المبکر. فقد یتیح تغیر لهجة واشنطن فرصة لخفض التوتر ودفع المسار الدبلوماسی، لکن الثقة لا تکون ذات معنی إلا عندما تنعکس فی سلوک الطرف الآخر والتزاماته العملیة. ولا یوجد ما یدعو إیران إلی نسیان تهدیدات الأمس وتجربة تقویض المسار الدبلوماسی لمجرد أن ترامب یتحدث الیوم عن عدم الرغبة فی تصعید التوتر. فالمسألة الأساسیة تکمن فی أن تثبت الولایات المتحدة عملیاً ابتعادها عن سیاسة التهدید والضغط. وحتی یتحقق ذلک، یمکن أن تستمر المفاوضات، لکن لا ینبغی لإیران أن تتخلی، ولو للحظة، عن الیقظة والردع.