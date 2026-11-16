متحدث الخارجیة: إیران ستبقی صامدة وشامخة رغم کید الحاقدین

"بقائی" زار معرضا للأعمال الفوتوغرافیة للفنان والمؤرخ الإیرانی "هربرت (کرک) کریم‌مسیحی" تحت عنوان "آلاف السنین من إیران"، والتقی بصاحب هذه الأعمال وتحدث إلیه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجیة إلی هذه الزیارة فی منشور عبر منصة "إکس"؛ قائلا: أتیحت لی فرصة ثمینة لمشاهدة عظمة إیران الحبیبة وبهائها فی معرض الصور الفوتوغرافیة "آلاف السنین من إیران" من خلال عدسة فناننا العزیز "هربرت کریم‌مسیحی" ورغم أن ألق ثقافة هذه الأرض وفنها وأصالتها، بما تزخر به من سحر وجمال أخّاذ، لا یمکن احتواؤه حتی فی آلاف الصور، لکن کما یقول الشاعر: "لا بدّ من أن نتذوّق بقدر ما نشعر به من ظمأ"؛ وما أمتع أن تطلّ علینا، وسط صخب الحیاة وضجیجها، مشاهد من هذه الأرض العریقة المجیدة، فتأتی ضیافة لأعیننا".

وأضاف: کانت جمیع الصور جمیلة، غیر أن هذه الصورة تحدیدا لامست وجدانی أکثر من سواها: زهرة فی ید، یری بعضهم أنها زهرة الرمان، فیما یراها آخرون زهرة اللوتس، وقد تعددت تأویلاتها فی علم الرموز، من المکانة والنبل إلی الولادة والحیاة؛ وصولجان ملکی فی الید الأخری، رمزا للقوة والسلطة. لکن أهمیة هذه الصورة تتجاوز کل ذلک؛ فنحن الإیرانیین لم نبحث عن العظمة فی القوة وحدها ولطالما جعلنا الانبثاق والإبداع دائما فی أفق رؤیتنا، ومن ثم فإن إیران، رغم کید الحاقدین، لا تزال صامدة وستبقی شامخة علی الدوام.