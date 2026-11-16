الرئيسية » بین الملل

متحدث الخارجیة: إیران ستبقی صامدة وشامخة رغم کید الحاقدین

قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإیرانیة "إسماعیل بقائی" بعد زیارته إلی معرض الصور الفوتوغرافیة "آلاف السنین من إیران": إننا الإیرانیین لم نبحث عن العظمة فی القوة وحدها ولطالما جعلنا الانبثاق والإبداع فی صمیم رؤیتنا ومن ثم فإن إیران رغم کید الحاقدین لا تزال صامدة وستبقی شامخة علی الدوام.
رقم الخبر: 4202243المشاهدات: 0
بقایی

"بقائی" زار معرضا للأعمال الفوتوغرافیة للفنان والمؤرخ الإیرانی "هربرت (کرک) کریم‌مسیحی" تحت عنوان "آلاف السنین من إیران"، والتقی بصاحب هذه الأعمال وتحدث إلیه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجیة إلی هذه الزیارة فی منشور عبر منصة "إکس"؛ قائلا: أتیحت لی فرصة ثمینة لمشاهدة عظمة إیران الحبیبة وبهائها فی معرض الصور الفوتوغرافیة "آلاف السنین من إیران" من خلال عدسة فناننا العزیز "هربرت کریم‌مسیحی" ورغم أن ألق ثقافة هذه الأرض وفنها وأصالتها، بما تزخر به من سحر وجمال أخّاذ، لا یمکن احتواؤه حتی فی آلاف الصور، لکن کما یقول الشاعر: "لا بدّ من أن نتذوّق بقدر ما نشعر به من ظمأ"؛ وما أمتع أن تطلّ علینا، وسط صخب الحیاة وضجیجها، مشاهد من هذه الأرض العریقة المجیدة، فتأتی ضیافة لأعیننا".

وأضاف: کانت جمیع الصور جمیلة، غیر أن هذه الصورة تحدیدا لامست وجدانی أکثر من سواها: زهرة فی ید، یری بعضهم أنها زهرة الرمان، فیما یراها آخرون زهرة اللوتس، وقد تعددت تأویلاتها فی علم الرموز، من المکانة والنبل إلی الولادة والحیاة؛ وصولجان ملکی فی الید الأخری، رمزا للقوة والسلطة. لکن أهمیة هذه الصورة تتجاوز کل ذلک؛ فنحن الإیرانیین لم نبحث عن العظمة فی القوة وحدها ولطالما جعلنا الانبثاق والإبداع دائما فی أفق رؤیتنا، ومن ثم فإن إیران، رغم کید الحاقدین، لا تزال صامدة وستبقی شامخة علی الدوام.

تابعنا

متحدث الخارجیة: إیران ستبقی صامدة وشامخة رغم کید الحاقدین

0
آمریکاایرانبقایی
أخبار ذات صلة

التعليقات

أضف تعليقك

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار

طهرانی مقدم استُشهد فی سبیل زیادة مدی الصواریخ

بزشکیان: علینا دعم القوات المسلحة فی البلاد

انفجار عنیف وحریق هائل لناقلتی نفط فی مضیق هرمز

لا یمکن الوثوق بالولایات المتحدة فی العمل الدبلوماسی

آل خلیفة یصدر حکمًا بالسجن المؤبد لآیة الله عیسی قاسم

منظمة التعاون الاقتصادی دعمت خطة إیران لإنهاء الحرب

أمریکا هاجمت إیران؛ لکن إیران خرجت أقوی

"خيبر شكن": سلاحٌ يتيح الرد خلال 20 دقيقة

دم قائد الثورة الشهيد ضاعف دافعنا

التهجير؛ سلاح إسرائيل لاحتلال جنوب لبنان

استهداف رادار منظومة الدفاع الجوي الأمريكية

التهديدات الاقتصادية الامريكية لن تحقق نتيجة

تهدید بارتكاب جرائم ضد إیران یثبت عجز أمریکا

الکلفة الباهظة لعودة أمریکا إلی المواجهة مع إیران

کیف تخسر إسرائیل حلفاءها التاریخیین؟