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عراقجی: قمة منظمة التعاون الاقتصادی دعمت خطة إیران لإنهاء الحرب بشکل دائم

صرح وزیر الخارجیة بأن قمة منظمة التعاون الاقتصادی (ECO) قد دعمت خطة إیران المکونة من مرحلتین لإنهاء الحرب بشکل دائم.
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عراقچی

أشار سید عباس عراقجی، فی تصریحات للصحفیین عقب اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادی، إلی أن جانباً کبیراً من القمة خُصص لمناقشة الأوضاع فی قطاع غزة؛ وهی أزمات تسبب فیها الکیان الصهیونی، وتصل فی جوهرها إلی حد "الإبادة الجماعیة الصامتة".

ولفت عراقجی إلی منع دخول الغذاء والمیاه النظیفة والأدویة، مشیراً إلی أن هذه المعاناة تفاقمت -للأسف- بسبب الفیضانات والأمطار الغزیرة. ونتیجة لذلک، طُرحت القضیة للنقاش، حیث شهد الاجتماع دعوات لإیصال المساعدات الدولیة وبذل الجهود لتغییر الواقع المیدانی.

وأضاف قائلاً: "فیما یتعلق بالوضع الراهن فی منطقتنا، جاء رد فعل قمة منظمة التعاون الاقتصادی إیجابیاً؛ إذ أعرب المشارکون عن دعمهم وترحیبهم بالمقترح الإیرانی -المعروف بـ 'خطة المرحلتین'- معربین عن أملهم فی أن تفضی هذه المبادرة إلی إنهاء دائم وشامل للحرب الدائرة فی المنطقة".

کما أوضح وزیر الخارجیة أن المناقشات تناولت رؤیة المنظمة وتصوراتها للمستقبل، إلی جانب قضایا أخری شملت التعاون فی مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والعلوم والتکنولوجیا، بالإضافة إلی ملفات تتعلق بالأمن الإقلیمی.

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عراقجی: قمة منظمة التعاون الاقتصادی دعمت خطة إیران لإنهاء الحرب بشکل دائم

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آمریکاایرانعراقچی
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