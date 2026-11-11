عراقجی: أوهام أشخاص مثل "روبیو" هی ما قاد الولایات المتحدة إلی الفشل

کتب سید عباس عراقجی، وزیر خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، فی منشور علی حسابه علی وسائل التواصل الاجتماعی: "قبل ثمانی سنوات، ادعت شخصیة کاریکاتوریة مثل بومبیو أنه إذا أراد الإیرانیون الحصول علی طعام، فعلیهم الانصیاع لإملاءات البیت الأبیض. والیوم، یکرر شخص مثل روبیو -الذی یقع أبناء وطنه الکوبیون أنفسهم ضحایا لهذه السیاسة ذاتها- الهراء نفسه تماماً".

وأضاف عراقجی: "بغض النظر عن الطبیعة اللاإنسانیة لهذه السیاسة، فإن مثل هذه الأوهام والأفکار التی لا أساس لها هی بالضبط ما یقود السیاسات الأمریکیة إلی الفشل".