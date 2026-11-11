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عراقجی: أوهام أشخاص مثل "روبیو" هی ما قاد الولایات المتحدة إلی الفشل

رداً علی مزاعم وزیر الخارجیة الأمریکی مارکو روبیو، کتب وزیر خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أن مثل هذه الأوهام والأفکار التی تفتقر إلی أی أساس هی التی تؤدی تحدیداً إلی فشل السیاسات الأمریکیة.
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عراقچی

کتب سید عباس عراقجی، وزیر خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، فی منشور علی حسابه علی وسائل التواصل الاجتماعی: "قبل ثمانی سنوات، ادعت شخصیة کاریکاتوریة مثل بومبیو أنه إذا أراد الإیرانیون الحصول علی طعام، فعلیهم الانصیاع لإملاءات البیت الأبیض. والیوم، یکرر شخص مثل روبیو -الذی یقع أبناء وطنه الکوبیون أنفسهم ضحایا لهذه السیاسة ذاتها- الهراء نفسه تماماً".

وأضاف عراقجی: "بغض النظر عن الطبیعة اللاإنسانیة لهذه السیاسة، فإن مثل هذه الأوهام والأفکار التی لا أساس لها هی بالضبط ما یقود السیاسات الأمریکیة إلی الفشل".

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عراقجی: أوهام أشخاص مثل "روبیو" هی ما قاد الولایات المتحدة إلی الفشل

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آمریکاایرانعراقچیروبیو
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