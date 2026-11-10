عراقجی ینفی عقد لقاء بین محسن رضائی وفانس/ الحل یکمن فی تلبیة شروط إیران

أکد السید عباس عراقجی -رداً علی تقاریر فی وسائل إعلام أجنبیة حول "احتمالیة عقد لقاء بین نائب الرئیس الأمریکی جی دی فانس وأمین المجلس الأعلی للأمن القومی الإیرانی"- قائلاً: "هذه التکهنات والافتراءات الإعلامیة لا أساس لها من الصحة علی الإطلاق؛ ولا توجد أی خطط لعقد مثل هذا اللقاء".

الحرب لا یمکن إنهاؤها بالعمل العسکری أو العقوبات؛ الحل یکمن فی الدبلوماسیة وتلبیة شروط إیران

ورداً علی سؤال حول تقییم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لمواقف الرئیس الأمریکی الأخیرة -وما إذا کانت تصریحات واشنطن تشیر إلی تحول فی نهجها تجاه التطورات الراهنة ومسار الدبلوماسیة- أجاب وزیر الخارجیة: "لم یکن الرئیس الأمریکی بحاجة لسماع آراء مواطنیه -الذین یعارضون الحرب مع إیران ولا یرغبون فی أن تُجر بلادهم باستمرار إلی صراعات لدعم الکیان الصهیونی- لیدرک الحقیقة. کان ینبغی علیه أن یفهم منذ وقت طویل أنه فشل فی تحقیق أی من أهدافه فی حرب ضد إیران، وأنه لن ینجح فی ذلک أبداً".

وأضاف: "لن یمضی وقت طویل حتی یدرک ترامب أنه سلک أیضاً مساراً خاطئاً فیما یتعلق بالعقوبات والضغوط الاقتصادیة. فالحرب مع إیران لن تنتهی عبر الوسائل العسکریة أو تکثیف العقوبات؛ الحل الوحید یکمن فی اعتماد لغة الاحترام، والانخراط فی الدبلوماسیة، وتلبیة المطالب والشروط التی وضعتها إیران -وهی الشروط الواردة فی المقترح الذی قُدّم قبل یومین، والذی لا یزال مطروحاً علی الطاولة".