عارف: سواء تحقق السلام أم لم یتحقق، فالمواجهة مع العدو مستمرة

شدّد معاون أول رئیس الجمهوریة علی أن تطویر العلم والتقنیات المتقدمة یجب أن یُتابع بجدیة بصرف النظر عن الظروف السیاسیة والأمنیة، وقال: سواء تحقق السلام أم لم یتحقق، فإن مسار المواجهة مع العدو سیستمر؛ ولذلک یجب أن نتابع تطویر التقنیات المتقدمة بجدیة أکبر لنمتلک الید العلیا أمام العدو.

وشدد محمد رضا عارف، موضحًا أن إیران لا تسعی إلی الحرب لکنها تدافع عن نفسها جیدًا: إن الشباب العلماء کانوا ضباط الحربین المفروضتین الأخیرتین، وإن الجامعات والمراکز العلمیة أبلی بلاءً حسنًا فی الدفاع عن البلاد.