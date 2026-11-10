الرئيسية » بین الملل

عارف: سواء تحقق السلام أم لم یتحقق، فالمواجهة مع العدو مستمرة

عارف: سواء تحقق السلام أم لم یتحقق، فالمواجهة مع العدو مستمرة؛ ویجب أن نمتلک الید العلیا فی العلم والتکنولوجیا.
رقم الخبر: 4201002المشاهدات: 12التعليقات (0)
عارف

شدّد معاون أول رئیس الجمهوریة علی أن تطویر العلم والتقنیات المتقدمة یجب أن یُتابع بجدیة بصرف النظر عن الظروف السیاسیة والأمنیة، وقال: سواء تحقق السلام أم لم یتحقق، فإن مسار المواجهة مع العدو سیستمر؛ ولذلک یجب أن نتابع تطویر التقنیات المتقدمة بجدیة أکبر لنمتلک الید العلیا أمام العدو.

وشدد محمد رضا عارف، موضحًا أن إیران لا تسعی إلی الحرب لکنها تدافع عن نفسها جیدًا: إن الشباب العلماء کانوا ضباط الحربین المفروضتین الأخیرتین، وإن الجامعات والمراکز العلمیة أبلی بلاءً حسنًا فی الدفاع عن البلاد.

تابعنا

عارف: سواء تحقق السلام أم لم یتحقق، فالمواجهة مع العدو مستمرة

0
ایرانتهرانعارف
أخبار ذات صلة

التعليقات

أضف تعليقك

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار

غارات سعودیة تستهدف محطة للغاز وشرکة النفط فی صنعاء

احتیاطیات صواریخ باتریوت الأوروبیة في أدنی مستوی

قدرات إیران الصاروخیة هی الرکیزة الأساسیة

عراقجی ینفی عقد لقاء بین محسن رضائی وفانس

لتعزیز مکانة إیران فی مجال النقل الإقلیمی

انفجار ناقلتی نفط مخالفتین فی مضیق هرمز

لماذا لا تستطیع إیران الوثوق بالوعود الأمیرکیة؟

ایجئی: القوة الجو - فضائیة بالحرس الثوری من رکائز الردع الإیرانی

قائد حرس الثورة فی طهران: المقاومة هی السبیل الوحید لمواجهة "جبهة الاستکبار"

عراقجی: شعوب المنطقة سئمت من خداع إسرائیل

الیمن: لم یبقَ أی خط أحمر فی المواجهة مع السعودیة

عارف: بعد تأمین معیشة الناس، تطویر التقنیات المتقدمة أولویة الحکومة

المتحدث باسم الجیش الایرانی: عقیدة الجیش تتحول نحو نهج هجومی

الرئیس الایرانی: نؤمن بالحوار والتفاوض وقادرون علی حسم الأمر بکل عزة وکرامة

بقائی: مطالب إیران لیست غیر منطقیة؛ الکرة فی ملعب أمریکا