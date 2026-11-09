عارف: بعد تأمین معیشة الناس، تطویر التقنیات المتقدمة أولویة الحکومة

الاجتماع الثانی عشر للجنة الخاصة لتطویر التکنولوجیا عُقد برئاسة محمد رضا عارف، معاون أول رئیس الجمهوریة، بمحور دراسة الأضرار التی لحقت بالشرکات القائمة علی المعرفة فی الحرب المفروضة الأخیرة، وسبل دعم هذه الشرکات لإحیاء القدرات الإنتاجیة والحفاظ علی القوة البشریة المتخصصة.

وفی هذا الاجتماع، قُدّم تقریر عن حجم الأضرار التی لحقت بالشرکات القائمة علی المعرفة والإجراءات المتخذة لدعمها، من قبل وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وصندوق الابتکار والازدهار، ومعاونیة العلم والتکنولوجیا واقتصاد المعرفة فی رئاسة الجمهوریة، واللجنة الخاصة لتطویر التکنولوجیا، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادیة والمالیة، ووزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعی، والبنک المرکزی، والمحافظین.

رأینا نتیجة تطویر العلم والتکنولوجیا فی الدفاع عن البلاد

وقال معاون أول رئیس الجمهوریة فی هذا الاجتماع، مشددًا علی المکانة الاستراتیجیة للعلم والتکنولوجیا فی تأمین أمن البلاد وتقدمها: بعد تأمین معیشة الناس، فإن تطویر العلم والتقنیات المتقدمة ودعم الشرکات القائمة علی المعرفة هو الأولویة الأولی للحکومة.

وأضاف عارف، مشیرًا إلی دور الإنجازات العلمیة والتکنولوجیة فی القدرة الدفاعیة للبلاد: لقد رأینا نتیجة استراتیجیة تطویر العلم والتقنیات المتقدمة فی الحربین المفروضتین الأخیرتین وفی الدفاع عن البلاد.

وشدد، موضحًا أن التقدم العلمی والتکنولوجی ضرورة استراتیجیة لمستقبل البلاد: یجب أن نکون علی جهوزیة لمواصلة المواجهة الکبری مع العدو؛ لأن العدو یستخدم آخر الإنجازات العلمیة فی المیدان.

وتابع معاون أول رئیس الجمهوریة: کلنا ندرک مشکلات البلاد، لکن یجب ألا نتخلف عن العدو فی مجال العلم والتکنولوجیا.