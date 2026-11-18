کتب المتحدث باسم الحرس الثوری، العمید حسین محبی، فی رسالة وجه فیها انتقاداً لاذعاً للقیادة المرکزیة الأمریکیة (CENTCOM) -التی وصفها بأنها جزء من "جیش إرهابی"- قائلاً: "بالنظر إلی هذا السجل، یستحق قائد القیادة المرکزیة الأمریکیة ’وسام الأضرار‘؛ فهو قائد یبدو أنه یسجل أرقاماً قیاسیة فی إلحاق الخسائر بأسطول الطائرات المسیرة الخاضع لقیادته!"

وأضاف: "بدلاً من استعراض التفوق العسکری، ینبغی علی الجیش الأمریکی أن یقدّم تفسیراً للخسائر المتتالیة فی معداته باهظة التکلفة؛ وهی خسائر تزید یوماً بعد یوم من قائمة إخفاقاته العملیاتیة المتنامیة".



