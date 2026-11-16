اللواء صفوی: الشهید طهرانی مقدم استُشهد فی سبیل زیادة مدی الصواریخ

اللواء الحرسی سید یحیی صفوی، المستشار العسکری الأعلی للقائد العام للقوات المسلحة، قال فی لقائه مع أعضاء مکتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الشهید وجمع من أهل الإعلام فی منزل الشهید اللواء حسن طهرانی مقدم، مشیرًا إلی الذکری السنویة لاستشهاد هذا القائد والعالم الدفاعی البارز: إنه شرح أبعاد شخصیة هذا الشهید ودوره فی تأسیس صناعة الصواریخ فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وتابع: إن الشهید طهرانی مقدم، بإدراکه أهمیة هذا الموضوع، کان یتابع تطویر القدرة الصاروخیة بجدیة، وکان یعتقد أن القدرة الصاروخیة یجب أن تُعزز بوصفها ذراعًا قویة للأمة الإیرانیة والنظام أمام تهدیدات الأعداء.

وأشار إلی جهود هذا الشهید لزیادة مدی الصواریخ وشدد قائلًا: کان الشهید طهرانی مقدم عالمًا مستقبلیًا لا یکتفی بالوضع الراهن، وکان بتفکیر استراتیجی یراعی آفاقًا أوسع لتطویر القدرة الصاروخیة للبلاد.

وقدّر اللواء صفوی فی الختام عائلة الشهید طهرانی مقدم قائلًا: إن عائلات القادة والمقاتلین لها نصیب کبیر فی مجاهداتهم، ودون مرافقة ودعم الزوجات والأبناء لم یکن استمرار هذا المسار الصعب ممکنًا. وأقدّر زوجة هذا الشهید الکریم وبناته وابنه الذین کانوا رفقاء وسندًا له فی مسار مجاهداته.

کما أبلغ فی ختام کلامه سلام قائد الثورة الإسلامیة الأعلی، آیة الله السید مجتبی الخامنئی، إلی عائلة الشهید طهرانی مقدم.

رسالة الشهید طهرانی مقدم إلی قائد الثورة الشهید

وفی سیاق متصل بهذا اللقاء، قال مهدی فضائلی، عضو مکتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الشهید: إن الشهید طهرانی مقدم کتب رسالة مثیرة جدًا للاهتمام، علی الأرجح عام ۲۰۰۵، إلی قائد الثورة الشهید استخدم فیها تعابیر رائعة.

وأضاف: یجب تفسیر ولاء هذا الشهید الکریم للولایة فی إطار إیمانه العمیق أیضًا. فقد کتب الشهید طهرانی مقدم فی هذه الرسالة: "لم نکن فی زمن أمیر المؤمنین (ع) ، وقد بقی فینا هذا التحسر لأننا لم نتمکن من أداء عمل فی رکابه؛ ونرید أن نعوّض هذا التحسر فی رکابکم."

وأضاف فضائلی: إن الشهید طهرانی مقدم شدد فی سیاق متصل مخاطبًا قائد الثورة الشهید علی أننا "نرید أن نملأ یدیکم ونطمئن قلوبکم."

تعبیر "العالم" کان نابعًا من معرفة دقیقة

قال عضو مکتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الشهید: لم نرَ یومًا أن قائد الثورة الشهید یبالغ فی کلامه. وحتی فی رسائل التعازی لشخصیات مختلفة، کان یستخدم مفردات یؤمن بها.

وتابع: لقد کان یشدد علی أنه یستخدم التعابیر والمفردات بناءً علی إیمانه الواقعی، ولم یکن یبالغ فی وصف خصائص الأشخاص. وعندما وصف قائد الثورة الشهید، بمعرفته التی کانت لدیه عن الشهید طهرانی مقدم، بأنه "عالم"، فإن هذا التعبیر کان واعیًا ودقیقًا تمامًا.