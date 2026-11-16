أمریکا هاجمت إیران؛ لکن إیران خرجت أقوی

تتحول الحروب إلی هزائم استراتیجیة عندما تعجز القوة العسکریة للمهاجم، رغم إلحاقها خسائر بالطرف الآخر، عن تحقیق الأهداف السیاسیة والأمنیة المنشودة. وهذا التناقض تحدیداً هو ما تواجهه الولایات المتحدة الیوم فی تعاملها مع إیران؛ فواشنطن تمکنت من شن هجمات واسعة، لکنها باتت تواجه قیوداً لم تکن قائمة قبل الحرب، فی مساعیها للخروج من الأزمة التی تسببت فیها بنفسها.

وینبغی تقییم التصریحات الأخیرة لوزیر الخارجیة الأمریکی الأسبق أنتونی بلینکن فی إطار هذا التناقض. فتکمن أهمیة هذه التصریحات، لا فی مجرد انتقاد مسؤول سابق لقرار دونالد ترامب، بل فی إقرارها بتغیر موازین القوی الاستراتیجیة بعد الحرب.

ووصف بلینکن، خلال مشارکته فی قمة القیادة التی نظمتها صحیفة «هندوستان تایمز» فی نیودلهی، العمل العسکری الذی أقدم علیه ترامب ضد إیران بأنه خطأ، مشیراً إلی أن الإدارات الأمریکیة السابقة درست هذا الخیار أیضاً، لکنها خلصت إلی أن الهجوم العسکری ینبغی أن یکون الملاذ الأخیر. وأضاف أنه حتی لو أدی مثل هذا الهجوم إلی تأخیر البرنامج النووی الإیرانی، فمن المرجح ألا یتجاوز هذا التأخیر عاماً أو عامین. وحذّر من أن نتیجة هذه الخطوة قد تتمثل فی نقل الأنشطة النوویة الإیرانیة إلی أعماق أکبر تحت الأرض، ثم استئنافها فی المستقبل.

کما أشار بلینکن إلی وضع مضیق هرمز، قائلاً إن هذا الممر المائی لم یکن یمثل مشکلة لواشنطن قبل اندلاع الحرب، لکنه تحول الآن إلی أحد أبرز التحدیات التی تواجه الولایات المتحدة. بل إنه رجّح أن أی اتفاق لتسویة أزمة هرمز قد یتطلب تقدیم تنازلات لإیران، ربما فی إطار آلیة ما لفرض رسوم علی عبور السفن، حتی وإن لم تُسمَّ هذه الرسوم رسمیاً بهذا الاسم.

وتطرق وزیر الخارجیة الأمریکی الأسبق، فی سیاق حدیثه، إلی الأبعاد الجغرافیة والسکانیة لإیران، موضحاً أن عدد سکانها یبلغ نحو ۹۰ ملیون نسمة، وأن مساحتها تعادل أربعة أضعاف مساحة ولایة کالیفورنیا وثلاثة أضعاف مساحة العراق. وأضاف أن منشآت إنتاج الأسلحة الإیرانیة تقع فی أعماق الأراضی الإیرانیة، وأن مدی هذه الأسلحة یجعل من المستحیل القضاء علی جمیع القدرات الإیرانیة عبر الضربات الجویة وحدها. وأکد أن تدمیر هذه القدرات بالکامل قد یتطلب غزواً بریاً، وهو إجراء وصفه بالکارثی. وفی تقییم أکثر صراحة، قال إن إیران، رغم الخسائر الکبیرة وفقدان جزء من قدراتها، أصبحت فی موقع إقلیمی أقوی مقارنة بما کانت علیه عند بدایة الحرب.

الإخفاق فی تحویل التفوق العسکری إلی مکاسب سیاسیة

لفهم أهمیة هذا الإقرار، لا بد من التمییز بین مفهومین: التفوق العسکری والانتصار الاستراتیجی. فالتفوق العسکری یعنی القدرة علی إلحاق الخسائر وتدمیر البنی التحتیة واستهداف قدرات الطرف الآخر، أما الانتصار الاستراتیجی فیتحقق عندما تؤدی هذه العملیات إلی تغییر السلوک السیاسی للخصم وتحقیق الأهداف المنشودة.

فی الواقع، لا تکمن المشکلة الأساسیة لواشنطن فی ما إذا کانت الهجمات العسکریة علی إیران قد ألحقت بها أضراراً أم لا، بل فی ما إذا کانت هذه الأضرار قد تمکنت من تغییر الإرادة السیاسیة الإیرانیة، والقضاء علی قدراتها الردعیة، وإضعاف مکانة طهران الإقلیمیة.

وتکشف تصریحات بلینکن عن وجود شکوک جدیة داخل المؤسسة السیاسیة الأمریکیة بشأن تحقیق هذه الأهداف. فإذا کان الهدف من الحرب فرض الإرادة السیاسیة علی إیران، فإن استمرار قدرتها علی اتخاذ القرار والرد والتأثیر فی المعادلات الإقلیمیة یعنی أن القوة العسکریة لم تتحول إلی النتیجة السیاسیة التی کانت واشنطن تتطلع إلیها.

وتکتسب هذه المسألة أهمیة خاصة فیما یتعلق بالبرنامج النووی. فقد یؤدی الهجوم العسکری إلی تدمیر البنی التحتیة المادیة، لکنه لا یقضی تلقائیاً علی المعرفة التقنیة والکوادر المتخصصة والإرادة السیاسیة لدی أی دولة. بل إن الضغوط العسکریة قد تدفع الطرف الآخر إلی إعادة النظر فی حساباته الأمنیة، وتعزز دوافعه لتوزیع قدراته وإخفائها وإعادة بنائها. ومن ثم، فإن تأخیر برنامج ما لا یعنی بالضرورة القضاء علیه.

مضیق هرمز.. تحویل الجغرافیا إلی ورقة قوة

لعل أبرز ما ورد فی اعترافات بلینکن هو إشارته إلی مضیق هرمز. فهذا الأمر یکشف أن تداعیات الحرب تجاوزت نطاق أهدافها العسکریة الأولیة، وامتدت إلی أحد أکثر الممرات حساسیة فی الاقتصاد العالمی.

فمضیق هرمز لیس مجرد ممر بحری یقع بمحاذاة إیران، بل هو أحد أهم شرایین نقل الطاقة فی العالم. وتبلغ أهمیة هذا الممر للاقتصادات الکبری، ولا سیما الدول الآسیویة والصین، حداً یجعل أی اضطراب مستمر فیه قادراً علی إحداث تداعیات تتجاوز منطقة الخلیج الفارسی.

ومن هذا المنطلق، تتحول الجغرافیا الإیرانیة نفسها إلی أحد عناصر القوة. فالدولة التی تقع بمحاذاة هذا الممر المائی تتمتع بموقع یؤثر حتی فی الحسابات الأمنیة للقوی الکبری. ولا یمکن تقییم هذه الإمکانات بمجرد إحصاء المقاتلات أو الصواریخ أو حجم الأضرار التی لحقت بالمنشآت العسکریة.

واللافت أن الولایات المتحدة لم تکن تواجه قبل الحرب تحدیاً بهذا الحجم یتعلق بإدارة أزمة مضیق هرمز، لکن إعادة الأوضاع إلی طبیعتها أصبحت الآن جزءاً من أجندة واشنطن السیاسیة والأمنیة. کما أن إقرار بلینکن بضرورة تقدیم تنازلات لإیران ینبع من هذه الحقیقة؛ فالقوة العسکریة وحدها لا تستطیع تحیید جمیع التداعیات الجیوسیاسیة للحرب.

حدود القوة الأمریکیة وکلفة استمرار الحرب

ومن العوامل الأخری صعوبة تحویل العملیات العسکریة إلی حل مستدام. فإیران دولة ذات مساحة جغرافیة واسعة نسبیاً، وعدد سکان کبیر، وقدرات عسکریة موزعة علی نطاق واسع. وهذا الواقع یختلف عن نمط استهداف منشأة محدودة أو دولة صغیرة.

إن القضاء الکامل علی القدرات العسکریة الإیرانیة، ولا سیما تلک المتمرکزة فی أعماق الأراضی، یتطلب عملیات متواصلة ومکلفة. وإذا کان تحقیق هذا الهدف غیر ممکن من دون غزو بری، فستجد واشنطن نفسها أمام خیار صعب: إما القبول بحدود القوة العسکریة والتوجه نحو التوصل إلی اتفاق، أو الدخول فی مرحلة أکثر کلفة وأشد غموضاً من الحرب.

وفی هذا السیاق، تکتسب مسألة خروج ترامب من الأزمة أهمیة خاصة. ویری بلینکن أن المسار الدبلوماسی لا یزال قائماً، لکن قبوله سیکون صعباً علی الرئیس الأمریکی؛ لأن الاتفاق النهائی قد لا یختلف جوهریاً، من حیث مضمونه النووی، عن الاتفاق النووی الذی انسحب منه ترامب عام ۲۰۱۸. وبعبارة أخری، قد تجد واشنطن نفسها، بعد تکبد خسائر عسکریة واقتصادیة وسیاسیة فادحة، عائدة إلی نقطة کان من الممکن الوصول إلیها حتی قبل الحرب.

إیران.. متغیر حاسم فی معادلات ما بعد الحرب

فی نهایة المطاف، تکمن أهمیة تصریحات بلینکن فی أنها تکشف حقیقة أساسیة، وهی أن قوة إیران لا تقتصر علی قدراتها العسکریة. فالجغرافیا والموقع الجیوسیاسی والقدرة علی التأثیر فی أمن الطاقة والحفاظ علی دورها فی المعادلات الإقلیمیة، تشکل مجتمعة مجموعة من أوراق القوة التی لا یمکن القضاء علیها بسهولة عبر الهجمات العسکریة.

وبطبیعة الحال، لا یعنی هذا التقییم تجاهل الخسائر التی خلفتها الحرب، أو اعتبار إیران بمنأی عن الضغوط العسکریة والاقتصادیة. فتعزز الموقع الإقلیمی لا یعنی بالضرورة زیادة جمیع القدرات المادیة، بل قد یعنی ارتفاع القدرة علی التفاوض، وزیادة صعوبة فرض الطرف الآخر إرادته.

لذلک، لا تقتصر مشکلة الولایات المتحدة الیوم علی إنهاء الحرب، بل تشمل أیضاً إدارة تداعیاتها الاستراتیجیة. فقد دخلت واشنطن حرباً کان من المفترض أن تحد من قوة إیران، لکنها باتت مضطرة، لمعالجة الأزمات الناجمة عنها، إلی الاعتراف بدور الجغرافیا والقدرات الردعیة الإیرانیة والقوة التفاوضیة لطهران.

وهذا هو التناقض الاستراتیجی الکبیر فی النهج العسکری الأمریکی تجاه إیران: تمکنت الولایات المتحدة من مهاجمة إیران، لکنها لم تتمکن من إخراج حقیقة القوة الإیرانیة من المعادلات الإقلیمیة.