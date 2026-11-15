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بقائي: التهديد بارتكاب جرائم جديدة بحق الإيرانيين دليل آخر على عجز الإدارة الأميركية

اكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، ان التهديد بارتكاب جرائم جديدة بحق الإيرانيين دليل آخر على عجز الإدارة الأميركية عن استخلاص الدروس من هزائمها وأخطائها السابقة.
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بقایی

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال: التهديد بارتكاب جرائم جديدة بحق الإيرانيين دليل آخر على عجز الإدارة الأميركية عن استخلاص الدروس من هزائمها وأخطائها السابقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: يهدد وزير الخارجية الأميركي الإيرانيين بوقاحة بفرض التجويع عليهم، عندما يقول: «لا بد أن يأكلوا في نهاية المطاف».

واشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ان هذا التصريح اعتراف جديد بنية الولايات المتحدة ارتكاب جرائم حرب، امتداداً للجرائم التي ارتكبتها خلال حروبها العدوانية السابقة، وكذلك في إطار الإرهاب الاقتصادي المستمر.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: تواصل الولايات المتحدة، بعد عقود من سياسات التهديد والعقوبات والإرهاب والعدوان، تكرار الأخطاء نفسها، ولا تفعل سوى إعادة تغليفها في كل مرة بأسماء جديدة.

واضاف بقائي: يجسّد هذا المسار بوضوح مفهوم «الحمق» الذي وصفته باربرا توكمان في كتابها «مسيرة الحماقة»: حكومة تصرّ على المضي في طريق كارثي، ولا تتعلم من هزائمها، بل يدفعها كل إخفاق إلى مزيد من الإصرار على مواصلة أخطائها.

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بقائي: التهديد بارتكاب جرائم جديدة بحق الإيرانيين دليل آخر على عجز الإدارة الأميركية

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