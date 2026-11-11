اللواء عبداللهی: أی موقع یشکل مرکزاً للتهدید ضد ایران سیصبح هدفاً مباشراً

فقد أحیا اللواء الطیار علی عبد اللهی -فی رسالة وجهها إلی العمید سید مجید موسوی، قائد القوة الجوفضائیة التابعة للحرس الثوری الإیرانی- الذکری الخامسة عشرة لاستشهاد اللواء حسن طهرانی مقدم.

وفیما یلی نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحیم

العمید سید مجید موسوی،

القائد المقتدر والشجاع للقوة الجوفضائیة التابعة للحرس الثوری الإیرانی،

السلام علیکم؛

بمناسبة الذکری الخامسة عشرة لاستشهاد اللواء حسن طهرانی مقدم، "أب" البرنامج الصاروخی الإیرانی، وعدد من رفاق دربه أثناء أدائهم لمهامهم- أستحضر هذه الذکری بکل إجلال. وأتوجه بالتحیة والتقدیر إلیکم، وإلی القادة والمتخصصین والمقاتلین والنخب المخلصة والمتفانیة والشجاعة فی هذه القوة الاستراتیجیة التی تصنع التاریخ؛ وهی قوة تعد مصدر فخر للشعب الإیرانی ومحور المقاومة الإسلامیة. کما أهنئکم علی انتصاراتکم المجیدة فی "الدفاع المقدس الثانی والثالث" ضد الحروب التی شنها المحور الأمریکی-الصهیونی علی وطننا العزیز.

تُعد ذکری الشهید طهرانی مقدم فرصة قیّمة لاستذکار الدور الجوهری الذی لعبه هذا الشهید الرفیع فی هندسة وتأسیس القوة الصاروخیة للبلاد. فقد أسست طموحاته العالیة، ومبادراته، وإبداعه، وتفانیه الصادق والدؤوب، الرکائز المتینة للقدرات الدفاعیة الحالیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، مما مهد الطریق أمام تقدم البلاد نحو بناء "إیران قویة" وتحقیق ردع نموذجی. إرثٌ أثمر الیوم بین أیدیکم القدیرة وأیدی المتخصصین فی هذه القوة.

لقد کشفت الإنجازات الاستراتیجیة العدیدة والمشهودة لهذه القوة، مرة أخری، عن حجم القدرات الدفاعیة والمکانة الوطنیة الحقیقیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. وتُعد هذه الإنجازات -التی تجلت بوضوح فی عملیتی "الوعد الصادق" و"نصر"- برهاناً ساطعاً علی روح "نحن نستطیع"، وتجسیداً للوعد الإلهی بانتصار جبهة الحق علی جبهة الباطل.

ومن خلال التکاتف والتعاون مع الرکائز الأخری لمنظومة الدفاع والصناعات العسکریة فی وطننا العزیز، وبالاعتماد علی براعة النخب الإیرانیة وإیمان مقاتلینا الراسخ، قطعت القوة الجوفضائیة التابعة لحرس الثورة الإسلامیة شوطاً کاملاً نحو تحقیق الاکتفاء الذاتی. لقد أنهت هذه القوة فعلیاً اعتماد البلاد علی الأطراف الخارجیة واستیراد الأسلحة؛ بل تحولت إیران القویة من مجرد مشترٍ للسلاح إلی منتجٍ ومُصدّرٍ رائدٍ للمعدات العسکریة الاستراتیجیة.

وما أثبتته الوقائع المیدانیة -لا سیما خلال العام ونصف العام الماضیین- هو فشل الأنظمة الدفاعیة الغربیة، التی طالما أُحیطت بهالة من التباهی، حین واجهت العزیمة والتکنولوجیا الإیرانیة. فقد أصبحت الأنظمة المتطورة للعدو الأمریکی-الصهیونی عاجزة ومشولة أمام سرعة الصواریخ والطائرات المسیرة الإیرانیة وقدرتها علی المناورة.

علاوة علی ذلک، وصلت مرونة صناعات الصواریخ والطائرات المسیرة فی بلادنا إلی مستوی یتیح استمرار الإنتاج حتی فی ظل القصف المکثف من قبل العدو. فخطوط الإنتاج، الموزعة فی أعماق الأرض وداخل الأنفاق، تواصل تعزیز القدرات الدفاعیة والعسکریة للبلاد؛ وهی قدرة تضمن للعدو استحالة وقف دورة تصنیع وتطویر وتحدیث ترسانتنا العسکریة تحت أی ظرف من الظروف.

وفی هذا السیاق، أعرب عن خالص تقدیری لکم، ولکافة القادة والعلماء والمتخصصین والمقاتلین فی القوة الجوفضائیة؛ الذین ضمنوا، بفضل روحهم الجهادیة وإیمانهم الراسخ، أمن إیران الإسلامیة وعزتها فی أعلی المستویات. علاوة علی ذلک، فقد نجحوا فی کسب ثقة الأمة ودعمها - تلک الأمة التی تقف بمثابة المنتقم للإمام الشهید وغیره من الشهداء المظلومین - تجاه القوات المسلحة فی هذا البلد.

وفی الختام، نؤکد أن القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لن تتوانی لحظة واحدة عن تنفیذ توجیهات وأوامر قائد الثورة الإسلامیة والقائد العام للقوات المسلحة، الإمام السید مجتبی حسینی خامنئی (دام ظله). إن أی موقع یشکل مرکزاً للتهدید ضد وجود النظام المقدس للجمهوریة الإسلامیة سیصبح هدفاً مباشراً للعملیات غیر المتکافئة. ونکرر تحذیرنا للولایات المتحدة والکیان الصهیونی: إن "الصفعات" التی وُجّهت حتی الآن لیست سوی البدایة؛ فإذا ما ارتکبوا أی حسابات خاطئة أخری، فسیواجهون ضربات أکثر فتکاً بکثیر. هذا تهدید جاد وحقیقی، یستند إلی القدرات الفعلیة والواقع الملموس الذی تمتلکه القوات المسلحة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

أسأل الله العلی القدیر أن یرفع درجات الشهداء الأجلاء فی القوة الجوفضائیة - وعلی رأسهم اللواء حسن طهرانی مقدم واللواء أمیر علی حاجی زاده. کما أدعو بدوام التوفیق والنجاح لهذا القائد المحبوب لدی الجماهیر، ولکل العاملین فی القوة الجوفضائیة، ولجمیع المدافعین عن الوطن؛ فی ظل الرعایة المبارکة لـ "ولی العصر" (عجّل الله فرجه الشریف) ، وفی رحاب ولایة الفقیه، وإلی جانب القائد العام للقوات المسلحة.

رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر "خاتم الأنبیاء" المرکزی

اللواء فی الحرس الثوری (والطیار) علی عبد اللهی