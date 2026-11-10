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قائد الشرطة: قدرات إیران الصاروخیة والطائرات المسیرة هی الرکیزة الأساسیة للدفاع عن الوطن

أکد قائد الشرطة الایرانیة، العمید احمدرضا رادان ان قدرات إیران الصاروخیة والطائرات المسیرة هی الرکیزة الأساسیة للدفاع عن الوطن.
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سردار رادان

هنأ قائد الشرطة، العمید أحمد رضا رادان، بمناسبة "أسبوع القوة الجوفضائیة" فی رسالة وجهها بهذا الشأن. نص هذه الرسالة کما یلی:

بسم الله الرحمن الرحیم

أخی العزیز، العمید سید مجید موسوی،

القائد المحترم للقوة الجویة الفضائیة التابعة لحرس الثورة الإسلامیة،

السلام علیکم.

یُعدّ «أسبوع القوة الجوفضائیة» فرصة قیّمة للإعراب عن التقدیر لأولئک الرجال الذین عملوا بجدٍّ لسنوات طویلة — تعود جذورها إلی حقبة «الحرب المفروضة» — لضمان أن نکون الیوم علی أتمّ الاستعداد للدفاع عن أنفسنا، وإلحاق الهزیمة والذلّ بالعدو.

وفی ظلّ الظروف الراهنة التی تواجه فیها البلاد اختبار الحرب الشاق، تبرز أکثر من أی وقت مضی القیمة الحقیقیة للمعرفة الوطنیة، والجاهزیة العملیاتیة، والقدرات الصاروخیة والطائرات المسیّرة الدقیقة. إن هذه القدرات تشکل حصناً منیعاً للدفاع عن وطننا، وهی ثمرة سنوات من البحث والخبرة والجهود المخلصة التی بذلها أبناء هذا الوطن.

وإذ نستذکر بکل إجلال شهداءنا الأبرار — وفی مقدمتهم الشهید طهرانی مقدم، والشهید حاجی زاده، وکافة شهداء قطاع الجوفضائیة — فإننا نتوجه بخالص الشکر والامتنان لکل من ساهم فی تصمیم وإنتاج ودعم ونشر هذه المنظومات الدفاعیة.

أسأل الله العلی القدیر أن یمنّ علیکم وعلی رفاق سلاحکم الموقرین بالصحة والتوفیق فی حمایة سماء إیران وأراضیها، وذلک تحت توجیهات وقیادة القائد الأعلی للقوات المسلحة، آیة الله السید مجتبی حسینی خامنئی (دام ظله).

القائد العام لقوی الأمن الداخلی فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة،

العمید أحمد رضا رادان"

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قائد الشرطة: قدرات إیران الصاروخیة والطائرات المسیرة هی الرکیزة الأساسیة للدفاع عن الوطن

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