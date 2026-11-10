بزشکیان: لتعزیز مکانة إیران فی مجال النقل الإقلیمی من خلال توسیع التعاون مع دول الجوار

جاء فی نص رسالة مسعود بزشکیان ما یلی:

"یُعد انعقاد المؤتمر الدولی التاسع عشر للنقل السککی فرصة قیّمة لتبادل المعرفة والخبرات، ومناقشة التحدیات، وطرح حلول فعالة لتطویر قطاع النقل السککی فی البلاد.

إن تقدم أمتنا العظیمة، إیران، یتطلب بنیة تحتیة تدعم النمو الاقتصادی، وتحافظ علی الموارد الوطنیة، وتحسّن جودة حیاة المواطنین. ویُعتبر النقل السککی أحد أهم رکائز هذه البنیة التحتیة؛ فمن خلال ربط مراکز الإنتاج بالأسواق المحلیة والدولیة، وخفض تکالیف النقل، وتعزیز سلامة واستدامة عملیات النقل، یمکن لهذا القطاع دعم الإنتاج المحلی، وتوسیع نطاق التجارة، ورفع القدرة التنافسیة للاقتصاد الوطنی. وبناءً علیه، ینبغی النظر إلی تطویر شبکة السکک الحدیدیة باعتباره استثماراً فی مستقبلنا الاقتصادی وفی رفاهیة المجتمع.

وفی وقت باتت فیه معالجة اختلالات الطاقة أولویة وطنیة، أصبحت زیادة حصة النقل السککی -سواء لنقل البضائع أو الرکاب- ضرورة لا غنی عنها. فکفاءة هذا القطاع العالیة فی استهلاک الطاقة تتیح فرصاً لتقلیل استهلاک الوقود، والحد من التلوث، وخفض التکالیف الاقتصادیة والاجتماعیة. ولتحقیق هذه الإمکانات، لا بد من کهربة خطوط السکک الحدیدیة، وتحدیث أسطول القطارات، وإزالة الاختناقات فی الشبکة، وتهیئة بیئة جاذبة لمشارکة القطاع الخاص واستثماراته. إ

ن الموقع الجغرافی لبلادنا لا یتحول إلی میزة مستدامة إلا إذا اقترن بشبکة فعالة وتنافسیة من البنیة التحتیة للنقل والخدمات اللوجستیة. لذا، فإن استکمال ممرات السکک الحدیدیة، وربط الموانئ ومراکز الإنتاج بهذه الشبکة، وتوسیع التعاون مع دول الجوار، من شأنه تعزیز مکانة إیران فی النقل الإقلیمی، مما یمهد الطریق لزیادة التبادل التجاری وتحقیق إیرادات مستدامة من العملات الأجنبیة.

فی هذا السیاق، یفتح إنشاء ممر یربط الشرق بالغرب عبر أفغانستان — وصولاً إلی شبکة السکک الحدیدیة الصینیة — آفاقاً رحبة للتعاون الإقلیمی. إن المضی قدماً فی تطویر محور "هرات - مزار شریف" وربطه بشبکات السکک الحدیدیة فی شرق آسیا، واستکمال هذا المسار داخلیاً عبر إنشاء خط "خاوران - تششمه ثریا"، من شأنه تعزیز التجارة، وإطلاق العنان للإمکانات الإنتاجیة والتعدینیة فی المنطقة، وترسیخ دور إیران ضمن سلاسل التجارة الدولیة.

وإلی جانب هذه المهمة الاستراتیجیة، یلبی تطویر خدمات السکک الحدیدیة فی الضواحی حاجة ملحة فی الحیاة الحضریة ویستجیب للمتطلبات الیومیة للسکان. فالتوسع فی هذه الخدمات — بالتکامل مع شبکات المترو ووسائل النقل العام الأخری — یسهم فی الحد من الازدحام المروری، وتلوث الهواء، واستهلاک الوقود، فضلاً عن تسهیل تنقل المواطنین وضمان وصول أکثر عدالة إلی فرص العمل والتعلیم والخدمات.

یعتمد مستقبل النقل بالسکک الحدیدیة علی التطبیق الفعال للمعرفة والتکنولوجیا والابتکار. فاعتماد الإدارة الذکیة للشبکات، وتطویر الأنظمة الرقمیة، وتسهیل تبادل البیانات إلکترونیاً بین هیئات السکک الحدیدیة والجمارک والموانئ وشرکات النقل، واستخدام التقنیات المتقدمة فی صیانة الأساطیل؛ کلها عوامل من شأنها تعزیز السلامة، وتقلیل أوقات النقل، والارتقاء بجودة الخدمات. ویظل المعیار الحقیقی لنجاح هذه التحولات هو تحقیق تحسن ملموس فی مستوی الخدمات المقدمة للرکاب والمنتجین والمصدرین.

ومن المتوقع أن یعمل المجتمع العلمی والهندسی فی البلاد — بالتعاون مع القطاع الصناعی والمؤسسات القائمة علی المعرفة — علی ابتکار حلول عملیة لمعالجة القضایا والاحتیاجات ذات الأولویة فی هذا القطاع، بینما ینبغی علی الجهات التنفیذیة تسهیل تنفیذ هذه الإنجازات. علاوة علی ذلک، یتطلب تطویر هذا القطاع تعزیز ثقة المستثمرین، وضمان الشفافیة التنظیمیة، والالتزام بالوعود والاتفاقیات، وتهیئة بیئة مواتیة لمشارکة فعالة من قبل القطاع الخاص.

آمل أن یمهد هذا المؤتمر، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمیة والعملیة -سواء علی الصعید المحلی أو الدولی- الطریق نحو وضع استراتیجیات فعالة لتطویر البنیة التحتیة للسکک الحدیدیة، وتعزیز الإنتاجیة، وتوسیع نطاق التعاون الإقلیمی. کما أعرب عن خالص شکری وتقدیری لشرکة سکک حدیدیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، والجمعیة الإیرانیة لهندسة النقل بالسکک الحدیدیة، وجامعة إیران للعلوم والتکنولوجیا، ولکافة الأساتذة والباحثین والمنظمین الذین ساهموا فی إنجاح هذا الحدث العلمی. أدعو الله عز وجل بالتوفیق لجمیع المشارکین، وهم یسهمون فی تقدم الوطن ویخدمون أبناءه.