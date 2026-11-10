الرئيسية » بین الملل

انفجار ناقلتی نفط مخالفتین فی مضیق هرمز

العلاقات العامة للقوة البحریة للحرس: توقفت ناقلتا نفط مخالفتین فی المسار غیر المسموح به لمضیق هرمز بانفجار هائل وتُرکتا تشتعلان.
رقم الخبر: 4201000المشاهدات: 0التعليقات (0)
نیروی دریایی سپاه پاسداران

وتابع البیان أن إحدی هاتین السفینتین کانت من نوع الناقلات العملاقة، اصطدمت بلغم بحری وتعرضت لانفجار، أما الناقلة الثانیة التی کانت تحت حمایة مقاتلات جیش أمریکا المعتدی وکانت ترید العبور سرًا من المسار غیر القانونی، فقد تعرضت لحادث وتوقفت فی مکانها بحریق هائل.

وجدیر بالذکر أن هاتین الناقلتین، بإطفائهما جمیع منظوماتهما الملاحیة والتعریفیة، اصطدمتا بجدار النار فی مضیق هرمز وتُرکتا علی السواحل الجنوبیة للمضیق تشتعلان.

وتذکّر القوة البحریة للحرس بأن المسار غیر المسموح به، کما سبق التحذیر منه، غیر آمن، وإن جمیع السفن المتعاونة مع جیش أمریکا الإرهابی المعتدی التی ترید العبور من هذا المسار ستصاب بهذا المصیر.

تابعنا

انفجار ناقلتی نفط مخالفتین فی مضیق هرمز

0
سپاهایرانتهران
أخبار ذات صلة

التعليقات

أضف تعليقك

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار

لماذا لا تستطیع إیران الوثوق بالوعود الأمیرکیة؟

ایجئی: القوة الجو - فضائیة بالحرس الثوری من رکائز الردع الإیرانی

قائد حرس الثورة فی طهران: المقاومة هی السبیل الوحید لمواجهة "جبهة الاستکبار"

عراقجی: شعوب المنطقة سئمت من خداع إسرائیل

الیمن: لم یبقَ أی خط أحمر فی المواجهة مع السعودیة

عارف: بعد تأمین معیشة الناس، تطویر التقنیات المتقدمة أولویة الحکومة

المتحدث باسم الجیش الایرانی: عقیدة الجیش تتحول نحو نهج هجومی

الرئیس الایرانی: نؤمن بالحوار والتفاوض وقادرون علی حسم الأمر بکل عزة وکرامة

بقائی: مطالب إیران لیست غیر منطقیة؛ الکرة فی ملعب أمریکا

وزیر الصحة الفلسطینی: غزة علی أعتاب کارثة صحیة

لا یوجد أی طریق للانتصار علی ایران

متظاهرون یرددون هتافات "لا للحرب" أمام السفارة الأمریکیة فی لندن

تنفیذ أحکام الإعدام فی ۳ عملاء للکیان الصهیونی

الرئیس الایرانی یطمئن علی صحة المرجع الدینی الخراسانی ویسال الله الشفاء العاجل له

القوات المسلحة تنفذ ۶ عملیات فی العمق السعودی رداً علی جرائم العدوان