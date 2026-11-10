انفجار ناقلتی نفط مخالفتین فی مضیق هرمز

وتابع البیان أن إحدی هاتین السفینتین کانت من نوع الناقلات العملاقة، اصطدمت بلغم بحری وتعرضت لانفجار، أما الناقلة الثانیة التی کانت تحت حمایة مقاتلات جیش أمریکا المعتدی وکانت ترید العبور سرًا من المسار غیر القانونی، فقد تعرضت لحادث وتوقفت فی مکانها بحریق هائل.

وجدیر بالذکر أن هاتین الناقلتین، بإطفائهما جمیع منظوماتهما الملاحیة والتعریفیة، اصطدمتا بجدار النار فی مضیق هرمز وتُرکتا علی السواحل الجنوبیة للمضیق تشتعلان.

وتذکّر القوة البحریة للحرس بأن المسار غیر المسموح به، کما سبق التحذیر منه، غیر آمن، وإن جمیع السفن المتعاونة مع جیش أمریکا الإرهابی المعتدی التی ترید العبور من هذا المسار ستصاب بهذا المصیر.