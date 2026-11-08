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اشتعال ناقلتی نفط فی مضیق هرمز/ الحرس الثوری: لا تلتفتوا إلی أوهام قائد القیادة المرکزیة الأمریکیة

أعلن مکتب العلاقات العامة للقوات البحریة التابعة للحرس الثوری الإیرانی، فی بیان له، عن وقوع انفجارین واندلاع حریق فی ناقلتین نفطیتین فی مضیق هرمز.
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نیروی دریایی سپاه پاسداران

 أفاد مکتب العلاقات العامة لبحریة الحرس الثوری بوقوع انفجار وحریق فی ناقلتین نفطیتین داخل مضیق هرمز.

وجاء فی نص البیان ما یلی:

قبل لحظات، تعرضت ناقلتان نفطیتان - إحداهما تقع شرق مضیق هرمز والأخری داخل المضیق - کانتا تحاولان العبور عبر مسار غیر مصرح به، لانفجار ألغام، وهما الآن تشتعلان بنیران کثیفة.

وقد ارتکبت هاتان الناقلتان عدة مخالفات - منها إیقاف تشغیل أنظمة الملاحة وتحدید الموقع - فی محاولة منهما للمرور عبر مسار غیر مسموح به فی مضیق هرمز، مما أدی إلی انفجارهما إثر اصطدامهما بألغام، وهما حالیاً عرضة للنیران.

وتحذر بحریة الحرس الثوری - کما سبق وأعلنت - من أن أی سفینة أو قطعة بحریة تتعاون مع الجیش الأمریکی المعتدی والطامع، أو تخالف القوانین الإیرانیة المتعلقة بمضیق هرمز، أو تدخل منطقة غیر مصرح بها، ستصطدم حتماً بلغم. لذا، لا تلتفتوا إلی أوهام قائد القیادة المرکزیة الأمریکیة (CENTCOM).

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اشتعال ناقلتی نفط فی مضیق هرمز/ الحرس الثوری: لا تلتفتوا إلی أوهام قائد القیادة المرکزیة الأمریکیة

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