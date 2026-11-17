قال القائد العام للحرس فی مراسم تجدید العهد لقادة وأعضاء الباسیج مع مبادئ الإمام الخمینی (ره) فی حرم الإمام:

الأمة الإیرانیة الکبیرة لن تحنی رأسها أبدًا أمام الاستکبار والکیان الصهیونی؛ بل ستضرب رؤوسهم بالأرض.

لم تکن أمریکا یومًا فی عزلة دولیة إلی هذا الحد، والأمة الإیرانیة لن تحنی رأسها أمام أمریکا والکیان الصهیونی.

إن أمتنا تمارس الدور نفسه الذی أراده إمامنا الشهید؛ دور أدی بسببه الاستکبار إلی تلقی ضربة شدیدة، وهذا نتیجة صمود أمتنا الکبیرة.

الأمة الإیرانیة الکبیرة لن تحنی رأسها أبدًا أمام الاستکبار والکیان الصهیونی؛ بل ستضرب رؤوسهم بالأرض.