رئیس الأرکان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبیاء (ص) المرکزی، خلال زیارته معرض البرامج والأنشطة البارزة لمؤسسة حفظ آثار الدفاع المقدس وقیم المقاومة ونشرها، فی إشارة إلی الحربین الأخیرتین: إن الولایات المتحدة والکیان الصهیونی کانا یسعیان منذ البدایة إلی إسقاط الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وقد سخّرا جمیع إمکاناتهما وآلیاتهما العسکریة لتحقیق هذا الهدف، إلا أن العدو کان یعتقد أنه سیحقق غایته خلال فترة قصیرة، لکن ذلک لم یحدث.

وأضاف: انتهت الحرب المفروضة التی استمرت ۱۲ یوماً بوقف إطلاق النار الذی اقترحه العدو، وفی الحرب اللاحقة، ورغم اعتقاد العدو بأنه سینهی المعرکة خلال ۲۴ إلی ۴۸ ساعة، استمرت المواجهة ۴۰ یوماً. وقد أظهرت تجربة هاتین الحربین أن المعدات العسکریة لیست سوی أحد العوامل المؤثرة فی الحرب، وأن ما یحدد مصیر المعرکة هو الإرادة الوطنیة والإیمان والاعتقاد بالوعود الإلهیة.

وأشار رئیس الأرکان العامة للقوات المسلحة إلی أن العدو لم یتمکن من احتلال أی جزء من أراضی البلاد، کما لم یستطع زعزعة إرادة الشعب الإیرانی، موضحاً أن الحرب رافقتها أضرار وصعوبات جسیمة، وشهدت ارتکاب جرائم خطیرة، لکنها، إلی جانب هذه الخسائر، حملت للبلاد دروساً وتجارب مهمة أیضاً. ففی المجال المیدانی وعلی صعید الإرادة الشعبیة، أظهرت البلاد قدرة عالیة علی الصمود، وهو ما یُعدّ أحد أکبر مقومات قوتها. کما أتاحت هذه الحرب فرصة لتحدید نقاط الضعف فی المجال العسکری ومعالجتها، ومواصلة تعزیز القدرة علی إنتاج معدات محلیة أکثر تطوراً وکفاءة.

واعتبر اللواء عبد اللهی أن الاکتفاء الذاتی الدفاعی هو أهم درس مستفاد من الحرب، وقال: إن من أبرز سمات هذه الحرب الاعتماد علی المعدات والإنتاج المحلیین، وقد أثبتت هذه التجربة أن الاکتفاء الذاتی والاعتماد علی قدرات علماء البلاد وخبرائها وباحثیها یمهّدان الطریق لتعزیز القدرات الدفاعیة.

وفی جانب آخر من حدیثه، شدد علی القدرات الدفاعیة للبلاد، قائلاً: «أعلن بکل صراحة وجرأة أننا تمکّنا الیوم من الصمود فی مواجهة قوتین کبیرتین فی العالم. وفی المجال البحری، تحققت إنجازات ونجاحات ملحوظة، وتمکنت القوات المسلحة من اتخاذ إجراءات فاعلة فی مواجهة القوة البحریة الأمریکیة. لقد استطعنا دفع الأمریکیین إلی التراجع فی عرض البحر، وبفضل الله، سندفع الأمریکیین فی هذه المنطقة إلی التراجع حتی القطب الجنوبی؛ وعلی الأمریکیین أن ینتظروا هذا الإجراء منا».

وأکد رئیس الأرکان العامة للقوات المسلحة أن الشعب الإیرانی ومقاتلی الجمهوریة الإسلامیة اجتازوا الاختبار الصعب للحرب بفضل الثبات والمقاومة، وأن هذا الصمود مهّد لتحقیق النصر. وشدد علی ضرورة مواصلة هذا المسار إلی أن یندم العدو علی أفعاله، مضیفاً أن الثأر لدماء القائد الشهید وشهداء الحرب والأطفال الذین استشهدوا هو مطلب ستتم متابعته بالاستعانة بفضل الله.

کما أشار إلی معرض مؤسسة حفظ آثار الدفاع المقدس وقیم المقاومة ونشرها، قائلاً: «یُظهر هذا المعرض أن المؤسسة کانت حاضرة فی المیدان منذ بدایة الحربین الأخیرتین، وتمکنت من جمع الآثار والوثائق الحقیقیة للأحداث، فی شکل أفلام وصور ووثائق مکتوبة. إن توثیق هذه المواد وجمعها یحول دون تحریف الحقائق، ویوفر الأرضیة لإطلاع الشعب والأجیال القادمة علی ما جری فی میدان المعرکة. وهذا عمل قیّم، ومن الضروری استکمال الأجزاء المتبقیة منه، بما یتیح تطویر هذه الأنشطة وتعزیز حیویتها واستمراریتها».