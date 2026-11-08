القوات المسلحة تنفذ ۶ عملیات فی العمق السعودی رداً علی جرائم العدوان

وأکدت القوات المسلحة أن العملیة الأولی استهدفت مطارَ خالدٍ الدولیَّ وخزاناتِ النفطِ وبرجَ التقطیرِ التابعةَ لشرکةِ أرامکو فی عاصمةِ العدوِّ السعودیِّ الریاضِ وحققتِ العملیةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، فیما استهدفت العملیة الثانیة شرکةَ أرامکو فی خریصَ وحققتِ العملیةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

أما العملیةُ الثالثةُ فقد استهدفت محطةَ الضخِّ رقم ۸ فی منطقةِ الدوادمی وحققتِ العملیةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

والعملیةُ الرابعةُ استهدفت تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ فی معسکرِ الحرسِ الوطنیِّ بنجرانَ وکانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وخلفت عددًا کبیرًا من القتلی والجرحی، فیما العملیةُ الخامسةُ استهدفت تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ شرقیَّ محافظةِ الجوفِ علی ثلاثِ مراحلَ وتسببت فی مصرعِ وإصابةِ العشراتِ من تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ تحتَ قیادةِ الضابطِ السعودیِّ فارسِ الشمریِّ.

أما العملیةُ السادسةُ فقد استهدفت تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ شرقیَّ مدیریتی رغوانَ ومدغلَ بمحافظةِ مأربَ تحتَ قیادةِ الضابطِ السعودیِّ فارسِ الشمریِّ خلفت عددًا کبیرًا من القتلی والجرحی فی صفوفِهم.

وأکدت القواتُ المسلحةُ الیمنیةُ للعدوِّ السعودیِّ المجرمِ قرنِ الشیطانِ وقاتلِ الأطفالِ والنساءِ أنها لن تتهاونَ فی الاقتصاصِ لدماءِ أبناءِ شعبِنا العزیزِ الصابرِ وأنهُ سیدفعُ الثمنَ غالیًا أمامَ کلِّ جریمةٍ واعتداءٍ، فدماءُ شعبِنا غالیةٌ والدفاعُ عنها مسؤولیةٌ دینیةٌ وأخلاقیةٌ فی أعناقِنا، کما أکدت أننا مستمرونَ فی عملیاتِنا باتجاهِ العمقِ السعودیِّ وفی فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعیدِ بالتصعیدِ واستهدافِ تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ وضباطِه.

وفیما یلی نص البیانٌ الصادرٌ عن القواتِ المسلحةِ الیمنیةِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحیمِ

قالَ تعالی: {فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ} صدقَ اللهُ العظیم

فی إطارِ الردِّ علی العدوانِ السعودیِّ الغاشمِ علی بلدِنا وردًّا علی جرائمِه الوحشیةِ والتی کانت آخرُها جریمتُه البشعةُ بحقِّ الباعةِ والمتسوقینَ فی سوقِ الحضارةِ بمدیریةِ الوازعیةِ بمحافظةِ تعزَ صباحَ أمسِ الجمعةِ والتی راحَ ضحیتها العشراتُ من المدنیینَ شهداءَ وجرحی، وکذا جریمتُه البشعةُ بحقِّ الآمنینَ فی مساکنِهم فی مدیریةِ بنی حشیشٍ ظهرَ الیومِ والتی راحَ ضحیتها العشراتُ من المدنیینَ جلُّهم نساءٌ وأطفالٌ شهداء وجرحی، وتدمیرُ ستةِ منازلَ علی الأقلِ.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ الیمنیةُ ستَّ عملیاتٍ عسکریةٍ نوعیةٍ وذلک بعددٍ کبیرٍ من الصواریخِ البالیستیةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسیرةِ:

العملیةُ الأولی استهدفت مطارَ خالدٍ الدولیَّ وخزاناتِ النفطِ وبرجَ التقطیرِ التابعةَ لشرکةِ أرامکو فی عاصمةِ العدوِّ السعودیِّ الریاضِ وحققتِ العملیةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

العملیةُ الثانیةُ استهدفت شرکةَ أرامکو فی خریصَ وحققتِ العملیةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ.

أما العملیةُ الثالثةُ فقد استهدفت محطةَ الضخِّ رقم ۸ فی منطقةِ الدوادمی وحققتِ العملیةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

والعملیةُ الرابعةُ استهدفت تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ فی معسکرِ الحرسِ الوطنیِّ بنجرانَ وکانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ وخلفت عددًا کبیرًا من القتلی والجرحی.

فیما العملیةُ الخامسةُ استهدفت تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ شرقیَّ محافظةِ الجوفِ علی ثلاثِ مراحلَ وتسببت فی مصرعِ وإصابةِ العشراتِ من تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ تحتَ قیادةِ الضابطِ السعودیِّ فارسِ الشمریِّ.

أما العملیةُ السادسةُ فقد استهدفت تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ شرقیَّ مدیریتی رغوانَ ومدغلَ بمحافظةِ مأربَ تحتَ قیادةِ الضابطِ السعودیِّ فارسِ الشمریِّ خلفت عددًا کبیرًا من القتلی والجرحی فی صفوفِهم.

تؤکدُ القواتُ المسلحةُ الیمنیةُ للعدوِّ السعودیِّ المجرمِ قرنِ الشیطانِ وقاتلِ الأطفالِ والنساءِ أنها لن تتهاونَ فی الاقتصاصِ لدماءِ أبناءِ شعبِنا العزیزِ الصابرِ وأنهُ سیدفعُ الثمنَ غالیًا أمامَ کلِّ جریمةٍ واعتداءٍ، فدماءُ شعبِنا غالیةٌ والدفاعُ عنها مسؤولیةٌ دینیةٌ وأخلاقیةٌ فی أعناقِنا { ذَٰلِکَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَیَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ }. صدقَ اللهُ العظیم

مستمرونَ فی عملیاتِنا باتجاهِ العمقِ السعودیِّ وفی فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعیدِ بالتصعیدِ واستهدافِ تحشیداتِ العدوِّ السعودیِّ وضباطِه.