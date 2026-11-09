الرئیس الایرانی: نؤمن بالحوار والتفاوض وقادرون علی حسم الأمر بکل عزة وکرامة

خلال مراسم الذکری الثانیة والسبعین لتأسیس شرکة صناعات الألبان الإیرانیة ("بکاه") ، خاطب مسعود بزشکیان مدیری الشرکة وموظفیها. وأشاد بالجهود والمبادرات التی شهدها هذا المرفق الإنتاجی، مؤکداً فی الوقت ذاته علی ضرورة تحریر إدارة الصناعات الإنتاجیة من هیمنة الدولة، حیث قال: "إن صمود البلاد واستقلالها یتحققان من خلال زیادة الإنتاج وتلبیة الاحتیاجات المحلیة. المدیر الناجح والمتمیز هو من یطمح للوصول إلی أعلی المعاییر؛ إذ یجب أن نؤمن بقدرتنا علی تحقیق الأفضل، لنتمکن من أداء مسؤولیاتنا وتحقیق التقدم".

وأعرب الرئیس عن قناعته الراسخة بأن إیران لا تقل شأناً عن أی دولة أخری، ولا ینقصها شیء مما تمتلکه الأمم الأخری، قائلاً: "علینا تغییر نظرتنا لنصبح الأفضل. أنا هنا الیوم، أحمل علی عاتقی مسؤولیة خدمة البلاد وشعبها، وینبغی أن تکون رؤیتنا هی السعی لنکون الأفضل، بحیث نصبح فی کل یوم أفضل وأکثر کفاءة مما کنا علیه فی الیوم السابق".

وشدد بزشکیان علی ضرورة تحدید قدرات البلاد وإمکاناتها وخبرات کوادرها والاستفادة منها بفعالیة، بما یتیح لهذه الطاقات أن تزدهر، مضیفاً: "من خلال ضمان مشارکة الجمهور وتعاونهم، وتکثیف جهودنا الذاتیة، یمکننا تقلیص الزمن اللازم لإنجاز الخطط والمشاریع وتحویلها إلی واقع ملموس".

وأکد الرئیس قائلاً: "حین نتخلی عن فکرة أننا أقل شأناً من الآخرین - وحین تترسخ هذه القناعة فی عقول مدیرینا - سنحقق النجاح، وسیفشل أعداؤنا فی بلوغ أهدافهم".

کما شدد بزشکیان علی أنه من غیر المقبول أن یواجه الشعب الإیرانی الصعوبات فی ظل ما تتمتع به البلاد من موارد وإمکانات وفیرة، مصرحاً: "بصفتی مسؤولاً، لا یمکننی بأی حال من الأحوال القبول بأن یعانی أبناء هذا الوطن من المشکلات؛ فواجبنا یحتم علینا حل هذه التحدیات من خلال خدمة الناس". لا یمکننی القبول بأن ینام أی فرد فی هذا البلد وهو جائع، أو أن تعانی أسرة فی الحصول علی الدواء الذی تحتاجه.

وفی إشارة إلی المخططات والمؤامرات التی یحیکها الأعداء للإضرار بالجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، صرح الرئیس قائلاً: "لقد وجّه قائد الثورة بإنهاء حالة 'لا حرب ولا سلم'. نحن قادرون علی خوض حوار - وحسم الأمر - بکل عزة وکرامة. نحن نؤمن بالحوار والتفاوض؛ فالمنطق یقتضی أنه إذا کان بإمکاننا تأمین حقوقنا عبر الحوار، فیجب علینا تجنب الانجرار إلی الحرب. ومع ذلک، لن نخضع أبداً للإکراه أو البلطجة. لقد أکدت فی کلمتی أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة أننا، رغم انفتاحنا علی الحوار - القائم علی أساس العدالة والمساواة - وتمسکنا بحقوقنا، لن نرضخ أبداً للقوة".

وأشار بزشکیان إلی أن أی مسؤول أو فرد یضحی بکل شیء من أجل سمعة بلاده وتحقیق قناعاته الشخصیة، یستحق کل تقدیر. وأضاف: "إذا تمکنا من ترسیخ هذه الثقافة فی المجتمع، فستنال إیران العزة والفخر. وإذا کانت البلاد تواجه صعوبات فی الوقت الراهن، فذلک نتیجة لأفعالنا نحن؛ وهی أفعال یتوجب علینا الآن تصحیحها".