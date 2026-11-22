صحیفة «الغاردیان» البریطانیة ذکرت فی تقریر لها أن البحریة الأمریکیة تواجه قیوداً متزایدة علی قدراتها العملیاتیة نتیجة الضغوط الناجمة عن الحرب علی إیران، والمهام العسکریة طویلة الأمد، والمشکلات المرتبطة ببناء السفن الحربیة وصیانتها.

وبحسب التقریر، أدت الحرب علی إیران إلی زیادة الضغوط علی الأسطول الأمریکی، حیث أمضت بعض السفن الحربیة فی مهام استمرت من ۱۰ إلی ۱۱ شهراً، فی حین تبلغ مدة الانتشار العملیاتی المعتادة للسفن نحو سبعة أشهر. کما أدی تمدید هذه المهام إلی تأجیل أعمال الصیانة والإصلاح.

وأشارت الصحیفة، فی معرض حدیثها عن عودة حاملة الطائرات «یو إس إس جورج واشنطن» من الشرق الأوسط، إلی أن مغادرة هذه الحاملة للمنطقة الأسبوع الماضی جاءت بعد انتهاء فترة استثنائیة لم تمتلک خلالها الولایات المتحدة، فی بعض المراحل، أی حاملة طائرات فی منطقة المحیط الهادئ.

کما سلطت الغاردیان الضوء علی المشکلات التی تواجه بناء السفن الحربیة الجدیدة، وارتفاع التکالیف، وتراجع الولایات المتحدة فی سباق بناء السفن مقارنة بالصین. وذکرت أن تقدیرات مکتب الموازنة فی الکونغرس الأمریکی تشیر إلی أن تکلفة بناء سفن البحریة الأمریکیة ضمن برنامج السنوات الثلاثین المقبلة ستبلغ، فی المتوسط، ۵۴ ملیار دولار سنویاً، أی بزیادة تقارب ۱۸ بالمئة عن تقدیرات البحریة الأمریکیة.

ووفقاً للتقریر، تعتزم البحریة الأمریکیة زیادة عدد سفن أسطولها من ۲۸۶ إلی ۳۸۱ سفینة خلال السنوات الثلاثین المقبلة، إلا أن تعقید تصامیم السفن، والتأخر فی بنائها، وارتفاع التکالیف، تشکل تحدیات أمام تنفیذ هذه الخطة.

وأشار التقریر أیضاً إلی الضغوط التی تفرضها الحرب علی إیران علی مخزونات الأسلحة، والقوی البشریة، وقدرات الدعم والإسناد اللوجستی للأسطول الأمریکی؛ وهی عوامل یری خبراء أنها قد تؤدی، فی حال استمرار الحرب، إلی تداعیات طویلة الأمد علی الجاهزیة العملیاتیة للبحریة الأمریکیة.

وفی السنوات الأخیرة، سعت الولایات المتحدة إلی الحفاظ علی تفوقها فی محیطات العالم من خلال زیادة عدد السفن الحربیة والغواصات وتطویر قدراتها البحریة، غیر أن مشکلات بناء السفن، ونقص الکوادر المتخصصة، وتأخر أعمال الصیانة، وارتفاع تکالیف المشاریع العسکریة، جعلت تحقیق هذه الأهداف أکثر صعوبة.

فی المقابل، تواصل الصین توسیع قدرات صناعاتها فی مجال بناء السفن، محققة وتیرة أسرع فی إنتاج السفن الحربیة. وبحسب تقریر صادر عن معهد «یورونافال» ، أنتجت الصین خلال عامی ۲۰۲۴ و۲۰۲۵ أکثر من ضعف حمولة السفن الحربیة التی أنتجتها الولایات المتحدة، وهو اتجاه یزید مخاوف المسؤولین العسکریین والمشرعین الأمریکیین بشأن المنافسة البحریة مع بکین.