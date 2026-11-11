عارف: قمة منظمة التعاون الاقتصادی تُعقد فی ۳ و ۴ دیسمبر فی طهران

محمد رضا عارف أشار فی جلسة مجلس الحکومة إلی عقد قمة قادة الدول الأعضاء فی منظمة التعاون الاقتصادی (ECO) یومی ۳ و ۴ دیسمبر فی طهران، وقال: إن عقد هذه القمة سیکون له إنجازات قیمة للدول الأعضاء فی منظمة التعاون الاقتصادی، وسیساعد فی تطویر التعاون والتفاعلات الإقلیمیة.

وشدد معاون أول رئیس الجمهوریة علی أهمیة استضافة إیران اللائقة لهذا الحدث الإقلیمی قائلًا: لقد بدأت التخطیطات والإجراءات التنفیذیة اللازمة لعقد القمة بشکل مناسب، وعلی جمیع الوزراء وأعضاء الحکومة التعاون اللازم مع لجنة تنظیم قمة منظمة التعاون الاقتصادی.

وشدد عارف قائلًا: یجب تهیئة الظروف، بالتنسیق والمشارکة من الأجهزة المسؤولة، لنشهد عقد قمة تلیق بمکانة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

انتقاد عارف لمقاربة الدول المتقدمة تجاه التغیرات المناخیة

وأشار معاون أول رئیس الجمهوریة إلی سفر رئیس الجمهوریة إلی ترکیا للمشارکة فی المؤتمر الحادی والثلاثین لتغیر المناخ التابع للأمم المتحدة (کوب ۳۱) ، وشدد علی ضرورة اتخاذ قرارات أساسیة لحمایة البیئة.

وقال عارف: إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة کان لها دائمًا حضور ومشارکة جدیة فی المؤتمرات الدولیة البیئیة، وهی تؤمن إیمانًا جدیًا بحمایة البیئة.

وانتقد أداء الدول المتقدمة قائلًا: لقد دمّرت الدول المتقدمة البیئة فی العقود الماضیة بإجراءاتها، لکنها الآن تلزم الدول النامیة بالعنایة بالبیئة.

وأضاف معاون أول رئیس الجمهوریة: إن هذه الدول تطرح الیوم موضوع تقیید استخدام الکربون، بینما لم تکن تفرض أی قیود فی هذا المجال طالما کانت هی نفسها بحاجة إلی استخدامه.

وأشار عارف إلی تبعات قیود الکربون علی الدول ذات الموارد النفطیة والاقتصادات الناشئة قائلًا: إن الدول المتقدمة تتابع هذه القیود بهدف منع تطور مثل هذه الدول.

وفی الوقت نفسه، شدد علی استمرار المشارکة الفاعلة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی المؤتمرات الدولیة البیئیة وضرورة اتخاذ قرارات أساسیة لحمایة البیئة.