غریب آبادی: لا یمکن الوثوق بالولایات المتحدة فی العمل الدبلوماسی

أکد نائب وزیر الخارجیة الایرانی کاظم غریب آبادی، ی حوار مع التلفزیون الایرانی مساء الاحد استعداد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لمواجهة مختلف السیناریوهات، وقال: إن البلاد مستعدة للحالات الثلاث؛ الدبلوماسیة ومواجهة الحصار الاقتصادی، والتصدی لأی عمل عسکری محتمل من جانب الولایات المتحدة واستئناف الحرب.

وأشار غریب آبادی إلی أن الولایات المتحدة دولة نکثت بوعودها، قائلاً: "لقد أثبتت أمریکا نکثها لوعودها ثلاث مرات علی الأقل خلال العام ونصف العام الماضیین. تُظهر هذه الحالات أنه لا یمکننا الوثوق بأمریکا علی طاولة المفاوضات. أولاً، شهدنا حرب الأیام الاثنی عشر، بینما کانت المفاوضات جاریة قبلها. ثم اندلعت حرب الأربعین یوماً، والتی اندلعت أیضاً أثناء سیر المفاوضات. أما الحالة الثالثة فکانت مفاوضات إسلام آباد والتفاهم الذی نتج عنها، والذی حتی لو اعتبرنا هذا التفاهم مُنجزاً، لم یدم أکثر من أسبوعین.

*لا یمکن التنازل عن أی من مطالب إیران للتوصل إلی اتفاق

وصرح قائلاً: "تشمل النقاط الرئیسیة والأساسیة التی تسعی إلیها الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إنهاء الحرب بشکل دائم علی جمیع الجبهات، ورفع الحصار الاقتصادی الذی تفرضه الولایات المتحدة، ومسألة الأموال الإیرانیة المجمدة، ورفع العقوبات، بما فی ذلک تلک المفروضة علی قطاع النفط؛ إضافة إلی ذلک، وبعد تخلیها التام عن التزاماتها بإلغاء التفاهم السابق، فرضت الولایات المتحدة عقوبات جدیدة، یجب توضیح الغایة منها، إذ لا یمکن ترک هذه القضایا فی ید واشنطن کأداة جدیدة للتفاوض علی رفعها، بل یجب أن یکون رفع هذه العقوبات جزءًا من الإجراءات التنفیذیة الأمریکیة.

وفی إشارة إلی الوجود العسکری الأمریکی الأخیر فی المنطقة وتوقیت تنفیذ الالتزامات، أضاف نائب وزیر الخارجیة: إن المعدات والقوات العسکریة الجدیدة التی نشرتها الولایات المتحدة فی المنطقة بعد التفاهم السابق هی من بین أمور أخری یجب توضیح الغایة منها، ویتعین علی واشنطن اتخاذ تدابیر عملیة بشأنها. هذه التدابیر لیست طویلة الأمد، وکانت الخطة الإیرانیة الأولیة سبعة أیام، ثم خُفِّضت إلی یومین، وجری تقلیصها خلال الشهرین الماضیین، وخلال مشاورات عدیدة مع وسطاء، لا سیما قطر وباکستان، فی طهران ودول أخری. وهذا یعنی أن هذه التدابیر یمکن تنفیذها فی غضون یومین، وتؤدی فی نهایة المطاف إلی فتح مضیق هرمز، وهذه الخطة مطروحة الآن.

وأوضح: لقد أظهرت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة التزامها بالدبلوماسیة، رغم نکث امیرکا لکل العهود والآن حان دورها لاتخاذ إجراءات عملیة؛ فالتصریحات الحالیة بشأن خطة الیومین أو السبعة أیام لا تعنی بالضرورة تفاهمًا فوریًا، لکن المسألة واضحة تمامًا، ویتعین علی امیرکا اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملیة. یمکن مناقشة تسلسل هذه الإجراءات علی مدی یومین أو ثلاثة أو خمسة أو حتی سبعة أیام، والإجراءات الواجب اتخاذها فی کل یوم، لکن هناک نقطة أساسیة لا جدال فیها، وهی أنه لا یمکن إلغاء أی من هذه المتطلبات.

*یمکن تنفیذ التزامات امیرکا فی غضون یوم أو یومین

وتابع نائب وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة قائلاً: "بالنظر إلی وجهات النظر التی أبداها الأمریکیون بشأن هذه القضایا، ما زلنا بعیدین عن الوصول إلی مرحلة تمکننا من الجلوس إلی طاولة المفاوضات والتوصل إلی الصیغة النهائیة لنص الاتفاقیة. ویعود هذا البُعد إلی أن الولایات المتحدة لدیها بعض الآراء حول تنفیذ بعض هذه القضایا خلال یومین أو ضمن إطار خطة الأیام السبعة، وترغب فی نهایة المطاف بتأجیل تنفیذ بعضها إلی وقت لاحق."

وأضاف: "فی رأینا، هذه المقترحات غیر قابلة للتطبیق؛ لأنه إذا لم یتم تنفیذ أیٍّ من القضایا العدیدة التی ذکرتها فی المرحلة الحالیة، فلن یکون من الممکن التوصل إلی تفاهم من حیث المبدأ. وحتی فی حال التوصل إلی تفاهم، فسیکون هذا التفاهم هشًّا. لم نبدأ الحرب. لم تکن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة مُحرضة علی الحرب بطبیعتها، ولم نکن نحن من بدأ الحرب مع الولایات المتحدة أو استهدف المصالح والقواعد الأمریکیة. لقد وقعت الحرب ودافعنا عن أنفسنا".

وأشار نائب وزیر الخارجیة إلی أنه إذا أرادت دولة ما کسب ثقة دولة أخری، فلیس علینا نحن أن ندفع أکثر لکسب ثقة الولایات المتحدة. بل علی الولایات المتحدة، إن أرادت حلاً دبلوماسیاً لهذه القضیة، أن تکسب ثقة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأضاف غریب آبادی: نحن نواجه وضعین؛ أحدهما هو مسار الدبلوماسیة، والآخر هو استمرار التهدیدات العسکریة وظروف الحرب. یصف البعض هذا الوضع بأنه "لا حرب ولا سلام"، لکننی أعتقد شخصیاً، من الناحیة القانونیة، أننا ما زلنا فی حالة حرب، ولیس فی حالة لا حرب ولا سلام. لماذا؟ لأننا نلاحظ یومیاً، وأحیاناً، قیام الولایات المتحدة بأعمال عدائیة وعملیات عسکریة ضد مصالحنا. إذا اعتبرنا هذا الوضع لا حرب ولا سلام، فإن أی طرف یبادر بالتحرک قد یعتبر فعله نوعاً من العدوان العسکری. لکن إذا اعتبرنا الوضع حالة حرب من منظور قانونی - وهو ما أعتقد أنه کذلک - فإن تصرفات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، إلی أن تنتهی الحرب بشکل دائم، تُحدد فی إطار الدفاع عن النفس.

*فی زمن الحرب، یندرج العمل العسکری ضمن متطلبات الدفاع عن النفس

وقال: "بمعنی آخر، لا ننتظر حتی تتم مهاجمة أی قاعدة أو أحد مصالحنا، ثم نرد بنفس الفعل. فی زمن الحرب، یندرج العمل العسکری ضمن متطلبات الدفاع عن النفس، لأن هذا الوضع مستمر ولم یُحسم بعد. بالأمس فقط، شهدنا عملاً عسکریاً. لذا، لا یزال الوضع حرباً، ولهذا الوضع متطلباته الخاصة."

وأشار نائب وزیر الخارجیة إلی أنه إذا کانت الولایات المتحدة تعتقد أنها تستطیع تحقیق نتائج بالوسائل العسکریة، فقد جربت هذا المسار من قبل؛ وتابع: "فی کلتا الحربین، حرب الاثنی عشر یوماً وحرب الأربعین یوماً، لم تحقق النتائج المرجوة لهم، وفی رأیی، تکبدت هزائم استراتیجیة فادحة. المسار الثانی هو الدبلوماسیة. لذلک، إذا کانت الولایات المتحدة ستتجه نحو الدبلوماسیة، فعلیها أن تکسب ثقة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة."

وقال: "هناک نقطة أخری، وهی أن الالتزامات التی طرحناها لیست التزامات جدیدة أو لا تطاق؛ بل هی نفس الالتزامات التی تعهدت بها الولایات المتحدة سابقًا، والتی یجب علیها الآن العودة إلی تنفیذها. إذا قاومت الولایات المتحدة تنفیذ هذه الالتزامات، فمن الطبیعی أن نشک فی نوایاها ونهجها. تجری حالیًا مناقشات مع الوسطاء حول ما إذا کان ینبغی تنفیذ هذه المتطلبات. إذا لم ترغب الولایات المتحدة فی إطالة أمد هذه العملیة، فیمکنها اتخاذ هذه الإجراءات فی غضون یوم أو یومین. ولهذا السبب، یمکن تقلیص خطة الأیام السبعة إلی یومین عملیًا؛ ما یعنی أن الولایات المتحدة ستنفذ التزاماتها، وسیُعاد فتح مضیق هرمز ابتداءً من الیوم الثانی."

وأضاف غریب آبادی: "هذه المسألة بید الولایات المتحدة. فمتی نفذت هذه المتطلبات، سیتم تمهید الطریق لحل دبلوماسی. وإلا، فلا یمکن للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة أن تدفع الثمن مرتین، وأن تتخذ خطوات لإرضاء الولایات المتحدة، رغم کونها ضحیة حرب وعدوان. هذا أمر غیر مقبول بتاتًا".

*لن تنجح خطة "البوابة الحدیدیة" العملیاتیة للسیطرة علی الممرات الشمالیة وبحر قزوین

وتابع نائب وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة قائلاً: "أعلن الأمریکیون، وترامب نفسه، مؤخراً أنهم لم یعودوا یسعون إلی التفاهم، وأنهم یعتبرون العقوبات الاقتصادیة أداة فعالة ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ فی حین أن الولایات المتحدة تُجرّب العقوبات الاقتصادیة ضد إیران منذ بدایة الثورة، وهذا لیس بجدید، وإنما تتغیر مسمیاتها فقط، لکنها فی الواقع نفس السیاسات الفاشلة السابقة".

وأشار نائب وزیر الخارجیة إلی سجل إدارة ترامب الأولی قائلاً: "طبّق ترامب نفسه سیاسة "الضغط الأقصی" علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی ولایته الأولی کرئیس، لکنها لم تُحقق أی نتائج؛ صحیح أن للعقوبات تأثیراً علی حیاة الناس، لکن الضرر الذی تُلحقه هذه الظروف بالاقتصاد العالمی، وأسواق الطاقة العالمیة، والأسواق المالیة، والولایات المتحدة نفسها، أشدّ بکثیر من الضغط المُمارس علی إیران".

وصرح غریب آبادی بأن سیاسة "الإقصاء الاقتصادی" لاقت مصیراً مشابهاً فی عهد ترامب الجدید، وأضاف: "زعم وزیر الخزانة الأمریکی أنهم سیُنهون امر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی غضون أسبوعین بحزمة عقوبات جدیدة تُسمی "الإقصاء الاقتصادی"، ولکن مرت عدة أسابیع الآن، وقد أتت هذه السیاسة بنتائج عکسیة؛ لذلک، وبعد فشل حزمة العقوبات هذه فی غضون أسبوعین، بل وأکثر من ذلک، اقترحوا الآن خطة عملیاتیة جدیدة تُسمی "البوابة الحدیدیة" للسیطرة علی وسائل النقل والممرات الإیرانیة فی الشمال، ومنطقة آسیا الوسطی، ومنطقة بحر قزوین، ومن المؤکد أن هذا الإجراء الجدید لن یُحقق أی نتائج.

*یمثل جیران إیران الخمسة عشر، براً وبحراً، قدرة إیران الاستراتیجیة فی مواجهة العقوبات

وأشار نائب وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة، إلی أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة دولة شاسعة ذات إمکانیات وموارد غنیة، قائلاً: "لدینا خمسة عشر جاراً براً وبحراً. لا یُمکن إجبار دولة بهذه الإمکانیات الهائلة، والموارد الغنیة، والکفاءات البشریة المتمیزة، وخمسة عشر جاراً، علی الاستسلام من خلال العقوبات والضغوط. لقد فشلت هذه السیاسة بالفعل."

وقال غریب آبادی: انظروا ماذا حدث حتی مع هذه الخطة العملیاتیة المسماة "البوابة الحدیدیة". شنّ الأمریکیون أولًا عملیة حصار بحری. هذا الحصار البحری، الذی طُرح علی جدول الأعمال قبل نحو ثلاثة أشهر، لم یحقق النتیجة المرجوة لهم. من جهة أخری، تم إغلاق مضیق هرمز أیضًا، وفرضنا بعض القیود علی الجانب الآخر فی المجالات الاقتصادیة والطاقویة والتجاریة. بعد ذلک، سعی الأمریکیون لفترة من الزمن إلی فرض حصار بری فی صورة العملیة نفسها المسماة "البوابة الحدیدیة"، لکن هذا الإجراء لم ینجح أیضًا؛ لأن دول الجوار الإیرانی لم تدعم هذه الخطة.

وأضاف: ثم أثاروا مسألة الحصار الجوی علی إیران وحظر الرحلات الجویة، ولم یحققوا نجاحًا یُذکر فی هذا الصدد أیضًا. علی الرغم من تعلیق بعض رحلاتنا إلی وجهات محدودة، إلا أن خطوط الطیران الرئیسیة لا تزال مفتوحة أمام المسافرین. سبب هذه الإخفاقات هو أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، کما ذکرت، تمتلک إمکانیات واسعة، وروابط متنوعة، وعلاقات قویة مع جیرانها. مبدأ الترابط بین إیران ودول الجوار قائم. لقد تشکلت هذه القدرة، مما أتاح لإیران صموداً هاماً فی وجه الضغوط.

*إیران لیست فنزویلا ولا کوبا

وأکد غریب آبادی أن إیران لیست فنزویلا التی یمکن إجبارها علی الاستسلام باعتقال رئیسها، وقال: إیران أیضاً لیست کوبا التی یمکن حصارها بحصار اقتصادی شامل، یقطع جمیع منافذ دخولها وخروجها. إن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة دولة ذات تجارب وقدرات وإمکانیات مختلفة. إن الإجراءات التی اتخذها الأمریکیون حتی الآن، سواء فی مجال الحصار البری أو الجوی، لم تحقق النجاح المرجو لهم.

وتابع نائب وزیر الخارجیة: "من جهة أخری، اضطلعت الحکومة ووزارة الخارجیة بجهود دبلوماسیة فعّالة. نحن علی اتصال بجمیع جیراننا علی مختلف المستویات، من الرؤساء ووزراء الخارجیة إلی الوزراء المتخصصین فی الحکومات، ولدینا معهم تبادلات مکثفة. إذا کانت حدودنا البریة لا تزال مفتوحة الیوم، وإذا لم یُحقق الحصار الجوی أهدافه إلا فی حالات محدودة، فإن ذلک یعود إلی المساعی الدبلوماسیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والعلاقات والتبادلات المناسبة التی أقمناها مع الدول المجاورة.

وأضاف: "لکن من جهة أخری، علینا أن ننظر فی عواقب تحرکات الولایات المتحدة. لم تُحقق هذه التحرکات النتیجة المرجوة لواشنطن، وفی المقابل، ظل مضیق هرمز مغلقًا لفترة طویلة. ما الضرر الذی ألحقه هذا الوضع بالطرف الآخر؟ بناءً علی الإحصاءات المتوفرة لدینا، لا یزال تأثیر تحرکات إیران علی الاقتصاد والتجارة وسوق الطاقة العالمی کبیرًا".

*الادعاء بأن امیرکا لا تحتاج إلی مضیق هرمز غیر صحیح؛ إذ یشعر ۷۳% من الأمریکیین بالقلق إزاء ارتفاع أسعار الوقود

وصرح نائب وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة قائلاً: "بالنظر إلی الأخبار الواردة من الأمریکیین، نلاحظ أنهم یحاولون التقلیل من شأن إغلاق مضیق هرمز، ویدّعون عدم اعتمادهم علیه، وأنهم ینقلون نفطهم بأنفسهم؛ حتی أننی اطلعت الیوم علی خبرٍ لهم یدّعون فیه أنهم استوردوا ۱.۷ ملیار برمیل من النفط خلال الأشهر الثلاثة التی تلت إغلاق المضیق، بینما هذا الرقم هو کمیة النفط التی کانت تُنقل خلال هذه الفترة فی الظروف العادیة قبل الحرب. والسؤال الذی یطرح نفسه: لماذا، إذا کان هذا هو الحال، ما زلنا نواجه انخفاضًا فی إمدادات النفط فی الأسواق الدولیة، بینما تبقی أسعار النفط والبنزین والدیزل ووقود الطائرات مرتفعة؟".

وفی إشارة إلی المخاوف الداخلیة للمجتمع الأمریکی ونتائج الانتخابات الأخیرة، أضاف نائب وزیر الخارجیة: "بحسب استطلاع رأی أُجری بین الأمریکیین أنفسهم، کان الشغل الشاغل لـ ۷۳% منهم خلال الحرب مع إیران هو ارتفاع أسعار الوقود الأحفوری کالبنزین والدیزل، وقد أظهرت نتائج الانتخابات الأخیرة أن هذا لیس تحلیلنا؛ إذ صرّح النائب الأول لرئیس الولایات المتحدة صراحةً بأن السبب الرئیسی لهزیمتنا فی الانتخابات هو الحرب مع إیران وسیاساتنا الداعمة لإسرائیل، واعترف ترامب نفسه، ردًا علی سؤال، بأن جزءًا من هذه الهزیمة یعود إلی الحرب مع إیران".

وأوضح غریب آبادی أن واشنطن لم تستطع تحمیل الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وحدها تکالیف هذه الحرب، وأن هذه التکالیف تحملتها الولایات المتحدة نفسها، والدول الداعمة لها، والاقتصاد العالمی، وأسواق المال والطاقة. وأضاف: "خلال مؤتمر الأطراف الحادی والثلاثین لتغیر المناخ الذی حضرته مع السید الرئیس فی ترکیا، کان أحد الرؤساء - الذی لا أرغب فی ذکر اسمه الآن - یشرح أنه بسبب إغلاق مضیق هرمز، اضطروا إلی تقدیم دعم بقیمة ۱۰ ملیارات دولار لشعوبهم فی قطاع واحد فقط، ألا وهو الأسمدة الکیمیائیة، لتعویض التداعیات الاقتصادیة الناجمة عن ذلک؛ لأن معظم الأسمدة الکیمیائیة فی العالم تمر عبر مضیق هرمز، ولا تصل الآن إلی الدول المستوردة، وقد ارتفعت أسعارها فی الدول المعتمدة علیها بشکل حاد، کما رأیتُ دولًا أخری تضررت من هذا الوضع."

*لا یمکن فرض الحرب علی إیران دون أن یتحمل العالم تبعاتها

وأوضح کاظم غریب آبادی، مشیرًا إلی استحالة فرض الحرب علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، وافتراض أن تکالیفها وعواقبها ستقتصر علی إیران وحدها، أن للحرب مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة آثارًا عالمیة، لا تقتصر بالضرورة علی المجالات العسکریة أو الأمنیة أو الدفاعیة. فقد تضرر الاقتصاد العالمی والأسواق المالیة والتجارة الدولیة جراء هذا الوضع، وتکبدت جمیع الدول تقریبًا خسائر بطریقة أو بأخری. وقد ارتفعت تکالیف النقل البحری ارتفاعًا حادًا، بدءًا من تکالیف التأمین وتأجیر السفن وصولًا إلی تغییر مسارات الشحن. وتُعد مسألة الأسمدة الکیمیائیة نتیجة أخری لهذا الوضع. لذا، فالأمر لیس بهذه البساطة، إذ لا یمکن للدول أن تعتقد أنها تستطیع تغییر مسار المفاوضات، أو اتباع نهج مختلف، بمجرد تقلیل اعتمادها علی مضیق هرمز، أو إعلان عدم اعتمادها علی هذا الممر المائی.

وقال نائب وزیر الخارجیة: "لا نرغب بتاتًا فی أن تتکبد دول العالم مثل هذا الضرر جراء إغلاق مضیق هرمز. حربنا مع أمریکا وعدونا هو أمریکا، لکننا فی المحادثات الدبلوماسیة نتحدث دائمًا مع الدول الأخری بمنطق. عندما تتحدث إلینا دول مختلفة عن الضرر الذی لحق باقتصاداتها نتیجة لهذا الوضع، فإنها تدرک تمامًا أننا لم نبدأ هذه الحرب. أحیانًا، ودون حتی التصریح بذلک صراحةً، تُحمّلنا الخسائر التی تکبدتها. ونحن بدورنا نوضح لهم بلغة المنطق أننا لم نفرض هذه الحرب ولم نبدأها."

وأضاف: "من جهة أخری، هل من المنطقی أن یکون مضیق هرمز مفتوحًا أمام جمیع الدول، بینما لا تستطیع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بصفتها صاحبة هذا المضیق، تصدیر بضائعها أو استیراد ما تحتاجه من سلع عبر هذا الممر المائی؟ هذا الوضع غیر مقبول، وجمیع الدول تُقرّ بهذا المنطق."

ومن الجدیر بالذکر أن العدید من الدول التی تضررت وتکبدت خسائر جراء هذا الوضع لا تنتقد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، بل تنتقد الولایات المتحدة.

*لا یمکن الاعتماد کلیاً علی الدبلوماسیة فی حالة الحرب

وقال غریب آبادی: لحل هذا الوضع، یجب الاستعداد لجمیع السیناریوهات؛ أی أنه فی حالة الحرب، لا یمکن الاعتماد کلیاً علی الدبلوماسیة. وقد ذکرتُ أننا، من الناحیة القانونیة، ما زلنا فی حالة حرب، نظراً لتأثیرات هذا الوضع وعواقبه؛ لأنه إذا لم یُعتبر هذا الوضع حرباً، فسیُعتبر أی تصرف من جانبنا عدواناً، بینما فی حالة الحرب، ندافع عن أنفسنا دائماً.

وفی معرض شرحه لاستعداد البلاد الثلاثی، صرّح نائب وزیر الخارجیة: فی مثل هذه الظروف، استعدت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وجمیع مؤسساتها لثلاثة أوضاع: أولاً، الاستعداد للوضع الدبلوماسی، ثانیاً، الاستعداد لمواجهة سیاسات العقوبات الأمریکیة الصارمة التی تشمل الحصار البحری والبری والجوی، وثالثاً، الاستعداد لمواجهة أی عمل عسکری محتمل واستئناف الحرب من جانب الولایات المتحدة.

وصرح غریب آبادی بأننا فی وزارة الخارجیة نتحمل مسؤولیة الفاعلیة فی المجال الدبلوماسی، وإعداد حلول دبلوماسیة ضمن إطار آلیات صنع السیاسات واتخاذ القرارات فی النظام، لتکون متاحة عند توفر الشروط. وأضاف: "علی الصعید العسکری، استعدت قواتنا المسلحة القویة لمواجهة أی عدوان، ونظرًا لما ورد من أنباء فی الخارج عن إنتاج صواریخ جدیدة بمدی مختلف وزیادة عددها، فمن الطبیعی أن یتم هذا العمل، وأن تعمل القوات المسلحة علی تعزیز قدراتها وکفاءاتها".

وفیما یتعلق بالإجراءات الاقتصادیة الحکومیة، قال: "اتخذت الحکومة إجراءات علی مرحلتین لمواجهة الحصار الاقتصادی الشامل؛ فعلی الصعید الداخلی، ورغم الآثار الواضحة للحرب وارتفاع الأسعار، انصبّ اهتمام الحکومة بالکامل علی ضمان عدم شعور المواطنین بنقص فی السلع الأساسیة. فعلی الرغم من انخراطنا فی الحرب لمدة عام ونصف، ظلّ وصول المواطنین إلی السلع الضروریة سهلاً ومریحاً، وهو ما یُعدّ نجاحاً باهراً مقارنةً بأی دولة أخری فی ظروف الحرب. وفی المرحلة الثانیة، نسعی إلی تحیید العقوبات الشاملة ومواجهتها من خلال الدبلوماسیة الفعّالة والتعاون مع دول الجوار.

*الرحلات الجویة الإیرانیة إلی العراق وترکیا مُسیّرة

وفی إشارة إلی وضع الرحلات الجویة الإیرانیة مع الدول المجاورة، تابع نائب وزیر الخارجیة: "الرحلات الجویة الإیرانیة إلی العراق وترکیا مُسیّرة. بالطبع، فُرضت بعض القیود؛ فعلی سبیل المثال، لا توجد لدینا حالیًا رحلة مباشرة إلی بغداد، لکن الرحلات إلی النجف لا تزال مُسیّرة. کما لدینا رحلات جویة فی شمال البلاد وعلی سواحل بحر قزوین مع إحدی دول المنطقة".

وصرح غریب آبادی بأن الأمریکیین لم یتمکنوا أیضًا من تحقیق أهدافهم فی مجال الرحلات الجویة، وقال: "هذه المسألة هی نتیجة للتواصل الذی أجریناه مع دول المنطقة".

وفیما یتعلق بالتعاون بین دول بحر قزوین، قال: "لإیران وروسیا سیاسة مشترکة. فی هذا الصدد، توجد اتفاقیة بین الدول الخمس المطلة علی بحر قزوین تُعرف باسم "اتفاقیة النظام القانونی لبحر قزوین"، والتی لم تدخل حیز التنفیذ الکامل بعد. وقد وقّعت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة علی هذه الاتفاقیة، لکنها لم تصادق علیها.

وأضاف نائب وزیر الخارجیة، مشیرًا إلی أن أحد أهم بنود هذه الاتفاقیة هو منع وجود دول أجنبیة فی بحر قزوین: "علی الرغم من أن هذه الاتفاقیة لم تدخل حیز التنفیذ بعد، إلا أنه لا ینبغی للدول الأخری التی صادقت علیها اتخاذ أی إجراءات تتعارض مع روحها وبنودها، وهذا یُلزم تلک الدول بطریقة أو بأخری".

وتابع غریب آبادی: "لقد أثرتُ هذه المسألة أیضًا فی حدیث مع السفیر الروسی. والروس یعارضون بشدة وجود دول أجنبیة فی بحر قزوین، بما فی ذلک الولایات المتحدة التی تسعی إلی تعزیز سیاساتها الاقتصادیة ضد إیران بمساعدة الدول المطلة علی البحر. بالطبع، نعتقد أن هذه المسألة قد تُتخذ ذریعةً لأمریکا لتوسیع نفوذها فی منطقة بحر قزوین".

*بحر قزوین لیس مکانا لتواجد دول أجنبیة

وأکد أنه تم إبلاغ الدول المطلة علی بحر قزوین بالتحذیرات اللازمة، قائلاً: "أرسل وزیر خارجیتنا رسالة إلی نظرائه فی هذه الدول، وأطلعهم علی هذه القضایا. ولذلک، ما زلنا علی اتصال بهذه الدول ونوجه إلیها التحذیرات اللازمة".

وأکد نائب وزیر الخارجیة: "بحر قزوین لیس مکانا لتواجد دول أجنبیة، بل هو المجال الأمنی والدفاعی والعسکری والاقتصادی والتجاری والبیئی للدول المطلة علیه. ونأمل ألا تتمکن الولایات المتحدة من فرض عقوباتها علی إیران عبر هذه الدول".

وفیما یتعلق بالوساطات بین إیران والولایات المتحدة، تابع غریب آبادی: "لا تزال قطر من الوسطاء النشطین بین إیران والولایات المتحدة، وباکستان نشطة أیضاً فی هذا الصدد".

وأضاف: "لا تزال المشاورات بین إیران وقطر جاریة، ویجری تکثیف الاتصالات بین البلدین. ویسعی القطریون جاهدین لإیجاد السبل اللازمة للتوصل إلی تفاهم. هم علی اتصال بکل من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة والجانب الأمریکی.

*لو کنا نمتلک أسلحة نوویة، لما بقیت مخفیة

وأکد غریب آبادی، أن منشآتنا النوویة تعرضت لهجوم من الولایات المتحدة فی حرب الأیام الاثنی عشر - التی استهدفت معدات متعلقة بالتخصیب - ثم فی حرب الأیام الأربعین - التی استهدفت أیضاً بعض المنشآت غیر المتعلقة بالتخصیب؛ وهذه الهجمات تُعد انتهاکاً صارخاً للقانون الدولی، ومیثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسی للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، وقرارات المؤتمر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة، ومجلس المحافظین، ومجلس الأمن فیما یتعلق بحصانة المنشآت النوویة الخاضعة للضمانات.

وفی إشارة إلی الشفافیة الکاملة لبرنامج إیران النووی قبل هذه الهجمات، أضاف نائب وزیر الخارجیة: "لقد أبلغنا الوکالة بجمیع المنشآت النوویة التی کنا ملزمین بالإبلاغ عنها، وکانت جمیع المنشآت التی استهدفتها الولایات المتحدة خاضعة لإشراف الوکالة، وکان بإمکان المفتشین زیارتها. قبل قطع وصول الوکالة، کان نحو ۷۰% من عملیات التفتیش التی تجریها الوکالة الدولیة للطاقة الذریة تُنفذ فی جمهوریة إیران الإسلامیة، وکان ثلثا مفتشی الوکالة یعملون حصریًا فی إیران.

ورفض غریب آبادی مزاعم واشنطن وتل أبیب المستمرة منذ عقود بأن البرنامج النووی الإیرانی مؤهل لامتلاک أسلحة نوویة، موضحًا: "لأکثر من ثلاثة أو أربعة عقود، یزعمون أن إیران تسعی لامتلاک أسلحة نوویة، هذا ادعاء لم یُثبت قط، وقد أطلقه الکیان الصهیونی - الذی لیس عضوًا فی أی من معاهدات أسلحة الدمار الشامل، الکیمیائیة منها والنوویة، والذی یمتلک أسلحة نوویة - والأمریکیون، الذین لهم تاریخ فی استخدام هذه الأسلحة ضد الشعب الیابانی."

وأضاف: "بینما تصدینا لهم علی جبهات أخری واستهدفنا مصالحهم وقواعدهم، یثور التساؤل حول مصیر الوکالة کمؤسسة محایدة. حتی لو تجاهلنا مسألة إدانة مجلس المحافظین المکون من ۳۵ عضواً لأنها مسألة سیاسیة، فإن أقل ما کان یمکن أن یفعله المدیر العام للوکالة هو إدانة هذه الهجمات، وهو ما لم یفعله.

*إلی حین حلّ حالة الحرب نهائیاً، لن تتمکن الوکالة من الوصول إلی المنشآت النوویة

وتابع نائب وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة قائلاً: "إلی حین حلّ حالة الحرب نهائیاً، وإنهاء الحرب، والتوصل إلی تفاهم دبلوماسی، ووفاء الولایات المتحدة بالتزاماتها، لن تتمکن الوکالة الدولیة للطاقة الذریة من الوصول إلی المنشآت النوویة الإیرانیة".

وانتقد مواقف المدیر العام للوکالة الدولیة للطاقة الذریة بشأن الهجمات علی المنشآت النوویة الإیرانیة، قائلاً: "لماذا لم تتخذ هیئة دولیة، لا ینبغی أن تکون تابعة لأی دولة، موقفاً بشأن الهجمات علی المنشآت النوویة الإیرانیة؟ کان المدیر العام للوکالة مسؤولاً علی الأقل عن بعض المهام، والتی نعتقد أنه لم یقم بها".

وأضاف غریب آبادی: "فی حالات مماثلة، شهدنا الوکالة تستخدم عبارات مثل الإدانة. فعلی سبیل المثال، فیما یتعلق بالمنشآت النوویة الأوکرانیة، اتخذ المدیر العام للوکالة مواقف معادیة لروسیا. ولکن لماذا لم یُدن الهجمات علی المنشآت النوویة الإیرانیة؟ وکانت تلک منشآت تخضع لإشراف الوکالة، ووفقًا للوکالة، لم یُرصد أدنی انحراف فی أنشطتها".

وتابع نائب وزیر الخارجیة: کیف یدّعی المدیر العام للوکالة الآن أنه لا یملک صلاحیة الوصول إلی المنشآت النوویة الإیرانیة، وأنه لا یملک معلومات عن وضعها؟ أی منشآت یقصد تحدیدًا؟ المنشآت التی أعلنت الولایات المتحدة نفسها استهدافها. ما هو حجم الدمار الذی لحق بهذه المنشآت الآن، وما هی القوة التدمیریة للأسلحة التی استخدمتها الولایات المتحدة لاستهداف المعدات والمنشآت النوویة الإیرانیة؟.

وعندما سُئل عما إذا کانت الولایات المتحدة ستصمم سلاحًا بقوة وقدرات جدیدة لاستهداف منشآت مماثلة أو منشآت جدیدة فی إیران، قال: "ینبغی أن یکون هذا هو هدف الوکالة، وإذا لم یکن هذا هو الهدف، فلا ینبغی لمدیرها العام أن یطلب الوصول فی ظل الظروف الراهنة، وأن یدلی بتصریحات سیاسیة بأنه لا یملک معلومات عن المواد عالیة التخصیب الإیرانیة أو المنشآت النوویة التی تعرضت للهجوم. لقد قصّرتم فی أداء أبسط واجباتکم تجاه هذه المنشآت.

وأوضح غریب آبادی، مؤکداً أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا تستطیع السماح للوکالة الذریة بالوصول إلی منشآتها النوویة حتی یتم حل هذا الوضع، قائلاً: "لقد تعرضنا لهجوم، وأمننا القومی ومصالحنا الوطنیة فی خطر. ومن هذا المنطلق، فإن سیاسة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تجاه الوکالة مبنیة أیضاً علی هذا الأساس؛ أی أنه إلی حین حل هذا الوضع نهائیاً، وإنهاء الحرب، والتوصل إلی تفاهم دبلوماسی، ووفاء الولایات المتحدة بالتزاماتها، لن یکون من الممکن السماح للوکالة بالوصول إلی المنشآت النوویة".

وأضاف: "التزامات إیران فی معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة متبادلة؛ فأنتم أیضاً لدیکم التزامات تجاه إیران".

وتابع نائب وزیر الخارجیة، مشیراً إلی مسألة عضویة إیران فی معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة: "هذه مسألة، والمسألة الثانیة هی عضویة إیران فی معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة. وتدور هذه الأیام نقاشات فی مختلف الأوساط حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة. ولا تزال الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عضواً فی هذه المعاهدة، ومسألة العضویة فیها مسألة منفصلة".

وأضاف: "أی قرار تتخذه الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة سیکون أساسًا للعمل. نحن حالیًا عضو فی هذه المعاهدة، والوکالة تقول أیضًا إن علی إیران التزامات بصفتها عضوًا فی معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة. جوابنا هو: نعم، نحن عضو فی هذه المعاهدة، لکن هذه الالتزامات متبادلة. لدیکم أنتم أیضًا التزامات تجاه إیران لم تفوا بها. کیف لنا الآن أن نوفر لکم إمکانیة الوصول إلی المنشآت التی استهدفتها الولایات المتحدة؟ هذا شبه مستحیل فی ظل الظروف الراهنة."

وانتقد غریب آبادی أداء الوکالة الدولیة للطاقة الذریة، وقال أن: "هذا الوضع أظهر أن الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مؤسسة ذات طابع سیاسی للغایة."

*کیف وصلت هویات ومعلومات علمائنا النوویین إلی أیدی العناصر الإرهابیة؟

وفی جزء آخر من حدیثه، أشار إلی اغتیال علماء نوویین إیرانیین، قائلاً: لقد فقدنا عدداً من أبرز علمائنا فی عملیات إرهابیة خلال السنوات الماضیة. سابقاً، لم یکن لدی الکیان الصهیونی الشجاعة والجرأة الکافیة للاعتراف بمسؤولیته عن هذه الاغتیالات، وقد استنتجنا، استناداً إلی الأدلة والبراهین، أن هذه الأعمال من تنفیذه. لکن فی حربَی الاثنی عشر یوماً والأربعین یوماً، شهدنا عملیات إرهابیة واضحة من جانب الکیان الصهیونی.

وأضاف نائب وزیر الخارجیة، متسائلاً عن کیفیة وصول هویات ومعلومات العلماء النوویین الإیرانیین إلی أیدی العناصر الإرهابیة: قد تکون بعض هذه المعلومات مرتبطة بأنشطة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة. لذلک، یجب أن نکون شدیدی الحساسیة تجاه هذه القضایا وطلبات الوکالة.

وفی معرض حدیثه عن المکانة العلمیة لعلماء إیران النوویین الشهداء، صرّح غریب آبادی قائلاً: "کان العلماء الذین فقدناهم شخصیات بارزة فی المجال النووی، وقدّموا خدمات جلیلة فی الارتقاء بمستوی العلوم والتکنولوجیا والمعرفة فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأضاف: "نأمل فی إنشاء آلیة أمن إقلیمی مستقلة عن القوی الخارجیة فی المستقبل القریب".

وصرح کاظم غریب آبادی قائلاً: "بعد حربین، ولا سیما الحرب الثانیة، حرب الأربعین یوماً التی اتخذت أبعاداً إقلیمیة، خلصت معظم دول المنطقة إلی أن الأمن الإقلیمی شأن داخلی لا یمکن الاعتماد فیه علی قوی خارجیة. استضافت معظم دول الساحل الجنوبی للخلیج الفارسی قواعد عسکریة أمریکیة، بل وساهمت فی تمویل بعضها، علی أمل أن تلتزم الولایات المتحدة بضمان أمنها. إلا أنها أدرکت الآن أن وجود القوات والقواعد العسکریة الأجنبیة لا یضمن بالضرورة أمن هذه الدول والمنطقة.

*یُعدّ الأمن الإقلیمی والحفاظ علی أمن مضیق هرمز محور مشاورات إیران مع جیرانها

وأضاف نائب وزیر الخارجیة، مشیرًا إلی اعتماد دول المنطقة المشترک علی مضیق هرمز لتصدیر النفط والمنتجات الکیمیائیة واستیراد البتروکیماویات والسلع ذات الصلة: "نجری حالیًا مشاورات مع جمیع هذه الدول، وقد رکّز اجتماع هام عُقد مؤخرًا بحضور أمین المجلس الاعلی للأمن القومی لبلادنا وممثلین عن باکستان والمملکة العربیة السعودیة وترکیا، علی الأمن الإقلیمی وکیفیة الحفاظ علیه دون وجود قوی أجنبیة".

وأوضح قائلاً: یجب تطویر هذه العملیة، وهی إحدی المحاور الرئیسیة لهذه القضیة کلما تحدثنا مع الدول المجاورة، لا سیما فی منطقة الخلیج الفارسی. وقد ترسخ هذا القبول عموماً بین دول المنطقة، وآمل أن نتمکن فی المستقبل القریب من إنشاء آلیة تضمن أمن المنطقة من خلال قدرات هذه الدول.

*المتابعة القانونیة والقضائیة لقضایا حربی الأیام الاثنی عشر والأربعین

وقال نائب وزیر الخارجیة للشؤون القانونیة والدولیة: إن المتابعة القانونیة والقضائیة لقضایا حربی الأیام الاثنی عشر والأربعین، والتعویض عن الأضرار الناجمة عنهما، هی أهم قضیة علی الأجندة القانونیة والدولیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وفی إشارة إلی الأضرار التی لحقت بالبلاد خلال هذه الحروب، بما فی ذلک استشهاد مواطنین عادیین وقادة القوات المسلحة والامام الشهید، أضاف: "هذه القضایا هی موضوع العدید من الدعاوی التی نرفعها".

وتابع نائب وزیر الخارجیة: "یعمل المکتب القانونی لرئاسة الجمهوریة والجهات المسؤولة الأخری فی هذا المجال. وقد عُقد الیوم اجتماع موسع فی رئاسة الجمهوریة لمناقشة هذه القضیة، واتُخذت إجراءات جیدة فی عدة مجالات".

وفی إشارة إلی الإجراءات المتخذة فی المحاکم الوطنیة والمحلیة، صرّح غریب آبادی: "تم رفع العدید من الدعاوی، کما اتخذ القضاء إجراءات هامة".

وبخصوص القضایا الجنائیة المرفوعة فیما یتعلق بهاتین الحربین، قال: "تم رفع ۲۲۶ دعوی خلال حرب الأیام الاثنی عشر، و۳۸۶ دعوی خلال حرب الأیام الأربعین. کما صدرت لوائح اتهام فی قضیتین هامتین، تتعلقان باستشهاد قائد الثورة وطلاب مدرسة شجرة میناب الأبریاء".

وأوضح نائب وزیر الخارجیة الإجراءات المتخذة علی الصعید الدولی قائلاً: "إن متابعة القضیة أمام محکمة العدل الدولیة، بالاستناد إلی النظام الأساسی للوکالة الدولیة للطاقة الذریة فیما یتعلق بالهجمات علی المنشآت النوویة، وملاحقة الهجمات علی المطارات وفرض عقوبات جویة استنادًا إلی اتفاقیة شیکاغو وعبر منظمة الطیران المدنی الدولی (إیکاو) ، کلها مدرجة علی جدول الأعمال. وقد أصدرنا مذکرات بهذا الشأن."

وتابع غریب آبادی: "کما سجلنا قضیتین تتعلقان بحربی الاثنی عشر یومًا والأربعین یومًا بالتعاون مع المرکز الرئاسی للقانون الدولی أمام محکمة التحکیم الإیرانیة الأمریکیة."

وفی إشارة إلی استعداد عدد من المدعین والضحایا لتقدیم شکاوی فی دول مختلفة، صرّح قائلاً: "أعرب عدد کبیر من المدعین والضحایا عن استعدادهم لتقدیم شکاوی فی دول مختلفة استنادًا إلی مبدأ الولایة القضائیة العالمیة، وسندعمهم بکل تأکید."

واختتم نائب وزیر الخارجیة حدیثه بالتأکید علی: "إن أهم قضیة نتابعها حالیاً هی التحقیق القانونی والقضائی فی الحرب والتعویض عن الأضرار الناجمة عن الجرائم التی ارتکبتها الولایات المتحدة والکیان الصهیونی".