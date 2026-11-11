کیف جعلت الحرب مع إیران ترامب فی مأزق داخلی بالولایات المتحدة؟

لم یعد بالإمکان النظر إلی الهزیمة الکبیرة للجمهوریین فی انتخابات التجدید النصفی الأمریکیة باعتبارها مجرد تحول اعتیادی فی موازین القوی بین الحزبین الرئیسیین فی البلاد، بل تحولت هذه الانتخابات إلی اختبار لقیاس تداعیات سیاسات دونالد ترامب، أظهرت نتائجه أن کلفة المغامرة الخارجیة یمکن أن تتحول سریعاً إلی أزمة سیاسیة داخلیة، حتی بالنسبة لرئیس وصل إلی السلطة تحت شعار إعادة عظمة أمریکا. ومع حصول الدیمقراطیین علی أغلبیة مجلسی النواب والشیوخ، یستعدون لتقیید صلاحیات ترامب السیاسیة، فی تطور قد یضع العامین الأخیرین من ولایته الرئاسیة أمام تحدیات جدیة.

وقدّرت صحیفة «وول ستریت جورنال» ، فی تقریر تحلیلی تناول أسباب هزیمة الجمهوریین، أن الحرب مع إیران وتداعیاتها الاقتصادیة کانتا من أبرز العوامل وراء هذه النکسة. ووفقاً للتقریر، فإن قرار ترامب الدخول فی مواجهة عسکریة مع إیران أدی إلی ارتفاع أسعار البنزین بنحو ۴۰%، ما فاقم الضغوط الاقتصادیة علی الأسر الأمریکیة، ودفع حتی بعض أکثر أنصار الرئیس الأمریکی ولاءً إلی التشکیک فی سیاساته. وهکذا، تحول ما کان یُفترض أن یکون استعراضاً للقوة الأمریکیة وتثبیتاً لموقع إدارة ترامب، إلی عامل أدی إلی تصاعد الاستیاء الشعبی.

ویکشف هذا التطور عن حقیقة مهمة فی السیاسة الأمریکیة، وهی أن الناخب الأمریکی، خلافاً لحسابات بعض السیاسیین فی واشنطن، لیس مستعداً لتحمل التکالیف الاقتصادیة والمعیشیة للسیاسة الخارجیة لحکومته بلا حدود. فبالنسبة إلی شریحة واسعة من المواطنین الأمریکیین، لا تتمثل القضیة الأساسیة فی الأهداف الجیوسیاسیة لواشنطن فی المنطقة، بل فی أسعار البنزین وتکالیف المعیشة والمستقبل الاقتصادی لأسرهم. ومن هذا المنطلق، لم یکن ارتفاع أسعار الطاقة مجرد تداعٍ اقتصادی، بل تحول إلی رمز لما اعتُبر إخفاقاً فی قرارات الحکومة.

والأهم من ذلک أن الحرب مع إیران أحدثت فجوة ملحوظة بین الشعارات الانتخابیة لترامب وأدائه الفعلی. فقد شدد الرئیس الأمریکی خلال حملته الانتخابیة علی إنهاء التدخلات الخارجیة المکلفة وإعطاء الأولویة للقضایا الداخلیة. وکان قطاع مهم من قاعدته الشعبیة، ولا سیما أنصار شعار «أمریکا أولاً» ، یتوقع أن تتجنب الإدارة الجدیدة الانخراط فی صراعات خارجیة طویلة الأمد. غیر أن المواجهة مع إیران وضعت ترامب عملیاً فی موقف ابتعد فیه عن جانب من وعوده وتوقعات أبرز مؤیدیه.

ولذلک، لم تقتصر التداعیات السیاسیة لهذا القرار علی ارتفاع أسعار الوقود، بل اعتبر قطاع من التیار المحافظ الأمریکی أن هذه السیاسة تمثل انحرافاً عن أولویات الحرکة السیاسیة التی یقودها ترامب. وفی ظل هذه الظروف، لم یواجه الرئیس معارضة خصمه التقلیدی، أی الدیمقراطیین فحسب، بل تعرض أیضاً لانتقادات من داخل المعسکر الجمهوری. وتکتسب هذه المسألة أهمیة خاصة، لأن تماسک القاعدة السیاسیة لترامب کان أحد أبرز مصادر قوته فی بنیة النظام السیاسی الأمریکی.

کما أن اعتراف ترامب نفسه بدور إیران فی الهزیمة الانتخابیة للجمهوریین یحمل دلالات مهمة. فقد أقر، فی مقابلات مع وسائل إعلام أمریکیة، بأن الملف الإیرانی کان له تأثیر فی نتیجة الانتخابات، رغم تمسکه بالدفاع عن قراره الدخول فی المواجهة مع إیران، مؤکداً أنه سیتخذ القرار نفسه مجدداً لو عاد به الزمن. ویکشف هذا الموقف أن ترامب، علی الأقل فی تصریحاته العلنیة، لا یرید التعامل مع الکلفة السیاسیة لقراره باعتبارها إقراراً بهزیمة استراتیجیة، غیر أن الوقائع الانتخابیة أظهرت أن هذه الکلفة انتقلت بالفعل إلی الداخل الأمریکی.

من جهة أخری، لا تعنی نتیجة الانتخابات مجرد خسارة الجمهوریین أغلبیتهم فی الکونغرس، إذ بات الدیمقراطیون یسیطرون علی مجلسی النواب والشیوخ، وهو ما قد یُحدث تغییراً ملموساً فی آلیة صنع القرار فی واشنطن. فخلال العامین الماضیین، أتاحت الأغلبیة الجمهوریة فی الکونغرس عملیاً لإدارة ترامب تمریر جانب مهم من برامجها. أما الآن، فسیتعین علی الرئیس التعامل مع کونغرس یسیطر علی أغلبیته الحزب المنافس.

وقد یمهد هذا التغییر الطریق أمام زیادة رقابة الکونغرس علی أداء الإدارة، وفتح تحقیقات بشأن قرارات البیت الأبیض، وفرض قیود علی إقرار الموازنة، فضلاً عن زیادة صعوبة تمریر برامج ترامب السیاسیة والاقتصادیة. ومع ذلک، لا یزال الرئیس یتمتع بصلاحیات واسعة، بما فیها حق النقض (الفیتو) علی قرارات الکونغرس، ولذلک لا یمکن الحدیث عن نهایة نفوذ ترامب السیاسی. لکن الواقع یشیر إلی أن الکلفة السیاسیة والمؤسسیة لتمریر برامجه ارتفعت بصورة کبیرة، وأن قدرته علی التحرک دون عوائق کما فی السابق أصبحت أکثر محدودیة.

وسیکون لهذا الوضع أیضاً تداعیات مهمة علی صعید السیاسة الخارجیة. إذ تواجه إدارة ترامب الآن حقیقة مفادها أن استمرار المواجهة المکلفة مع إیران قد یؤثر لیس فقط فی مکانة الولایات المتحدة الدولیة، بل أیضاً فی المستقبل السیاسی للجمهوریین. ویمکن للدیمقراطیین استغلال موقعهم الجدید لتکثیف الضغوط علی البیت الأبیض بشأن أهداف المواجهة مع إیران وتکالیفها وآلیات إدارتها. وفی المقابل، سیضطر الجمهوریون، لتجنب تکرار الهزیمة الانتخابیة، إلی إیلاء اهتمام أکبر للتداعیات الاقتصادیة والسیاسیة لمواصلة هذا المسار.

وفی هذا السیاق، تکتسب القضیة الإیرانیة أهمیة استراتیجیة مضاعفة. فقد استند أحد الحسابات الرئیسیة لواشنطن إلی أن الضغوط العسکریة والاقتصادیة یمکن أن تدفع طهران إلی التراجع، وتمهد الطریق أمام الولایات المتحدة لتحقیق أهدافها المنشودة. غیر أن تطورات الأشهر الماضیة أظهرت أن التفوق العسکری لا یعنی بالضرورة القدرة علی فرض الإرادة السیاسیة علی الطرف الآخر. فعندما تعجز قوة عسکریة عن تحقیق أهدافها المعلنة بکلفة مقبولة، قد یتحول استمرار المواجهة، بدلاً من تعزیز قدرتها علی الردع، إلی عامل یستنزف مصداقیتها ومکانتها.

وفی الواقع، وجدت طهران نفسها، دون أن تکون هی من یحدد نتیجة الانتخابات الأمریکیة، فی موقع أصبحت فیه کلفة الاستراتیجیة التصادمیة لواشنطن أحد المحاور الرئیسیة للتنافس السیاسی داخل الولایات المتحدة. وهنا تحدیداً ینبغی التمییز بین القوة العسکریة والقوة السیاسیة. فالقوة العسکریة تتحول إلی إنجاز استراتیجی عندما تکون قادرة علی تحقیق الأهداف السیاسیة بکلفة مقبولة، وإلا فإن التفوق العسکری نفسه قد یتحول إلی عامل یؤدی إلی استنزاف القوة السیاسیة.

وتحمل انتخابات التجدید النصفی الأمریکیة، من هذا المنظور، رسالة واضحة إلی البیت الأبیض، مفادها أنه لا یمکن إدارة السیاسة الخارجیة انطلاقاً من استعراض القوة العسکریة، دون الأخذ فی الاعتبار قدرة الطرف المقابل علی المقاومة، والتکالیف الاقتصادیة، وحساسیة الرأی العام. ویواجه ترامب الآن کونغرس معارضاً، وقاعدة شعبیة تضررت، وتکالیف متزایدة لقراراته الخارجیة. وهکذا، تحولت المواجهة مع إیران، التی کان یُفترض أن تکون دلیلاً علی قوة الولایات المتحدة وهیبتها، إلی أحد أبرز العوامل التی أضعفت موقع رئیسها فی الداخل الأمریکی.