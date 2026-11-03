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اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز فجر اليوم

أفاد مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني بوقوع انفجارات طالت ثلاث ناقلات نفط كانت مخالفة للوائح، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم.
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نیروی دریایی

أعلن مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري الإسلامي بما يلي:

منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، تعرضت ثلاث ناقلات نفط -كانت تخالف اللوائح وتسلك مسارات غير مصرح بها داخل مضيق هرمز- لانفجارات أدت إلى اشتعال النيران فيها بشكل كثيف. وقد كان الحادث جسيماً لدرجة أن الصيادين في الجزء الشرقي من مضيق هرمز رأوا سماء الليل مضاءة بلهب النيران.

وكانت هذه الناقلات قد أقدمت على تعطيل أنظمة الملاحة والتعريف الخاصة بها، وسلكت مسارات غير مسموح بها عبر مضيق هرمز، مما أدى إلى اصطدامها بألغام بحرية. وهي الآن تنجرف قبالة الساحل الجنوبي للمضيق، حيث لا تزال النيران تشتعل فيها.

وتؤكد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أنها أبلغت جميع السفن -عبر البث الإذاعي والإخطارات الرسمية الصادرة عنها- باللوائح الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز. وإن أي تجاهل لهذه اللوائح -أو التعاون مع الجيش الأمريكي المعتدي للملاحة عبر مسارات غير مصرح بها- سيؤدي حتماً إلى وقوع مثل هذه الحوادث.

إن حقيقة الوضع في مضيق هرمز هي ما ترونه أمامكم، وليست الرواية التي يطرحها عبر الإنترنت القائد "الإرهابي" للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، والذي لجأ إلى استخدام لقطات أرشيفية قديمة.

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اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط مخالفة في مضيق هرمز فجر اليوم

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