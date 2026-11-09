قائد حرس الثورة فی طهران: المقاومة هی السبیل الوحید لمواجهة "جبهة الاستکبار"

قدم العمید حسن حسن‌زاده -خلال مؤتمر صحفی عُقد صباح الیوم فی "حدیقة-متحف الدفاع المقدس" للکشف عن مراسم تشییع ۳۵۰ شهیداً مجهول الهویة- التعازی بمناسبة ذکری استشهاد السیدة فاطمة الزهراء (علیها السلام). وقال: "فی کل عام، وخلال الفترة التی توافق ذکری استشهاد 'السیدة الطاهرة والصدیقة' (السیدة فاطمة) -ولا سیما فی یوم ذکراها- نشهد استقبالاً حاراً وغیر مسبوق من قبل الشعب الإیرانی للرفات الطاهرة لهؤلاء الشهداء مجهولی الهویة".

وأضاف: "منذ عدة سنوات، تم تخصیص ذکری استشهاد السیدة فاطمة الزهراء (علیها السلام) لتکون 'یوم الشهید المجهول'. وفی هذه المناسبة، تُقام مراسم الوداع ومواکب التشییع ومراسیم الدفن لهؤلاء الشهداء فی جمیع أنحاء البلاد".

وفی إشارة إلی الظروف التی تُقام فیها مراسم هذا العام، صرح قائد فیلق "محمد رسول الله" (صلی الله علیه وآله وسلم) فی طهران الکبری قائلاً: "هذا العام، وبینما نستقبل هؤلاء 'الشقائق الحمراء' [إشارة رمزیة للشهداء] -الذین عادوا فی أکفانٍ ملطخة بالدماء- نجد أن الشعب الإیرانی قد خاض بالفعل تجربتین أخریین من 'الدفاع المقدس'؛ وهما 'حرب الـ ۱۲ یوماً' و'حرب رمضان'، بالإضافة إلی المعرکة فی مضیق هرمز. وبفضل الله، حقق الشعب انتصارات عظیمة للإسلام، و'محور المقاومة'، وإیران الإسلامیة، ووطننا العزیز".

وتابع حسن‌زاده قائلاً: "الیوم، وبینما نستقبل الرفات الطاهرة لهؤلاء الشهداء مجهولی الهویة، أثبت الشعب الإیرانی مجدداً تفانیه وولاءه وثباته وصموده فی مواجهة 'جبهة الاستکبار' [القوی المهیمنة عالمیاً]". وأکد أن روح المقاومة لدی الشعب الإیرانی متجذرة فی ثقافة عاشوراء وحقبة "الدفاع المقدس"، مشیراً إلی أن "شعبنا، مستلهماً من ثقافة سنوات الدفاع المقدس الثمانی، ومن مدرسة سید الشهداء (الإمام الحسین) ، ومن نهج إمامنا الشهید، قد أظهر ثباته وصموده، مبیناً للعالم أن المقاومة هی السبیل الوحید".

وشدد العمید حسن‌زاده علی أن الثبات والمقاومة هما الوسیلة الوحیدة لمواجهة المطالب التعسفیة لـ "جبهة الاستکبار" (الهیمنة العالمیة) ، قائلاً: "لقد أثبت الشعب الإیرانی للعالم أن الطریق الوحید لتحقیق النصر والنجاح فی مواجهة جبهة الکفر والاستکبار -التی تسعی باستمرار لفرض مطالبها الجائرة- یکمن فی الثبات والصمود والمقاومة، وتعزیز ثقافة الجهاد والتضحیة والشهادة".

وأشار قائد فیلق "حضرت محمد رسول الله (صلی الله علیه وآله)" التابع للحرس الثوری فی طهران الکبری إلی الأهمیة الخاصة لمراسم هذا العام، قائلاً: "نستقبل هذا العام الشهداء المجهولین فی وقتٍ انضم فیه إمامنا العزیز أیضاً إلی قافلة الشهداء. لذا، فإن المشارکة الحماسیة والمهیبة للجماهیر فی مراسم تشییع هؤلاء الشهداء المجهولین لا تُمثّل فقط تجدیداً للعهد وتأکیداً علی ثقافة الشهادة والتضحیة والجهاد، بل هی أیضاً برهانٌ علی عزم الأمة علی مواصلة المسیر والتمسک بنهج إمامنا الشهید وجمیع شهداء الوطن الأعزاء".

وتابع حسن‌زاده: "لقد علّمنا هذا النهج، من الناحیة العملیة، کیف نقف بحزم فی وجه أعداء الإسلام والاستکبار العالمی، وکیف نثبت علی مواقفنا، وکیف نقاوم، وکیف نحقق النصر الإلهی. نحن نحمد الله تعالی علی کل الانتصارات التی مَنّ بها علی الشعب الإیرانی، ونشکره لأننا حظینا مجدداً هذا العام بشرف خدمة الشهداء - لا سیما الشهداء المجهولین - وخدمة الزوار الذین یأتون لزیارة أماکن مثواهم".

وفی معرض حدیثه عن تفاصیل برامج مراسم تشییع الشهداء المجهولین لهذا العام، أوضح قائلاً: "بفضل الله، تم تخصیص رفات ۳۵۰ شهیداً مجهولاً - وهی رفاتٌ طاهرة ومقدسة - لإقامة مراسم الوداع والتشییع والدفن فی مختلف أنحاء البلاد".

وتابع قائلاً: "فی منطقة طهران الکبری، سیتم نقل رفات ۱۱۰ شهداء مجهولی الهویة إلی ۱۱۰ ساحات عامة، مما یتیح إقامة مراسم وداع لهؤلاء الشهداء فی هذه الفضاءات العامة، تزامناً مع عشیة ذکری استشهاد السیدة الطاهرة (علیها السلام)".

وفی معرض إشارته إلی أن هذه الفعالیات ستتزامن مع التجمعات الشعبیة، قال العمید حسن‌زاده: "إلی جانب ۲۵۶ تجمعاً جماهیریاً مهیباً وقویاً فی الساحات، سنشهد إقامة مراسم وداع للشهداء المجهولین فی جمیع أنحاء البلاد، وفی مراکز المحافظات، وکذلک فی منطقة طهران الکبری".