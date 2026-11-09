ایجئی: القوة الجو - فضائیة بالحرس الثوری من رکائز الردع الإیرانی

أکد رئیس السلطة القضائیة حجة الإسلام "غلام حسین محسنی إیجئی"، أن القوات الجو - فضائیة التابعة لحرس الثورة الإسلامیة تمثل أحد مرتکزات قوة الردع فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة؛ مشیراً إلی أن هذه القوات التی تعتمد علی الکفاءات والخبرات الوطنیة نجحت فی تحقیق إنجازات عملیاتیة أدت إلی تقویض التوازنات الاستراتیجیة للعدو الأمریکی الصهیونی.

" إنه وبمناسبة "أسبوع القوة الجو - فضائیة" أوضح حجة الإسلام "محسنی إیجئی" فی منشور علی الفضاء الإلکترونی، أن هذه المناسبة تستعرض مسیرة الکوادر الوطنیة التی استطاعت عبر الإرادة والعلم تعزیز مکانة البلاد دولیاً.

مشیرا إلی أن القوات الجو - فضائیة للحرس قد تجاوزت التحدیات التکنولوجیة بالاعتماد علی القدرات المحلیة لتصبح رکیزة أساسیة فی المنظومة الدفاعیة للدولة.

کما شدد رئیس السلطة القضائیة علی أن العملیات البطولیة التی نفذتها القوات المسلحة ولا سیما القوات الجو - فضائیة خلال الحروب المفروضة علی البلاد قد أحدثت خللاً فی موازین القوی المعادیة مما دفعها إلی العجز أمام القدرات الدفاعیة والإرادة الإیرانیة.

واختتم حجة الإسلام "محسنی إیجئی" منشوره بالإشارة إلی أن القوة الجو - فضائیة الحالیة هی نتاج نضال أجیال استثمرت المعرفة لتحویلها إلی تکنولوجیا متطورة، محولّةً التحدیات إلی فرص استراتیجیة ومثمناً تضحیات الشهداء الذین ساهموا فی بناء هذه القدرات.