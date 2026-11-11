الکلفة الباهظة لعودة أمریکا إلی المواجهة مع إیران

عودة أمریکا إلی المواجهة العسکریة مع إیران، فی ظل استمرار واشنطن فی التأکید علی تفوقها العسکری، یمکن أن تفرض علی هذا البلد کلفة أکبر. وقد أظهرت تجربة المواجهات الأخیرة أن امتلاک أسلحة متطورة وقدرة نیرانیة واسعة لا یعنی بالضرورة تحقیق الأهداف الاستراتیجیة. وإن استنزاف المخزونات العسکریة، وتضرر المعدات، وضرورة تأمین ذخائر بدیلة، وقدرة إیران علی استعادة قدراتها الدفاعیة، من بین العوامل التی تجعل حسابات البیت الأبیض للدخول مجددًا فی مواجهة عسکریة أکثر تعقیدًا.

أفادت صحیفة التایمز البریطانیة فی تقریر لها، بالإشارة إلی الکلفة المالیة والعسکریة للهجمات الأمریکیة السابقة علی إیران، عن الضغط الکبیر الذی شکّلته هذه المواجهة علی الموارد العسکریة لواشنطن. ووفقًا لهذا التقریر، فإن کلفة أمریکا تجاوزت ۴۳ ملیار دولار، وتضررت عشرات الطائرات الأمریکیة، کما تعرضت مخزونات صواریخ الاعتراض لدیها لضغط. وهذه الأرقام، بغض النظر عن التقییم النهائی للنتائج العسکریة للمواجهة، تُظهر أن استمرار العملیات الواسعة ضد إیران یتطلب موارد مالیة وتسلیحیة کبیرة؛ موارد لا یمکن استبدالها وإعادة بنائها فی المدی القصیر.

وتزداد أهمیة هذه المسألة عندما توضع الکلفة المباشرة للعملیات العسکریة إلی جانب تبعاتها الاستراتیجیة. ففی الحسابات العسکریة، لا یُعدّ عدد الهجمات المنفذة أو حجم الذخائر المستهلکة بحد ذاته معیارًا حاسمًا للنصر. وإنما المهم هو النسبة بین الکلفة المبذولة والأهداف التی کان یُفترض تحقیقها من خلال هذه الکلفة. وإذا رافقت عملیة عسکریة استهلاک واسع للذخائر وتضرر للمعدات، لکنها لم تتمکن من إزالة قدرة الطرف المقابل علی مواصلة المقاومة، فإن استمرار النهج نفسه یمکن أن یؤدی إلی زیادة الکلفة دون ضمان تحقیق النتیجة المرجوة.

استنزاف المخزونات العسکریة؛ التحدی الخفی لواشنطن

من أهم تبعات المواجهة العسکریة الضغط علی المخزونات التسلیحیة والذخائر. فالاستخدام الواسع لصواریخ الاعتراض لمواجهة التهدیدات الصاروخیة والمسیّرة، ولا سیما عندما تکون الهجمات متواصلة، یمکن أن یقلل المخزونات الجاهزة للاستخدام ویزید الحاجة إلی الإنتاج والتأمین مجددًا. وهذه المسألة تحظی بأهمیة خاصة بالنسبة لأمریکا؛ لأن واشنطن، إضافة إلی التزاماتها العسکریة فی منطقة غرب آسیا، یجب أن تحافظ علی جهوزیة قواتها لمواجهة الأزمات المحتملة فی مناطق أخری من العالم.

کما أن إعادة بناء المخزونات التسلیحیة لا تقتصر علی تأمین الاعتماد المالی. فإنتاج بعض المنظومات المتطورة والذخائر المستخدمة فیها یحتاج إلی سلسلة تورید معقدة ومواد أولیة خاصة وقدرة صناعیة تخصصیة. ولذلک، حتی فی حال تخصیص میزانیة جدیدة، فإن التعویض السریع للمخزونات المستهلکة لیس ممکنًا بالضرورة. وکلما زاد حجم استهلاک الذخائر فی مواجهة ما، زاد الضغط علی برامج الإنتاج، وأولویات تسلیم الأسلحة، وتخصیص الموارد لمهام عسکریة أخری.

وفی مثل هذه الظروف، لا یقتصر قرار واشنطن ببدء جولة جدیدة من الهجمات علی تقییم القدرة علی تنفیذ العملیات المحدودة؛ بل یجب أیضًا أخذ کلفة الفرصة لاستهلاک الأسلحة وتأثیرها علی الجهوزیة العسکریة الأمریکیة فی المستقبل فی الاعتبار. وبعبارة أخری، یجب تقییم کل صاروخ یُستهلک فی عملیة ما فی إطار الاحتیاجات الدفاعیة الأوسع لأمریکا.

قدرة إیران علی الاستعادة وصعوبة التوصل إلی نتیجة قاطعة

وفی الطرف الآخر من هذه المعادلة، تقف قدرة إیران علی الحفاظ علی قدراتها الدفاعیة وإعادة بنائها. وقد أشارت صحیفة التایمز فی تقریرها إلی أن إیران، رغم الهجمات والضغوط العسکریة، تمکنت من استعادة جزء من قدراتها الصاروخیة والمسیّرة. وهذه المسألة ذات أهمیة من منظور الحسابات العسکریة؛ لأن فعالیة أی عملیة هجومیة تعتمد إلی حد کبیر علی مدی تأثیرها المستدام علی قدرة الطرف المقابل.

وإذا لم تتمکن الهجمات العسکریة من إزالة القدرة الدفاعیة لبلد ما بشکل مستدام، فإن إلحاق الضرر فی مرحلة زمنیة معینة لا یعنی بالضرورة إزالة قدرة ذلک البلد علی مواصلة المواجهة. فإمکانیة إصلاح المعدات، وإعادة بناء جزء من القدرات العملیاتیة، والحفاظ علی القدرة الإنتاجیة أو استخدام الأسلحة، یمکن أن تغیّر معادلة المواجهة علی مر الزمن. وفی مثل هذه الحالة، قد یُضطر الطرف المهاجم إلی العودة مرة أخری لاستخدام ذخائره ومعداته للحفاظ علی الضغط العسکری؛ بینما تبقی النتیجة النهائیة لهذه العملیة غیر مؤکدة. والنقطة الاستراتیجیة واضحة: ما لم تُزل قدرة الطرف المقابل علی مواصلة المقاومة، لا یمکن الحدیث عن انتهاء قدرته الدفاعیة استنادًا فقط إلی حجم الهجمات المنفذة.

لماذا یمکن أن تکون الهجمات مجددًا أکثر کلفة؟

دخول أمریکا مجددًا إلی المواجهة مع إیران، یمکن أن یکرر الدورة ذاتها الباهظة. فالعملیات الجدیدة ستحتاج إلی ذخائر ومعدات دعم وتأمین وقود ونقل قوات وحمایة قواعد ومنشآت عسکریة. وفی حال تضرر المعدات أو اتساع نطاق المواجهة، فإن الکلفة ستزداد أیضًا. وإضافة إلی ذلک، یمکن أن یؤثر استطالة الأزمة فی سوق الطاقة والتوقعات الاقتصادیة، وینقل تبعاتها إلی مجالات تتجاوز المیدان العسکری.

ومن جهة أخری، یجب علی أمریکا أن تأخذ فی الحسبان أیضًا احتمال استطالة المواجهة وضرورة الحفاظ علی الجهوزیة لسیناریوهات غیر متوقعة. فقد تبدأ العملیات العسکریة فی مرحلتها الأولی بأهداف محدودة، لکن الردود المتبادلة وتغیّر الظروف یمکن أن یوسّعا نطاقها. وفی مثل هذه الظروف، لن تتطابق الکلفة النهائیة بالضرورة مع التقدیرات الأولیة.

والمسألة الأساسیة بالنسبة للبیت الأبیض هی ما إذا کانت کلفة مواجهة جدیدة ستأتی بمکسب یتناسب معها أم لا. فإذا کان الهدف هو إضعاف القدرة الدفاعیة الإیرانیة بشکل مستدام، فإن استمرار القدرات الصاروخیة والمسیّرة الإیرانیة یمکن أن یجعل تحقیق هذا الهدف أکثر صعوبة. وإذا کان الهدف أیضًا هو إجبار طهران علی قبول مطالب واشنطن، فیجب أن یتضح ما إذا کان الضغط العسکری سیؤدی فعلًا إلی هذه النتیجة أم أنه سینتج کلفة أکبر فحسب.

اختبار الحسابات الاستراتیجیة للبیت الأبیض

یوجّه تقریر التایمز مرة أخری الأنظار إلی المسافة بین التفوق التسلیحی وتحقیق النتیجة الاستراتیجیة. فامتلاک قدرة عسکریة واسعة یوفر إمکانیة إلحاق الضرر، لکنه لا یضمن بحد ذاته کفّ الطرف المقابل عن مواصلة المقاومة أو تحقیق الأهداف السیاسیة للمهاجم. وفی تقییم أی مواجهة، یجب أن تُؤخذ فی الاعتبار فی الوقت نفسه الکلفة المبذولة، وقدرة الطرفین علی الاستعادة، ومدی تحقق الأهداف.

وبالنسبة لواشنطن، فإن العودة إلی المواجهة مع إیران دون أخذ تجربة الکلفة السابقة فی الاعتبار، تعنی الدخول مجددًا فی مسار نتیجته معروفة سلفًا. فالضغط علی المخزونات العسکریة الأمریکیة، وقدرة إیران علی إعادة بناء جزء من قدراتها الدفاعیة، یُظهران أن تکرار الهجمات لا یغیّر بالضرورة المعادلة لصالح الطرف المهاجم.

وفی الختام، فإن التحدی الرئیسی لأمریکا لیس فقط القدرة علی بدء عملیة جدیدة، بل إمکانیة التوصل إلی نتیجة مستدامة بکلفة یمکن تحملها. وإذا لم تکن الهجمات السابقة قد حققت أهداف واشنطن المرجوة، فإن قرار تکرار المسار ذاته یتطلب إجابة واضحة عن هذا السؤال: ما الذی سیکون مختلفًا هذه المرة؟ وبدون هذه الإجابة، یمکن أن یکون الهجوم مجددًا، أکثر من کونه سبیلًا لحل الأزمة، بدایة لمرحلة أخری من استنزاف الموارد وزیادة الکلفة الاستراتیجیة لأمریکا.