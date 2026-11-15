الرئيسية » بین الملل

نائب الرئيس الايراني: دم قائد الثورة الشهيد ضاعف دافعنا لمواصلة نهجه

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد رضا عارف، أن استشهاد قائد الثورة الامام الخامنئي (رض) لم يؤدِّ إلى توقف المسار الذي رسمه، بل ضاعف دافع المسؤولين والشعب وتماسكهم وقدرتهم على مواصلته، مشيراً إلى أن دم الإمام الشهيد، مثل حياته، كان له الكثير من البركات ومنح الجميع حافزاً جديداً لمتابعة نهجه.
رقم الخبر: 4201935المشاهدات: 0
عارف

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة التحضير للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد الثورة الاسلامية آية الله الامام السيد علي الخامنئي (رض)، حيث رأع " عارف" انه ينبغي أن تُقام هذه المناسبة بمشاركة الشعب ومحوريته، على أن يقتصر دور الحكومة والمؤسسات الرسمية على وضع السياسات والتوجيه وتوفير التسهيلات اللازمة.

ووصف استشهاد قائد الثورة بأنه خسارة كبيرة ومؤلمة، مؤكداً ضرورة تعريف الأجيال القادمة بشخصيته وأفكاره ونهجه، ومعتبراً إحياء ذكراه الأولى مسؤولية وطنية وإسلامية وعابرة للحدود. ودعا إلى الإسراع في بدء أنشطة اللجان وفرق العمل والهيئات المحلية المعنية بتنظيم المناسبة.

وأشار النائب الاول لرئيس الجمهورية إلى أن أعداء إيران أخفقوا في فهم طبيعة الجمهورية الإسلامية وقاعدتها الشعبية، إذ اعتمدوا في تقييمهم لأوضاع البلاد على حسابات مادية، وظنوا أنهم قادرون على احتواء الثورة الإسلامية، لكنهم لم يحققوا أهدافهم. وأضاف أن حضور الشعب في "جبهة الشارع" على مدى تسعة أشهر شكّل دعامة كبيرة للحضارة الإسلامية والإيرانية.

وتطرق إلى مقاومة إيران للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، متسائلاً من كان يتصور أن تصمد إيران الإسلامية أمام قوة عظمى تدّعي التفوق والكيان الصهيوني، وألا يتمكنا من تحقيق أي من أهدافهما؟. وأضاف أن العدو كلما سعى أكثر إلى تحقيق أهدافه، ازداد غرقاً في المستنقع الذي صنعه بنفسه.

وشدد "عارف" على أن إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قائد الثورة لا يقتصر على مسؤولية وطنية، بل يمثل مسؤولية إسلامية وعابرة للحدود أيضاً، داعياً إلى توضيح ما ارتكبه مدّعو الحرية وحقوق الإنسان من ظلم وجرائم أمام شعوب العالم والأجيال القادمة، وإيصال رسالة استشهاد قائد الثورة إلى المسلمين وأنصار الحرية في مختلف أنحاء العالم.

وفي الختام، أكد مجدداً أن مراسم الذكرى ينبغي أن تكون شعبية، وأن تتولى الهيئة المعنية وضع السياسات والتوجيه، فيما يكون تنفيذ الفعاليات بيد الشعب، مع توفير المؤسسات الحكومية الظروف اللازمة لمشاركته. كما دعا إلى الإسراع في تشكيل اللجان المتخصصة والهيئات المحلية، وإيلاء اللجنة الدولية اهتماماً خاصاً نظراً إلى البعد العابر للحدود لهذه المناسبة.

تابعنا

نائب الرئيس الايراني: دم قائد الثورة الشهيد ضاعف دافعنا لمواصلة نهجه

0
ایرانعارفرهبر شهید
أخبار ذات صلة

التعليقات

أضف تعليقك

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار

"خيبر شكن": سلاحٌ يتيح الرد خلال 20 دقيقة

التهجير؛ سلاح إسرائيل لاحتلال جنوب لبنان

استهداف رادار منظومة الدفاع الجوي الأمريكية

التهديدات الاقتصادية الامريكية لن تحقق نتيجة

تهدید بارتكاب جرائم ضد إیران یثبت عجز أمریکا

الکلفة الباهظة لعودة أمریکا إلی المواجهة مع إیران

کیف تخسر إسرائیل حلفاءها التاریخیین؟

إدانة مشاركة باكستان في العدوان على اليمن

اندلاع حریق فی ناقلة نفط مخالفة شرق مضیق هرمز

أوهام أشخاص مثل "روبیو" هی ما قاد واشنطتن إلی الفشل

أی موقع یشکل مرکزاً للتهدید ضد ایران سیصبح هدفاً مباشراً

کیف جعلت الحرب مع إیران ترامب فی مأزق؟

قمة منظمة التعاون الاقتصادی تُعقد فی طهران

غارات سعودیة تستهدف محطة للغاز وشرکة النفط فی صنعاء

احتیاطیات صواریخ باتریوت الأوروبیة في أدنی مستوی