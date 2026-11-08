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قائد الجیش الایرانی یثمن اداء الدفاع الجوی بجنوب شرق البلاد

اعرب القائد العام للجیش الایرانی اللواء امیر حاتمی عن تقدیره لقائد قوة الدفاع الجوی فی منطقة جنوب شرق البلاد العمید نصر الله هوشمند، لشجاعة وجهود قادة ومقاتلی هذه القوة.
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ارتش

کرّم اللواء أمیر حاتمی، القائد العام للجیش الإیرانی، الیوم، العمید نصرالله هوشمند، قائد الدفاع الجوی فی منطقة جنوب شرق للبلاد، بمنحه لوح تقدیر ودرعاً خاصاً، تقدیراً لصموده وبطولاته وجهود مقاتلی الدفاع الجوی علی مدار الساعة فی حمایة سماء البلاد.

وجاء فی لوح التقدیر: "إن ملحمة رجولة جنود الوطن، من رجال ونساء، لطالما أشرقت کوثیقة مجد واقتدار علی ذری الشرف والعزة لهذه الأرض".

تدمیر أکثر من ۷۰ طائرة معادیة فی المعارک الأخیرة

وتُعدّ منطقة الدفاع الجوی فی جنوب شرق البلاد، التی تغطی مساحة تزید عن ۳۰۰ ألف کیلومتر مربع، إحدی مناطق الدفاع الجوی الاستراتیجیة، وهی مسؤولة عن حمایة جزء کبیر من سماء جنوب شرق إیران.

وقد نجح مقاتلو الدفاع الجوی فی هذه المنطقة فی تدمیر أکثر من ۷۰ طائرة معادیة خلال الحربین المفروضتین الثانیة والثالثة.

وجاء تقدیر القائد العام للجیش الایرانی لقائد ومقاتلی الدفاع الجوی بجنوب شرق ایران تقدیرًا لأداء هذه القوة فی الدفاع عن المجال الجوی للبلاد، ولجهود أفرادها الدؤوبة علی مدار الساعة.

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قائد الجیش الایرانی یثمن اداء الدفاع الجوی بجنوب شرق البلاد

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