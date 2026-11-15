صاروخ "خيبر شكن": سلاحٌ يتيح الرد خلال 20 دقيقة

وزن صاروخ «خیبر شکن» یقل بنحو الثلث عن وزن الأنظمة المماثلة. وتکتسب هذه المیزة أهمیة بالغة؛ ففی سیاق الصواریخ البالیستیة، لا یقتصر تقلیل الوزن علی تسهیل عملیة النقل فحسب، بل یؤثر أیضاً علی کیفیة نشر النظام وإعداده للتشغیل. وقد استخدمت إیران قدراتها الصاروخیة والطائرات المسیرة خلال نزاعین -استمر أحدهما ۱۲ یوماً والآخر ۴۰ یوماً- للتصدی للهجمات؛ حیث واجهت فی الحالة الثانیة کلاً من إسرائیل والولایات المتحدة. وقد مثلت هذه الصواریخ والطائرات المسیرة -إیرانیة الصنع- خط الدفاع الرئیسی ضد العدوان الخارجی، ونجحت فی تنفیذ المهام العملیاتیة الموکلة إلیها.

مدی متوسط لاستجابة سریعة

یتمیز الصاروخ البالیستی «خیبر شکن» -الذی کشفت عنه القوة الجوفضائیة التابعة للحرس الثوری الإیرانی فی فبرایر ۲۰۲۲- بثلاث سمات رئیسیة: انخفاض الوزن، وقصر زمن التحضیر، والرأس الحربی القابل للمناورة. وعند الکُشف عنه، وُصف الصاروخ بأنه جزء من الجیل الثالث للصواریخ بعیدة المدی لدی الحرس الثوری، حیث رکز تصمیمه بشکل أساسی علی تعزیز المرونة وسهولة النشر.

جری الکشف عن «خیبر شکن» فی فبرایر ۲۰۲۲، وذلک خلال زیارة أجراها کل من الشهید اللواء محمد باقری -الذی کان یشغل حینها منصب رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة- والشهید اللواء أمیر علی حاجی زاده -قائد القوة الجوفضائیة للحرس الثوری- إلی إحدی القواعد الصاروخیة التابعة للقوة. ویبلغ المدی المعلن للصاروخ ۱۴۵۰ کیلومتراً، مما یضعه ضمن فئة الصواریخ البالیستیة متوسطة المدی. ومن أبرز الفروق بین «خیبر شکن» والعدید من الصواریخ الإیرانیة السابقة، اعتماده علی الوقود الصلب. بحکم طبیعته، یلغی هذا النوع من الوقود الحاجة إلی عملیة تزوید بالوقود قبل الإطلاق، مما یتیح للصاروخ الدخول فی الدورة التشغیلیة بمستوی أعلی من الجاهزیة. ویساهم هذا العامل، إلی جانب تصمیم هیکل الصاروخ ووزنه المخفّض، فی تعزیز مرونة النظام وقدرته علی المناورة.

ووفقاً للمعلومات التی کُشف عنها عند الإعلان عن الصاروخ، فقد تم تقلیل وزن "خیبر شکن" بنحو الثلث مقارنة بنماذج مماثلة. وتکتسب هذه النقطة أهمیة بالغة؛ ففی الصواریخ البالیستیة، لا یقتصر خفض الوزن علی تسهیل النقل فحسب، بل یؤثر أیضاً علی کیفیة نشر النظام وإعداده للاستخدام. وخلال المناسبة ذاتها، صرّح حاجی زاده بأن الوقت اللازم لإعداد "خیبر شکن" وإطلاقه من موقع عملیاتی قد انخفض إلی سُدس الوقت المطلوب للنماذج السابقة. کما قدّمت تقاریر لاحقة صادرة عن وسائل إعلام محلیة مواصفات إضافیة للصاروخ؛ حیث ذکرت وکالة "تسنیم" للأنباء، فی تقریر یعود لشهر یونیو ۲۰۲۶، أن وزن "خیبر شکن" یبلغ قرابة ۴۵۰۰ کیلوغرام، ویصل طوله إلی نحو ۱۰ أمتار. وأشار التقریر ذاته إلی استخدام تقنیة "DRU" فی منصة الإطلاق، موضحاً أن الوقت المستغرق لإعداد الصاروخ وإطلاقه یبلغ حوالی ۲۰ دقیقة.

ولا تقتصر خصائص "خیبر شکن" علی نظام الدفع والوزن؛ إذ یُعد تصمیم رأسه الحربی وقدرته علی المناورة خلال المرحلة النهائیة من التحلیق من السمات الرئیسیة الأخری التی تم تسلیط الضوء علیها عند الکشف عن الصاروخ. واستناداً إلی المعلومات المعلنة، یتمتع الرأس الحربی بالقدرة علی المناورة فی المرحلة الأخیرة من مساره، وهی میزة تهدف إلی زیادة صعوبة اعتراضه من قِبل أنظمة الدفاع الصاروخی. وتکتسب المرحلة النهائیة من مسار الصواریخ البالیستیة أهمیة خاصة؛ فبعد قطع المسار الرئیسی، یتجه الرأس الحربی نحو هدفه، وخلال هذه المرحلة، یمکن للقدرة علی تغییر المسار أن تجعل التنبؤ بنقطة الاصطدام أکثر صعوبة بالنسبة لأنظمة الاعتراض. ولهذا السبب، تم الترکیز علی قدرة الرأس الحربی لصاروخ "خیبر شکن" علی المناورة فی التقاریر المتعلقة بهذا الصاروخ. فی تقریر صدر فی فبرایر ۲۰۲۴ أشارت وکالة أنباء "تسنیم" أیضاً إلی أن هذا الصاروخ مزود بنظام توجیه هجین.

کما تم التطرق إلی قوة الرأس الحربی عند الکشف عن الصاروخ؛ حیث صرح الجنرال حاجی زاده حینها بأن المواد المستخدمة فی الرأس الحربی قد عززت من قدرته التدمیریة. وفی السنوات التی تلت الکشف عنه، ورد ذکر صاروخ "خیبر شکن" فی تقاریر تتعلق بالعملیات الصاروخیة للحرس الثوری الإیرانی. ففی یونیو ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) ، أفادت وکالة "تسنیم" باستخدام هذا الصاروخ فی عملیة ضد إسرائیل. وقد أدی نشر لقطات تظهر استخدامه العملیاتی إلی تسلیط الضوء مجدداً علی خصائصه، مثل اعتماده علی الوقود الصلب، ومدی یصل إلی ۱۴۵۰ کیلومتراً، ورأس حربی قابل للمناورة. بالإضافة إلی ذلک، ففی الیوم التالی لبدء صراع استمر ۱۲ یوماً فی یونیو ۲۰۲۵، شنت إیران هجوماً علی تل أبیب باستخدام صاروخ "خیبر شکن".

تجدر الإشارة، مع ذلک، إلی ضرورة عدم الخلط بین صاروخ "خیبر شکن" وصاروخ "خیبر" - المعروف أیضاً باسم "خرمشهر-۴". إذ یؤدی التشابه فی الأسماء أحیاناً إلی التباس بشأن مواصفات کل منهما؛ فبینما یُعد "خیبر شکن" من نتاج القوة الجوفضائیة للحرس الثوری ویعمل بالوقود الصلب، تصف وزارة الدفاع صاروخ "خیبر" (خرمشهر-۴) بأنه صاروخ یعمل بالوقود السائل ویصل مداه المعلن إلی ۲۰۰۰ کیلومتر. وفی نهایة المطاف، تکمن أهمیة "خیبر شکن" فی الجمع بین عدة خصائص ممیزة؛ فبفضل مداه البالغ ۱۴۵۰ کیلومتراً، ونظام دفعه الذی یعمل بالوقود الصلب، ووزنه المخفّض، وقصر وقت تجهیزه، ورأسه الحربی القابل للمناورة، أصبح هذا الصاروخ أحد الأنظمة الرئیسیة فی الترسانة الصاروخیة للقوة الجوفضائیة للحرس الثوری الإیرانی.