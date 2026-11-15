استهداف رادار منظومة الدفاع الجوي الأمريكية في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مسيّرة

العلاقات العامة للحرس الثوري أصدرت بياناً خاطبت فيه الشعب الإيراني، مؤكدة أنه في المرحلة الثانية من الرد الحاسم على العدوان الأمريكي الصريح، استُهدف رادار منظومة الدفاع الجوي الأمريكية في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مسيّرة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي.

وأضاف البيان أن دويّ إصابة هذه الطائرات المسيّرة لأهدافها بدقة سُمع في مناطق مختلفة من البحرين، ما أظهر مجدداً القدرات العملياتية للحرس الثوري.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة، بعد فشلها الكامل في ما وصفه ببرنامج مرافقة السفن الذي قال إنه غطاء لتهريب النفط عبر مضيق هرمز، تحاول الآن من خلال تنفيذ عمليات محدودة وعشوائية صرف أنظار العالم عن حقيقة إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

وأكد البيان أن الضباط الشباب والنخبويين في الحرس الثوري يعلنون مجدداً وبصوت واضح أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي اعتداء أمريكي سيواجه برد أشد وأكثر قوة.

وتابع البيان أن الطائرات المسيّرة الأمريكية باهظة الثمن تتساقط الواحدة تلو الأخرى، مشيراً إلى أن عدد الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري التي أُطلقت نحو الأهداف الأمريكية في هذه المرحلة يفوق عددها في المرحلة السابقة، محذراً من أن أي اعتداء سيقابله رد قوي ومحسوب.