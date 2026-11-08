جلالی: إیران وروسیا تؤکدان علی تعزیز التعاون الامنی والدفاعی

صرّح کاظم جلالی، سفیر بلادنا لدی موسکو، فی مقابلة تلفزیونیة: "خلال الاجتماع الودی الذی استمر ثلاث ساعات بین اللواء رضائی والرئیس فلادیمیر بوتین، استعرض الجانبان آخر مستجدات التعاون الاستراتیجی والهام بین البلدین فی جوٍّ من التوافق التام. وخلال هذا الاجتماع، تمّ شرح القرارات الهامة التی اتخذتها الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة بشأن تسریع بناء خط سکة حدید رشت-أستارا واستکمال الممر الدولی بین الشمال والجنوب".

وأضاف: "کما تمّ استعراض ومناقشة الأبعاد التشغیلیة للمشروع الاستراتیجی الضخم لنقل الغاز الروسی إلی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، ومجالات أخری من التعاون المشترک، وذلک بالتفصیل، مما یدل علی التوافق التام بین مواقف طهران وموسکو فی تعمیق العلاقات الثنائیة والإقلیمیة".

وتابع السفیر الإیرانی لدی موسکو قائلاً: "تتمتع إیران وروسیا بتعاون عسکری طویل الأمد وعقود دفاعیة واضحة، ولطالما کان القطاع الأمنی محوراً أساسیاً فی المحادثات بین الجانبین".

وأضاف: "نظراً للتهدیدات والتحدیات والفرص الإقلیمیة والعابرة للأقالیم المشترکة، یعتبر البلدان المواجهة التآزریة مع السلوکیات التهدیدیة ضرورة استراتیجیة، ویواصلان المشاورات بشأن تعمیق التعاون العسکری الدفاعی علی أعلی المستویات الإداریة".