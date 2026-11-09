بقائی: مطالب إیران لیست غیر منطقیة؛ الکرة فی ملعب أمریکا

إسماعیل بقائی قال فی مؤتمره الصحفی الأسبوعی: لدی تقدیر خاص للمدافعین عن الوطن؛ سواء أولئک الذین یشتغلون علی الحدود بصون حرمة إیران، أو أولئک الذین یعملون فی وحدات الجوفضاء والحرس والجیش لیلًا ونهارًا فی الدفاع عن البلاد.

استمرار جرائم الکیان الصهیونی فی غزة رغم توقیع تفاهم شرم الشیخ

وتابع بشأن الأحداث فی منطقة غرب آسیا: رغم أن تفاهم شرم الشیخ وُقّع علی الورق، فإن الکیان الصهیونی وأکبر داعمیه، أی أمریکا، لا یعبأان به. إننا نواجه فی الشتاء واحدة من أسوأ الکوارث الإنسانیة. فشعب غزة یعانی البرد والمشکلات المتعددة. ومنع دخول المساعدات الإنسانیة والدواء جزء من إجراءات الکیان الصهیونی. وفی الوقت نفسه، فإن الهجمات المستمرة للنظام علی المهجرین وخیامهم وإجراءات المستوطنین ضد الناس أوجدت وضعًا یجب علی کل من یملک ضمیرًا إنسانیًا أن یثور أمامه.

ارتفاع هجمات الکیان الصهیونی علی جنوب لبنان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجیة: إن الکیان فی جنوب لبنان أیضًا زاد من جرائمه ورفع حجم هجماته. والمحافل الدولیة، تحت تأثیر أمریکا ونفوذها، لم تتخذ أی إجراء مؤثر.

لو لم تکن مقاومة الشعب، لکانت أمریکا قادرة علی بیع حربها کنصر

وأضاف بشأن هزیمة الجمهوریین فی الانتخابات بسبب الحرب مع إیران: إن اعتراف هیئة الحکم الأمریکیة بأن الحرب المفروضة علی إیران أثارت استیاء الرأی العام الأمریکی وأحدثت مثل هذه الزلزلة یجب أن یرافقه إدراک لرسالة الشعب الأمریکی. إن ما أوجد هذا الوضع لم یکن حرب أمریکا، بل مقاومة الإیرانیین؛ لأنه لولا هذه المقاومة لکانت أمریکا قادرة علی بیع حربها کنصر. بالنسبة لنا لا فرق بین الأحزاب فی أمریکا، لأننا کنا متضررین من الطرفین. وعلی هیئة الحکم الأمریکیة أن تدرک إلی أی مدی یمکن أن یخلق لها دعم الکیان المحب للحرب مشکلات.

مطالب إیران لیست غیر منطقیة؛ وعلی أمریکا أن تقرر

وقال بقائی بشأن تصریحات روبیو بأن مطالب طهران غیر مقبولة وما إذا کانت واشنطن قد ردت علی طهران: إن القول بأنها غیر مقبولة ربما یعنی فی نظرهم أن إیران تتخلی عن متابعة حقوقها ومصالحها. أین الجانب غیر المنطقی فی مطلب إیران بأن علی أمریکا أن توقف الحصار البحری وما سموه عملیات الخطة الاقتصادیة؟ أین الجانب غیر المنطقی فی مطلب إیران بأن علی أمریکا أن تنهی أولًا عقوباتها غیر القانونیة لبدء أی عملیة مفاوضات؟ أین الجانب غیر المنطقی فی مطلب الإیرانیین بأن تنتهی الحرب فی جمیع المیادین لبدء أی عملیة مفاوضات؟ بأی منطق ومعیار نقیس، فإن إجراء أمریکا لم یکن هزلیاً وغیر قانونی فحسب، بل کان إجرامیًا. إن اتفاق أمریکا فی قالب تفاهم إسلام آباد لم یدم أکثر من أسبوعین. هل هذا التعامل منطقی؟ إن خطة إیران ذات الیومین نفسها تُظهر ذروة حسن نیة إیران.

وتابع: هل یمکن لطرف آخر أن یجد خطة أکثر منطقیة من هذه؟ إن خطة إیران هی أکثر الخطط منطقیة علی الطاولة. وستوفر الأرضیة لعودة الأمن فی مضیق هرمز والخلیج الفارسی، ویمکنها أن تمهّد لعملیة بنفسها. وعلی أمریکا أن تقرر؛ إذا کانت قد أدرکت رسالة شعبها بشکل صحیح.

العلاقات بین إیران والعراق لن تتأثر بالضغوط الأمریکیة

وقال بشأن الأخبار المنشورة عن سفر وفد عراقی إلی إیران والضغوط علی الحکومة العراقیة من قبل أمریکا: إن جریان التحرکات بین إیران ودول المنطقة أمر طبیعی. وفی الوضع الراهن، ولأنه حدث اضطراب فی الرحلات الجویة، تُرصد أکثر، وإلا فإن طبیعة التعاون مع الجیران هی أن تتم هذه الزیارات. والضغوط، مهما کانت ثقیلة، یجب ألا تشوه روابط الإیرانیین والعراقیین. فإیران والعراق کانا جارین وسیبقیان. ولن ینسی العراقیون أنهم کانوا تحت عقوبات ثقیلة من الأمم المتحدة ودول المنطقة؛ وکانت إیران هی التی نظرت إلی المستقبل بوصفها سندًا ورفیقًا للشعب العراقی ولم تعبأ بهذه العقوبات والضغوط. وأنا واثق بأننا، بناءً علی الحوارات بین إیران والعراق، سنتغلب بالتأکید علی مصالح البلدان الجماعیة والمسائل الثنائیة وأی ضغط وتهدید من خارج المنطقة.

الشعب الأمریکی أعطی رسالته فی الانتخابات

وأضاف بقائی بشأن نتائج استطلاع فی أمریکا حول الحرب علی إیران ومقارنة ترامب هذه الحرب بحرب فیتنام: إن الشعب الأمریکی أعطی رسالته فی الانتخابات ولا حاجة لأن نقولها. لقد أقر المسؤولون الأمریکیون أنفسهم بأن الحرب المفروضة علی إیران والتبعیة للکیان الصهیونی کانا من العوامل الرئیسیة فی قرار الشعب الأمریکی الابتعاد عن هیئة الحکم. وهذا لا یعنی أننا متفائلون بأداء المجموعة الجدیدة التی ستأتی. فلدینا تجارب الستین إلی السبعین عامًا الماضیة.

إیران تعارض تغییر الجیوسیاسیة فی المنطقة فی مشروع مسار ترامب

وقال بشأن إقرار مشروع فی برلمان أرمینیا یتعلق بمسار ترامب: إن موقفنا تکرر مرارًا. لقد رحبنا برفع الإغلاق عن المسارات المواصلاتیة، وشددنا علی أن هذه المخططات یجب ألا تؤدی إلی تغییر فی جیوسیاسیة المنطقة. والتجربة تُظهر أن حضور أمریکا وظهورها فی المنطقة کانا دائمًا مصحوبین بانعدام الأمن. لقد نقلنا مخاوفنا إلی أرمینیا، وقد طُمئنّا إلی أن هذا المشروع لن یؤدی إلی تغییر فی الحدود.

انعدام الأمن فی مضیق هرمز نتیجة الإجراءات العدوانیة الأمریکیة والصهیونیة

وقال بقائی بشأن وضع مضیف هرمز: إن هیئة الأرکان العامة والقوات العسکریة أبدت رأیها بالتأکید. ونحن فی مواجهة طائرات العدو المسیّرة نقوم بالاعتراض والإنزال معًا. ومضیق هرمز وضعه واضح جدًا. لقد کان مضیق هرمز مفتوحًا قبل الحرب؛ وإن انعدام الأمن فیه نتیجة الإجراءات العدوانیة الأمریکیة والصهیونیة. وإجراءات إیران تقوم علی القانون الدولی وفی اتجاه صون الدفاع الوطنی. والدول التی تعبر من مسارات غیر آمنة تتعرض لحوادث. وطالما تواصل أمریکا إجراءاتها التدخلیة، فلن نشهد أمنًا فی هذا الممر المائی.

الإجراءات الأمریکیة الأخیرة ضد إیران لن یکون لها مصیر سوی الفشل

وقال بشأن مشروع "البوابة الحدیدیة" الأمریکی ضد إیران: إن أصل هذه الفکرة المسمی البوابة الحدیدیة طرحه أولئک العسکریون الأمریکیون الذین یحاولون تبریر فشلهم. إن قائد سنتکوم نفسه یغیّر وظیفته بسرعة، وقد تحول بعد الجریمة ضد إیران إلی إنتاج البودکاست. نحن نعلم أعمالهم السابقة، وإجراءاتهم الأخیرة لن یکون لها مصیر سوی الفشل.

العلاقات بین إیران والهند مستمرة علی المستوی الثنائی وبریکس وشنغهای

وقال بشأن تأسیس قنصلیة للهند فی کرمان: من الطبیعی أن تکون وزارة الخارجیة علی علم بکل تأسیس. علاقتنا بالهند علاقة مهمة، وقد اهتم الطرفان فی السنوات الأخیرة باستمرار العلاقات علی المستوی الثنائی وبریکس وشنغهای.

تفاصیل خطة إیران ذات الیومین

وأضاف بقائی بشأن تفاصیل خطة إیران ذات الیومین: إن کل ما اتفقت علیه أمریکا وفق اجتماع إسلام آباد موجود فی هذه الخطة. نحن نتحدث عن مجموعة مطالب لا یمکن لأی إیرانی أن یتجاوزها. لقد قبلوا الالتزامات مرة، وإن نقضوها فلیس ذلک خطأنا. یجب رفع العقوبات التی فرضوها علی إیران. إن خطة الیومین مؤشر علی حسن النیة، وإذا کان للطرف المقابل إرادة، فیمکننا التحرک خلال یومین. مطالبنا واضحة جدًا وموجودة فی تفاهم إسلام آباد. وعلی أمریکا أن تقرر بشأن استمرار التعامل مع هذا الوضع.

الظروف الطبیعیة للتعاون مع الوکالة غیر متوفرة

وقال بشأن مفتشی الوکالة والتعاون مع هذه المؤسسة: إننا لم نعلق التزاماتنا. لقد فرض الطرف الآخر، وتحدیدًا أمریکا وإسرائیل، ظروفًا أوجدت مشکلة فی تنفیذ التزامات الضمانات. نحن أعضاء فی معاهدة عدم الانتشار وقد أظهرنا دائمًا التزامنا بتنفیذ التزاماتنا. وطالما بقی هذا الوضع، لا یمکننا التحرک فی التعاون مع الوکالة کما فی الظروف العادیة. إن المدیر العام والوکالة لم یؤدیا واجباتهما وقصّرا فی تنفیذ مهامهما. وفیما یتعلق بالتفتیش، فقد جری التفتیش علی بوشهر قبل عدة أیام.

العدوان الأمریکی والصهیونی غیر مقبول لدی الرأی العام العالمی

وقال بشأن تأکید هزیمة أمریکا فی الانتخابات الأخیرة: إن رسالة الشعب الأمریکی أدت إلی اتخاذ مواقف مختلفة. لکن المهم هو أن یتضح للجمیع أن العدوان الأمریکی والصهیونی علی إیران غیر مقبول بأی شکل لدی الرأی العام العالمی. أما الاتجاه الذی ستتخذه هیئة الحکم الأمریکیة فیعتمد علی مدی واقعیتها.