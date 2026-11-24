عباس غلرو، رئیس لجنة العلاقات الدولیة فی لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة بمجلس الشوری الإسلامی، أکّد فی مقابلة، أن القدرات العسکریة والدفاعیة للبلاد تشهد نمواً وتطوراً، استناداً إلی التقاریر التی قدمها المسؤولون العسکریون والأمنیون إلی لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة.

وأضاف أن الدروس المستفادة من الحروب السابقة خضعت للمراجعة والتقییم، وأن الاستعدادات اللازمة لمواجهة أی عملیة عسکریة أو حرب محتملة فی المستقبل قد أُخذت فی الحسبان، معرباً عن أمله فی ألا تندلع مثل هذه الحرب.

وأوضح أن هذه الاستعدادات تشمل مجالات متعددة، من بینها الدفاع الجوی والقدرات الصاروخیة والبحریة والحرب البریة، مشیراً إلی أن القوات المسلحة تولی جمیع هذه المجالات اهتماماً متکاملاً ومنظماً.

استعراض التشکیلات العسکریة الإیرانیة فی لجنة الأمن القومی بالبرلمان

وأشار رئیس لجنة العلاقات الدولیة فی لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة إلی اجتماع اللجنة مع اللواء علی عبداللهی، قائلاً: عقدنا قبل فترة اجتماعاً بحضور رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة، جری خلاله استعراض التشکیلات العسکریة للأعداء، بمن فیهم الأمریکیون والکیان الصهیونی، إلی جانب تحرکات دول المنطقة والدول الأوروبیة، کما جری بحث وتقییم الوضع والتشکیلات العسکریة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وتابع غلرو أن التقاریر والتقییمات المقدمة تشیر إلی وضع یدعو إلی التفاؤل، موضحاً أن هناک خطوات وبرامج جیدة قید التنفیذ فی مجال الدفاع الجوی، کما تحظی القدرات والإمکانات الصاروخیة للبلاد باهتمام خاص.

الحرب المقبلة لن تکون قابلة للمقارنة بالحروب السابقة

وأکد النائب عن مدینة سمنان فی مجلس الشوری الإسلامی، مشدداً علی تعزیز القدرات الردعیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، أن الحرب المقبلة ستکون، وفق التعبیر العسکری، علی نحو یجعل الحروب السابقة لا تُقارن بها، وبالتالی یتعین علی العدو أن یحسب بدقة تداعیات وتبعات أی حرب محتملة قبل اتخاذ أی قرار أو الإقدام علی أی عمل عسکری.

وأشار إلی تقییم الأمریکیین لتداعیات أی مواجهة عسکریة مع إیران، قائلاً إن الولایات المتحدة تدرک حالیاً هذه المسألة جیداً، وتعرف تماماً العواقب التی قد تترتب علی أی عمل عسکری ضد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

إذا اندلعت حرب أخری، فعلی العالم أن یودّع النفط

ولفت غلرو إلی التداعیات الاقتصادیة والدولیة لأی حرب مقبلة ضد إیران، قائلاً إن الاقتصاد العالمی وأسواق النفط من القضایا التی ینبغی أخذها فی الحسبان عند تقییم أی حرب محتملة.

وأضاف: فی الواقع، إذا اندلعت حرب أخری، فعلی العالم أن یودّع النفط، لأن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تمتلک أدوات وإمکانات قادرة علی التأثیر فی المعادلات الإقلیمیة والدولیة.

توسیع نطاق الحرب وتنویع الأهداف ضمن الحسابات الدفاعیة الإیرانیة

وفی معرض حدیثه عن ضرورة أخذ الأعداء القدرات الدفاعیة والعسکریة الإیرانیة فی الحسبان، قال رئیس لجنة العلاقات الدولیة فی لجنة الأمن القومی والسیاسة الخارجیة: ننصح الأمریکیین وکل من یفکر فعلیاً فی الإعداد لعملیة عسکریة أخری ضد إیران، بأن یأخذوا حتماً ظروف الحرب السابقة ومجریاتها فی حساباتهم.

وأضاف أن من بین القضایا التی جری اتخاذ القرار بشأنها وحسمها خلال لقاء القادة العسکریین مع قائد الثورة الإسلامیة، توسیع نطاق الحرب وتنویع الأهداف فی المنطقة ومناطق أخری، الأمر الذی یفرض علی العدو إجراء حسابات أکثر دقة قبل الإقدام علی أی تحرک، بشأن التکالیف والتداعیات المترتبة علیه.

إفشال الحصار الاقتصادی الأمریکی المفروض علی إیران

وفی إشارة إلی تصریحات ترامب الأخیرة، أکد غلرو أن هذه التصریحات تعکس بدورها الحسابات والاعتبارات الأمریکیة.

وأوضح أن الولایات المتحدة وإدارتها تبدوان فی الوقت الراهن معتمدتین علی الحصار الاقتصادی وممارسة الضغوط الاقتصادیة، وتراهنان علی هذه الأداة للضغط علی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وأضاف أن المبادرات التی یتخذها المسؤولون الإیرانیون ستؤدی، إن شاء الله، إلی إحباط الضغوط الاقتصادیة أیضاً، مؤکداً أن الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ستواصل مسیرة التقدم والتنمیة بالاعتماد علی إمکاناتها وقدراتها الداخلیة.