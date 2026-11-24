فی مؤتمره الصحفی الأسبوعی، قال إسماعیل بقائی، المتحدث باسم وزارة الخارجیة: "أستهل لقاء الیوم باستذکار أطفال إیران؛ أولئک الأطفال الذین ضحوا بحیاتهم من أجل إیران. ینبغی أن تظل صورهم حاضرة دائماً فی أذهاننا، لکی نتذکر -مع کل نَفَس نتنفسه- هؤلاء 'الملائکة' الذین ندین لهم بالکثیر. نتقدم بخالص تعازینا لعائلاتهم".

وفی إشارة إلی وفاة کاتب إیرانی معاصر بارز، أضاف: "لقد أتیحت لی فرصة التواصل مع الراحل رضا أمیرخانی فی مناسبات عدة؛ فقد ساهمت کتبه وأعماله بشکل کبیر فی الارتقاء بالثقافة والأدب الفارسی. والیوم، رحل عن عالمنا، لذا أتقدم بخالص التعازی لعائلته الکریمة ولأصدقائه فی جامعة شریف".

إیران طرحت مبادرة "شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النوویة"

ورداً علی سؤال حول أسباب عضویة إیران فی معاهدة عدم انتشار الأسلحة النوویة (NPT) ، أوضح قائلاً: "أولاً، إیران طرف فی هذه المعاهدة منذ عام ۱۹۷۰. بل إن إیران کانت حریصة جداً علی الوفاء بالتزاماتها، لدرجة أنها طرحت -منذ عام ۱۹۷۴- مبادرة لجعل منطقة الشرق الأوسط 'خالیة من الأسلحة النوویة'. علاوة علی ذلک، فبعد الثورة، تعلمون جمیعاً بشأن الفتوی التی أصدرها القائد الشهید آیة الله الامام الخامنئی والتی تحرّم إنتاج الأسلحة النوویة. إن المعاهدة ترکز علی منع انتشار الأسلحة النوویة وإنتاجها، وهو جانب إیجابی. ومن أسباب عضویتنا فیها أیضاً ممارسة حقنا فی استخدام الطاقة النوویة لأغراض سلمیة. ولکن للأسف، قامت الولایات المتحدة وحلفاؤها بتجرید هذه المعاهدة من جوهرها. تلتزم أی دولة طرف فی هذه المعاهدة بتقدیم توضیحات للدول الأخری حول أسباب احتفاظها بترسانة نوویة.

التزمت إیران، حتی الآن، بتعهداتها بموجب هذه المعاهدة

وتابع بقائی قائلاً: "إن الطرح الذی ظهر فی إیران -والذی یتساءل عن جدوی بقائنا طرفاً فی هذه المعاهدة- هو طرح نحترمه. ومع ذلک، تظل إیران حالیاً طرفاً فی المعاهدة وتواصل الالتزام بالتعهدات المنصوص علیها فی هذه الوثیقة. وحتی الآن، لم یتم إبلاغنا بأی قرار بهذا الشأن".

أرمینیا قدمت ضمانات بعدم نشر أی قوات عسکریة أو أمنیة بالقرب من الحدود الإیرانیة

وفیما یتعلق بمبادرة أرمینیا المعروفة باسم "مفترق طرق السلام" (والتی یُشار إلیها هنا بمشروع "مسار ترامب") ، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجیة قائلاً: "نحن لا نعتزم الاعتماد فقط علی وعود الآخرین وضماناتهم. فهذه المسألة تتجاوز نطاق وزارة الخارجیة؛ إذ تتعلق بالدولة ککل. وهناک قطاعات أخری معنیة تتابع الوضع عن کثب، وستتخذ الإجراءات اللازمة فی حال ظهور أی مخاوف".

وأضاف: "موقفنا المبدئی ثابت لم یتغیر. فبینما ندعم توسیع نطاق التعاون الاقتصادی، یجب احترام مصالح الدول المجاورة ومخاوفها. لا ینبغی إجراء أی تغییر فی الجغرافیا السیاسیة للمنطقة، کما لا ینبغی السماح لأی طرف ثالث بزعزعة الأمن الإقلیمی. لقد أوضحنا هذه النقاط بجلاء؛ فکل من إیران وأرمینیا تدرکان أهمیة علاقاتهما التاریخیة. إن الروابط الإیجابیة التی تطورت منذ استقلال أرمینیا -والتی بُنیت لبنةً لبنة بفضل حکمة قیادتی البلدین- قد أرست دعائم الثقة المتبادلة".

وتابع المتحدث: "لقد تم التأکید علی أن وجود أی قوات عسکریة أو أمنیة بالقرب من الحدود الإیرانیة أمر غیر مقبول، وقد قدم الجانب الأرمینی الضمانات اللازمة. ومع وجود ثقة قویة بین البلدین، فإننا لا نمنح مثل هذه الثقة لأطراف ثالثة".

إعادة فتح مضیق هرمز مرهونة بتلبیة الولایات المتحدة لشروط إیران

وفی معرض تعلیقه علی تصریحات وزیر الخارجیة السید عباس عراقجی -الذی أشار إلی إمکانیة إعادة فتح مضیق هرمز فی غضون ساعتین- أوضح بقائی قائلاً: "ینبغی للمراقبین الانتباه إلی دلالات هذه العبارات. فعندما نقول إننا 'نتمسک بموقفنا'، فإن ذلک یعنی إصرارنا علی صون حقوقنا؛ وهو نهج نتبعه بمنتهی الجدیة". نعم، إذا ما لبّی الجانب الأمریکی الشروط المطلوبة، فإن إعادة الفتح علی المدی القصیر ممکنة؛ وهذا لا یعنی بأی حال تجاهل التعقیدات القائمة، بل هو تأکید علی أن إیران تدرک تماماً ما تریده وما هی حقوق الشعب الإیرانی.

وأضاف: "هذه الشروط لیست استثنائیة أو غیر مألوفة؛ تُمثّل الشروط السبعة، فی الواقع، حقوقاً لإیران؛ إذ لا ینبغی النظر إلیها باعتبارها مجرد "شروط مسبقة"، بل کجزءٍ أصیلٍ لا یتجزأ من حقوق الشعب الإیرانی.

ولا تُتخذ القرارات المتعلقة بإیران فی أی مکانٍ آخر سوی طهران.

وفیما یخص الاجتماع الثلاثی الذی جمع الولایات المتحدة وروسیا والصین، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجیة قائلاً: "من المعتاد مناقشة قضایا متنوعة فی الحوارات الدولیة؛ لکن إیران أثبتت الیوم أنها لاعبٌ محوری -بل صانعٌ لقواعد اللعبة- بحد ذاتها. إن کلاً من روسیا والصین صدیقتان لنا، وقد تواصلنا مع الدولتین قبل هذا الاجتماع وبعده. ونحن علی ثقة بأن الشاغل الرئیسی لأی دولة فی مثل هذه اللقاءات سیکون، بطبیعة الحال، مساءلة السیاسات الأمریکیة، ونهجها القائم علی الأحادیة، والکوارث التی تسببت فیها. فالقرارات المتعلقة بإیران لا تُتخذ فی أی مکانٍ آخر سوی طهران". القوی العظمی تقف احتراماً لقوة إیران.

ورداً علی سؤالٍ من مراسل وکالة "مهر" للأنباء -حول منشورٍ للرئیس الأمریکی یضم صورةً لاجتماعٍ ثلاثی بین قادة الولایات المتحدة وروسیا والصین فی شینزین (حیث یظهرون واقفین) ، إلی جانب صورةٍ تعود لعام ۱۹۴۵ لقادة الولایات المتحدة والمملکة المتحدة والاتحاد السوفیتی (الذین یظهرون جالسین، واضعین أرجلهم فوق بعض، ویبتسمون بانتصار فی السفارة السوفیتیة بطهران) ، مع تعلیقٍ یحمل عنوان "القوی العظمی، ۱۹۴۵–۲۰۲۶"- قال بقائی: "السؤال هو: ماذا حدث بین طهران عام ۱۹۴۵ وشینزین عام ۲۰۲۶؟ وتحدیداً فیما یتعلق بسیاق طهران، ما هی الرسالة الکامنة وراء هذه الصورة، وما الذی یدور فی ذهن ترامب؟ وما هی الرسالة التی أراد الرئیس الأمریکی إیصالها من خلال وضع هاتین الصورتین جنباً إلی جنب؟ علاوةً علی ذلک، وبعد مرور ۸۱ عاماً علی تلک الصورة التاریخیة عام ۱۹۴۵، لماذا غابت أوروبا عن المشهد -أو لماذا تم استبعادها؟"

وتابع قائلاً: "ربما لم تختفِ أوروبا فعلیاً؛ فربما کان ذلک مجرد خیار من المصور. أما بخصوص الجزء الأول من سؤالک، فإن الانتقال من وضعیة الجلوس تلک فی طهران إلی وضعیة الوقوف هذه فی الصین یشیر إلی أنهم یقفون احتراماً لقوة إیران".

قمة منظمة التعاون الاقتصادی (ECO) تُعقد فی طهران یومی ۳ و۴ دیسمبر

وفیما یتعلق بقمة منظمة التعاون الاقتصادی (ECO) فی طهران، صرح بقائی قائلاً: "من المقرر عقد قمة منظمة التعاون الاقتصادی یومی ۳ و۴ دیسمبر؛ وهو اجتماع دوری لقادة المنظمة. وقد عُقد اجتماع لمجلس الوزراء (وزراء الخارجیة) قبل بضعة أیام فی باکستان، تمخض عنه قرارات تنتظر الآن مصادقة القادة علیها. وسیتم الإعلان عن مزید من التفاصیل من قِبل مکتب الرئاسة. سیحضر معظم المشارکین علی مستوی رؤساء الدول، وقد یکون هناک أیضاً ضیوف خاصون".

ایران ستعلن عن سیناریوهات الرد علی أی هجوم محتمل فی الوقت المناسب

وفی معرض تعلیقه علی تقاریر البنتاغون حول کیفیة رد إیران علی أی هجوم، قال: "أفضل سیناریو هو أن تبتعد الولایات المتحدة ببساطة عن الطریق. أما بالنسبة للسیناریوهات المحددة وطبیعة الرد، فسیقوم السید مجید موسوی بطرحها فی الوقت المناسب، وبطریقة مدروسة ومُصاغة بعنایة".

الشعب الإیرانی لن یتخلی عن حقوقه بسبب التهدیدات الأمریکیة

ورداً علی تصریحات دونالد ترامب بشأن إغراق ناقلات النفط الإیرانیة والتهدید بشن هجمات، قال بقائی: "التهدیدات الأمریکیة لیست بالأمر الجدید؛ فنحن نواجهها منذ ۵۰ عاماً. وفی المرحلة الراهنة أیضاً، یطلقون تهدیدات بشکل یومی. ولن یتخلی الشعب الإیرانی عن وطنه أو حقوقه بسبب هذه التهدیدات؛ فنحن نعلم أننا علی حق".

التقاریر الاعلامیة حول السدود الإیرانیة یفتقر إلی أی أساس واقعی

فی معرض رده علی الروایة التی تروج لها وسائل إعلام أمریکیة —والتی تحاول تصویر السدود الإیرانیة کأصول عسکریة— وحول کیفیة رد إیران فی حال تعرضت هذه السدود لهجوم، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجیة قائلاً: "لن یجرؤوا علی ارتکاب مثل هذا الخطأ. أما ما حدث، فهو تصرف یفتقر إلی المهنیة والأخلاق من جانب إحدی الصحف الأمریکیة؛ إذ نشرت تقریراً یخلو من أی أساس واقعی، ولا یخدم سوی تبریر انتهاکات حقوق الإنسان".

وأضاف: یعود جزء من هذا إلی حقیقة أن الإدارة الأمریکیة قد داست علی القانون الدولی علی مدی العامین الماضیین، وهو وضع یشکل خطراً علی المجتمع الدولی بأسره. ومن الواضح أن معدّی هذا التقریر، والجهة الناشرة له، قد أدرکوا الخطأ الجسیم الذی ارتکبوه؛ فمن خلال إصدار مثل هذا التقریر، حاولوا تبریر أخطائهم الخاصة.

قرار حقوق الإنسان ضد إیران ذو طبیعة سیاسیة بحتة

وفیما یتعلق بالقرار الذی قادته کندا ضد إیران، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجیة قائلاً: "لقد أکدنا باستمرار أن القضیة برمتها التی أُثیرت ضد إیران تحت ذریعة 'حقوق الإنسان' هی ذات طبیعة سیاسیة بحتة. ولا شک أنهم لا یولون أدنی قیمة لحقوق الإنسان للشعب الإیرانی. فهل یمکن لأولئک الذین التزموا الصمت أمام مقتل النساء والأطفال الإیرانیین أن یکونوا مهتمین حقاً بحقوق الإنسان فی إیران؟ لا أحد یصدق 'دموع التماسیح' التی یذرفونها بشأن حقوق الإنسان".

وتابع بقائی: "من بین الدول الأعضاء فی الأمم المتحدة البالغ عددها ۱۹۲ دولة، صوّتت ۷۶ دولة لصالح هذا القرار، أی ثلث الأعضاء. ویمکن وصف جزء من هذه الأصوات بأنها 'تصویت قطیعی'؛ إذ اعتذرت لنا بعض الدول فی مناقشات ثنائیة، موضحة أنها شعرت بأنها مضطرة للسیر خلف دولتین أو ثلاث دول مهیمنة. ومن بین الدول التی صوّتت ضد إیران دولٌ لا یتجاوز عدد سکانها ۱۰ آلاف نسمة؛ وهذا یوضح بجلاء الأسالیب المستخدمة لإکراه الدول علی الإدلاء بمثل هذه الأصوات".

وأضاف: "أود أن أشکر الدول الأخری التی اختارت عدم التصویت لصالحه. أما بالنسبة للولایات المتحدة والکیان الصهیونی، فقد نبع قرارهما بالامتناع عن التصویت من قناعتهما بأن القرار کان ینبغی أن یکون أکثر قسوة". إیران ستستخدم کل الوسائل للتصدی لأی حصار بحری

وفیما یتعلق بالحصار البحری علی إیران ورد فعلها، صرح بقائی قائلاً: "لن نتسامح أبداً مع وضع کهذا، وسنوظف کل الوسائل المتاحة لمواجهة العدوان الأمریکی. إن ما یُطرح تحت ستار الحصار الاقتصادی والبحری یُعد جریمة ضد إیران. کما أن العقوبات المفروضة فی هذه الفترة تنتهک المادة الثانیة، الفقرة الرابعة، من میثاق الأمم المتحدة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجیة: "إن الحصار البحری، وفقاً لما تصفه الولایات المتحدة، یرقی إلی مستوی العدوان العسکری؛ ولإیران الحق الکامل فی استخدام أی وسیلة ضروریة للدفاع عن نفسها. ویجری النظر فی مزیج من التدابیر العسکریة والسیاسیة والدبلوماسیة للتغلب علی مثل هذا الحصار، وسیتم التعامل مع الأمر من خلال الحوار والعمل المیدانی علی حد سواء".

مزاعم الولایات المتحدة بشأن الأسلحة النوویة و"القنابل القذرة" لیست سوی استمرار لأکاذیب سابقة

وفی إشارة إلی تصریحات "جی دی فانس" -المرشح لمنصب نائب الرئیس ضمن حملة ترامب- الذی ادعی أن إیران لا تمتلک أسلحة نوویة، لکنه وصفها فی الوقت ذاته بأنها تشکل تهدیداً، قال بقائی: "هذا قلبٌ کامل للحقائق. إنهم یناقضون أنفسهم باستمرار ویفتقرون إلی أی اتساق داخلی. أما التکهن بما کانت إیران ستفعله لو امتلکت نوعاً معیناً من الأسلحة، فهو مغالطة خبیثة".

وأکد المتحدث باسم وزارة الخارجیة: "إیران تدافع عن نفسها؛ فقبل العشرین من فبرایر (الثانی من شهر إسفند) ، لم نتخذ أی إجراء ضد أی دولة أخری. إن هذا الخطاب لیس سوی محاولة للتهرب من المساءلة أمام جمهورهم حول سبب إشعالهم لمثل هذه الحرب. هذه المزاعم لیست سوی استمرار للأکاذیب ذاتها التی یکررونها منذ ۳۰ عاماً. لننظر مثلاً إلی الروایة الزائفة حول الأسلحة النوویة؛ وهی تلفیقٌ فشلوا فی استخدامه لإقناع الرأی العام". والآن، انتقلوا إلی الحدیث عن "القنبلة القذرة". إنها محاولات عقیمة لتبریر عمل عدوانی لم یکن له أی أساس.

الطائرات المسیرة الإیرانیة أصابت أهدافها

وفی معرض رده علی ادعاء ترامب بشأن اعتراض طائرات مسیرة إیرانیة، قال بقائی: "نحن لا نشکک فی صدق الرئیس الأمریکی؛ ربما یکونون قد اعترضوا تلک الطائرات فعلاً، ولکن بعد أن تکون قد أصابت أهدافها بالفعل! تکمن المشکلة فی صواریخنا؛ فهی 'جامحة' للغایة، وبعد ثمانیة أو تسعة أشهر من 'التدریب'، تعلمت حتی کیفیة الإفلات والهروب!"

الأمریکیون یفسرون الدبلوماسیة علی أنها إصدار للأوامر

وفی إشارة إلی المواقف الأمریکیة المتکررة والمتباینة تجاه الوسطاء، علّق المتحدث باسم وزارة الخارجیة قائلاً: "من عیوب الإدارة الأمریکیة علی مدی العامین الماضیین أن أفعالها وتصریحاتها تتسم بالتناقض وعدم الاتساق. وینبع هذا من غیاب الجدیة تجاه الدبلوماسیة؛ فالدبلوماسیة تفترض الإدراک بأنها عملیة تبادل عادلة ومعقولة. وقد أثبت الأمریکیون، من خلال تعاملاتهم، أنهم یفسرون الدبلوماسیة علی أنها مجرد إصدار للأوامر".

مزاعم لا أساس لها ضد إیران تهدف إلی تشویه سمعة البلاد

رداً علی سؤال حول وجود تباین مزعوم بین تغطیة هیئة الإذاعة والتلفزیون الإیرانیة (IRIB) للأحداث والموقف الرسمی للمتحدث باسم وزارة الخارجیة، قال بقائی: "لا أری أی تباین من هذا القبیل. نحن نعلن بوضوح وشجاعة عن کل إجراء اتخذناه أو نعتزم اتخاذه. أما فیما یتعلق بمحاولة الجانب الأوروبی تحمیل إیران مسؤولیة مشاکله الداخلیة، فهل یُعقل أصلاً طرح مثل هذا الادعاء؟ من الواضح أن هناک أجندة مدروسة؛ فالمزاعم التی أطلقها البریطانیون بشأن قاعدة معینة لا أساس لها من الصحة علی الإطلاق".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجیة: "من واجبنا اتخاذ موقف کلما سعی الأطراف المناوئة إلی تشویه سمعة إیران. لقد استُخدمت أسالیب مماثلة خلال فترة الحرب، حیث ثبت أن المقذوفات التی أصابت بعض دول المنطقة کانت فی الواقع قادمة من جهات أخری؛ وخیر مثال علی ذلک ما حدث فی حالة العراق. إنها مخططات متعمدة تهدف إلی تشویه صورة إیران وتوفیر ذریعة للعدوان وارتکاب الفظائع".

إنهاء الحرب علی جمیع الجبهات یجب أن یکون جزءاً لا یتجزأ من أی اتفاق

وفیما یتعلق بزیارة رئیس الوزراء ووزیر الخارجیة القطری إلی واشنطن - وما تردد من تقاریر حول حملهما نسخة معدلة من مقترح إیران المکون من سبع نقاط - قال المتحدث: "یجب أن یکون وقف الحرب علی جمیع الجبهات جزءاً لا یتجزأ من أی اتفاق. فکیف یمکن التوصل إلی اتفاق بینما لا تزال الحرب مستمرة؟ إن هذا المطلب یعکس شعور إیران بالمسؤولیة تجاه المنطقة بأکملها".

وتابع قائلاً: "عندما ندعو إلی إنهاء الحرب علی جمیع الجبهات، فذلک لأننا ننظر إلی الأمن والاستقرار الإقلیمی کمنظومة مترابطة ومتکاملة". إن مطالب إیران وشروطها واضحة ومشروعة، والشعب الإیرانی یتوقع من مسؤولیه السعی لتحقیق هذه المطالب بجدیة وحزم؛ وستعمل وزارة الخارجیة وفقاً لذلک.

إیران تتخذ قراراتها بشکل مستقل فیما یتعلق بعقیدتها النوویة

رداً علی سؤال حول تصریحات عراقجی -الذی أشار إلی أن روسیا والصین لا تؤیدان إجراء تغییر فی العقیدة النوویة الإیرانیة- وعما إذا کانت إیران بحاجة إلی موافقة الصین وروسیا لتعدیل هذه العقیدة، صرّح قائلاً: "کما تعلمون، لیس الأمر کذلک. فإیران دولة مستقلة، ونحن سنتخذ القرارات التی نراها ضروریة؛ ومع ذلک، فإننا نتشاور مع أصدقائنا حول مختلف القضایا. کما یدرک أصدقاؤنا أیضاً أن إیران تتخذ قراراتها بشکل مستقل تماماً فی کل ما یتعلق بأمنها القومی".

إیران ستستخدم کل الوسائل للتصدی للإجراءات الأمریکیة غیر القانونیة

وفی معرض تعلیقه علی تقاریر نُشرت حول تحمیل ناقلات نفط إیرانیة بهدف کسر الحصار، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجیة قائلاً: "للتصدی للإجراءات الأمریکیة غیر القانونیة -التی تشمل طیفاً واسعاً من التدابیر وتُعد انتهاکاً للمادة الثانیة، الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة- فإن من حقنا استخدام أی وسیلة ضروریة للدفاع عن أنفسنا".

وأضاف: "لقد اتُخذت قرارات علی أعلی المستویات بشأن الأدوات والآلیات المتاحة لإیران لمواجهة هذه الاعتداءات، کما جری النظر فی مجموعة من المبادرات السیاسیة والعسکریة. ومع ذلک، وفیما یتعلق بهذا التقریر تحدیداً، فإننا لا نعدو کوننا أمام تکهنات إعلامیة".

التقاریر الأمریکیة حول "خسائر شهر ینایر" تعکس حالة من الیأس

وفی معرض حدیثه عن تسلیح "إرهابیین" علی طول الحدود الإیرانیة، وعن التقاریر الأمریکیة المتعلقة بخسائر بشریة وقعت فی شهر ینایر الماضی، قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة: "تأتی هذه التحرکات استمراراً للممارسات المشینة التی دأبوا علی القیام بها علی مدی السنوات القلیلة الماضیة. لقد انکشفت حقیقتهم أمام الشعب الإیرانی؛ فمحاولة إضافة آلاف الأسماء الأخری إلی قائمة الخسائر البشریة التی وقعت فی ینایر الماضی لیست سوی دلیل علی الیأس. إن کل ذریعة یطرحونها لا تهدف إلا إلی إضعاف إیران کدولة".