أکد محمد رضا عارف -خلال اجتماع "هیئة تنظیم السوق" الذی عُقد عقب استعراض تقریر حول التدابیر المتخذة لتسهیل تخلیص البضائع من موانئ البلاد وجمارکها- علی ضرورة إزالة العقبات الإداریة وتسریع إجراءات التخلیص الجمرکی. وقال فی هذا الصدد: "إن ارتفاع معدلات تفریغ وتخلیص البضائع عبر الحدود غیر الجنوبیة یبعث برسالة مفادها أننا لا نخشی فرض حصار بحری من قبل العدو".

وبحسب تقریر قُدِّم خلال الاجتماع، فقد شهد حجم السلع الأساسیة التی تم تفریغها فی الموانئ الشمالیة للبلاد زیادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضی.

کما أصدر النائب الأول للرئیس توجیهات بحل المشکلات المتعلقة بتوفیر الوقود للشاحنات التی تصل إلی الموانئ لنقل البضائع.

علاوة علی ذلک، شدد علی ضرورة إزالة المعوقات التی تعرقل تخلیص السیارات المستوردة من الجمارک والموانئ فی البلاد.

عارف یؤکد علی منع ارتفاع أسعار السلع الأساسیة

وفی معرض تأکیده علی أهمیة حمایة معیشة المواطنین ومنع الارتفاع المستمر فی أسعار السلع الأساسیة، قال النائب الأول للرئیس: "إن مخزون البلاد من السلع الأساسیة والاستراتیجیة فی وضع ممتاز، وهناک وفرة فی السلع المتاحة فی الأسواق".

وأشار عارف إلی الأثر النفسی الذی تترکه الزیادات المستمرة فی الأسعار علی المجتمع، قائلاً: "إن ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بین ۲% إلی ۳% بشکل یومی أو أسبوعی یترک أثراً نفسیاً سلبیاً علی الناس؛ لذا یجب إیجاد حل یضمن عدم ارتفاع الأسعار، علی الأقل خلال الأشهر الثلاثة القادمة".

وأضاف أن هذا المقترح قید الدراسة حالیاً من قبل أمانة "هیئة تنظیم السوق"، بهدف وضع آلیة تمنع حدوث زیادات یومیة أو أسبوعیة فی الأسعار.

وخلال الاجتماع الذی ترأسه النائب الأول للرئیس، تم استعراض تقریر حول اتجاهات متوسط أسعار عدد من السلع، بما فی ذلک المعکرونة، والحلیب، والبصل، والطماطم، واللحوم الحمراء، وإطارات السیارات.

وشدد النائب الأول لرئیس الجمهوریة علی ضرورة الموازنة بین إدارة السوق المحلیة وتصدیر المنتجات الزراعیة، مؤکداً أن الحکومة لا تسعی إلی منع الصادرات الزراعیة، لکن یجب وضع خطط تضمن عدم حدوث أی نقص فی السوق المحلیة.

وفی معرض تقییمه لسیاسات البلاد المتعلقة بتصدیر المنتجات الزراعیة عالیة الجودة، وصفها عارف بالناجحة، مؤکداً علی أهمیة الحفاظ علی أسواق التصدیر. وأضاف أنه علی الرغم من إمکانیة فرض قیود مؤقتة علی التصدیر فی حال حدوث نقص محلی، إلا أن الاستراتیجیة الرئیسیة للبلاد تظل قائمة علی تعزیز الصادرات.

الاستفادة من دروس حربین سابقتین لتسهیل إدارة شؤون البلاد

وفی إشارة إلی التدابیر الحکومیة التی اتُخذت خلال حربین سابقتین، أوضح النائب الأول لرئیس الجمهوریة أن بعض الإجراءات -التی کانت تتطلب فی الظروف العادیة تصاریح خاصة- قد أُدرجت ضمن وثیقة اعتمدها المجلس الأعلی للأمن القومی وصادق علیها قائد الثورة، حیث جری تعمیم هذه الوثیقة لاحقاً علی الأجهزة التنفیذیة مقسمةً إلی ثلاثة أجزاء.

وأکد عارف علی أهمیة الاستفادة من الخبرات المکتسبة خلال إدارة البلاد فی ظروف الحرب، مشیراً إلی أن تفعیل هذه التدابیر -استناداً إلی دروس ذلک الصراعین- سیساهم بشکل کبیر فی تسهیل إدارة شؤون الدولة. کما أعرب عارف عن تقدیره لتعاون المواطنین فی ترشید استهلاک الوقود.

وفی معرض تقدیره لتعاون الجمهور مع الحکومة فی ترشید استهلاک الوقود، أشار النائب الأول لرئیس الجمهوریة إلی وجود خلل فی قطاع الطاقة بالبلاد، موضحاً أن بعض التحدیات التی تواجه إمدادات الطاقة تعود إلی الأضرار التی لحقت بهذا القطاع جراء أعمال العدو.

وشدد عارف علی أن استراتیجیة الحکومة تهدف إلی إعطاء الأولویة فی تخصیص الطاقة المتاحة لقطاعات الإنتاج والصناعة، مجدداً دعوته للجمهور بضرورة ترشید استهلاک الغاز الطبیعی.

وأضاف قائلاً: "لقد شهدنا تحسناً فی مؤشرات خفض الاستهلاک والاستخدام الکفؤ للطاقة. وعلینا -بدعم من المواطنین- مواصلة هذا المسار لضمان تلبیة احتیاجات قطاعات الإنتاج والصناعة فی البلاد من الطاقة".

الإصلاحات الهیکلیة والقضاء علی مخاطر الفساد: النهج الجوهری لهیئة تنظیم السوق

حدد النائب الأول للرئیس الإصلاحات الهیکلیة، ومعالجة نقاط الضعف، واجتثاث الظروف المواتیة للفساد، باعتبارها النهج الأساسی الذی تتبعه هیئة تنظیم السوق. وأشار إلی أن البیئات الخصبة للفساد -التی تشکلت فی الماضی- أدت إلی طرح سلع ردیئة الجودة بأسعار مرتفعة.

وفی إشارة إلی ظروف مشابهة کانت قائمة سابقاً فی قطاعی الخبز والبنزین، أوضح عارف أنه قد تم اتخاذ تدابیر فعالة لتصحیح هذا الوضع. وفیما یتعلق بالخبز تحدیداً، أکد أن الإصلاحات نُفذت دون فرض قیود شرائیة علی الجمهور ودون زیادة فی الأسعار.

محافظ فارس: احتیاطیات السلع الأساسیة فی وضع جید، وجهود مستمرة لمکافحة المغالاة فی الأسعار

قدم حسین علی أمیری، محافظ فارس، تقریراً إلی هیئة تنظیم السوق حول تنفیذ خطة الإصلاح الهیکلی لقطاع الوقود، والتدابیر المتخذة لضمان توفیر السلع الأساسیة داخل المحافظة.

وأکد المحافظ أن احتیاطیات السلع الأساسیة فی المحافظة فی وضع جید، مشدداً علی تنفیذ مبادرات لمکافحة المغالاة فی الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وحمایة معیشة المواطنین.