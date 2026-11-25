علی مدی عقود، اعتقدت الولایات المتحدة أن نشر عشرات الآلاف من جنودها، وإنشاء قواعد عسکریة واسعة، والتمتع بالتفوق الجوی والبحری، کفیل بضمان أمن حلفائها وتمکینها من توظیف قوتها العسکریة فی الشرق الأوسط متی شاءت. غیر أن الحرب مع إیران وضعت هذه المعادلة أمام تحدٍّ جدی. ولا تقتصر أهمیة أداء إیران علی الأضرار التی لحقت بالمعدات والمنشآت العسکریة الأمریکیة، بل تتجاوز ذلک إلی نجاح طهران فی التشکیک بأحد المرتکزات الأساسیة للقوة الأمریکیة، وهو أمن شبکة القواعد العسکریة الأمریکیة فی المنطقة وفاعلیتها.

وینبغی النظر إلی هذا التحول فی إطار إخفاق استراتیجی، لا یعنی بالضرورة تدمیر القوة العسکریة الأمریکیة، بقدر ما یعنی زیادة صعوبة توظیف هذه القوة لفرض الإرادة السیاسیة علی إیران.

نهایة الاعتقاد بالأمن الدائم للقواعد الأمریکیة

تمتلک الولایات المتحدة نحو ۵۰ ألف جندی وما یقارب ۱۹ منشأة عسکریة کبری فی الشرق الأوسط. وتمتد هذه الشبکة من البحرین وقطر إلی الأردن والسعودیة، وشکلت لعقود العمود الفقری للحضور العسکری الأمریکی فی المنطقة. لکن الحرب مع إیران أظهرت أن اتساع هذه الشبکة لا یعنی بالضرورة أنها محصنة وآمنة.

وقدّر مرکز الدراسات الاستراتیجیة والدولیة الأمریکی تکلفة إعادة إعمار البنیة التحتیة المتضررة للقواعد الأمریکیة فی المنطقة بنحو ۹.۴ ملیارات دولار. کما تعرضت قاعدة الدعم البحری الأمریکیة فی البحرین، التی تضم قیادة القوات البحریة والأسطول الخامس، لأضرار جسیمة، فیما تجاوزت تقدیرات تکلفة إصلاحها ۴۰۰ ملیون دولار.

ولا تقتصر أهمیة هذه الأرقام علی تکلفتها المالیة؛ فالقاعدة العسکریة لا تمثل میزة استراتیجیة إلا إذا أتاحت نشر القوات بأمان، وصیانة المعدات، وإدارة العملیات، وتوفیر الدعم المستمر. وإذا تمکن الخصم من استهداف هذه البنیة التحتیة، فستضطر واشنطن إلی تخصیص جزء کبیر من مواردها لحمایة قواعدها وتعویض خسائرها، وهی موارد کان یمکن توظیفها فی الظروف الطبیعیة لتوسیع قدراتها العملیاتیة. وبعبارة أخری، رفعت إیران تکلفة توظیف الولایات المتحدة لمزایاها الجغرافیة والعسکریة.

استهداف بنیة القوة ولیس المعدات العسکریة فحسب

ترکز الحروب التقلیدیة عادة علی حجم الخسائر التی تلحق بالمقاتلات والسفن الحربیة ومنظومات الصواریخ، لکن الأهمیة الاستراتیجیة للهجمات الإیرانیة تکمن أیضا فی طبیعة الأهداف المختارة وتأثیرها فی أداء الشبکة العسکریة الأمریکیة.

وأظهر تحقیق أجرته وکالة أسوشیتد برس بشأن الهجمات علی القواعد الأمریکیة أن أنظمة الإنذار المبکر والرادارات کانت من بین الأهداف الأولی، قبل أن تتوسع الهجمات لتشمل حظائر الطائرات والمستودعات ومنشآت الاتصالات ومواقع تمرکز القوات. ویحمل هذا التسلسل أهمیة عسکریة؛ لأن الرادارات وأنظمة الإنذار تمثل جزءا أساسیا من البنیة التحتیة اللازمة لاکتشاف التهدیدات والاستجابة الدفاعیة لها.

ولا یقتصر تأثیر استهداف هذه الأنظمة علی خسارة معدات عسکریة، بل قد یؤدی إلی تقلیص کفاءة المنظومة الدفاعیة للقاعدة، ویجعل حمایة بقیة المعدات أکثر صعوبة. ولذلک فإن استهداف البنیة التحتیة الداعمة وأنظمة الإنذار، إلی جانب المعدات العملیاتیة، یفرض تکالیف تتجاوز القیمة المادیة لکل هدف.

کما أفاد تقریر صادر عن المفتش العام بوزارة الدفاع الأمریکیة بفقدان عشرات الطائرات، من بینها مروحیات هجومیة ومقاتلات متطورة من طرازی إف-۳۵ وإف-۱۵ إی. وارتفعت تکلفة الحرب حتی نوفمبر/تشرین الثانی إلی أکثر من ۴۸ ملیار دولار، من دون احتساب التکلفة الکاملة لإعادة إعمار القواعد.

واشنطن مضطرة إلی إعادة النظر فی وجودها العسکری

من أبرز مؤشرات تغیر موازین القوی النقاشات التی تشهدها الولایات المتحدة بشأن مستقبل انتشار قواتها فی الشرق الأوسط. فلم یعد السؤال مقتصرا علی کیفیة إعادة إعمار القواعد المتضررة، بل امتد إلی ما إذا کان ینبغی إعادة بناء جمیع المنشآت السابقة بالهیکل نفسه وفی المواقع ذاتها.

ویتحدث بعض الخبراء الأمریکیین عن ضرورة تقلیص القوات، وتوزیع المنشآت علی مواقع متعددة، ونقل جزء من المعدات إلی مناطق أبعد، بل وتحویل بعض المراکز إلی منشآت تحت الأرض. وتکشف هذه الخیارات عن أن نموذج الانتشار العسکری الأمریکی التقلیدی بالقرب من الخلیج الفارسی یواجه قیودا جدیدة.

وبالطبع، لا یعنی نقل القواعد انسحاب الولایات المتحدة بالکامل من المنطقة؛ فقد تلجأ واشنطن بدلا من المنشآت الکبیرة والثابتة إلی شبکة من القواعد الأصغر والأکثر تفرقا والأقل استقرارا. غیر أن هذا التحول نفسه مکلف، وقد یحد من قدرة الولایات المتحدة علی تنفیذ عملیات سریعة وواسعة النطاق.

والأهم أن نقل المنشآت إلی مسافات أبعد عن إیران لا یعالج مشکلة تعرضها للخطر بشکل کامل. فقد منحت التطورات فی القدرات الصاروخیة والطائرات المسیّرة الإیرانیة عمقا أکبر للقدرة الردعیة الإیرانیة، وضیقت نطاق الخیارات العسکریة المتاحة أمام الولایات المتحدة.

حلفاء أمریکا والتشکیک فی المظلة الأمنیة لواشنطن

لا یقتصر هذا التحول علی الحسابات العسکریة للبنتاغون، بل یمتد إلی الدول الإقلیمیة التی اعتبرت استضافة القواعد الأمریکیة جزءا من ضمان أمنها. وتواجه هذه الدول الیوم سؤالا صعبا: هل یعزز الوجود العسکری الأمریکی أمنها، أم یحولها، فی حال تصاعد المواجهة مع إیران، إلی جزء من ساحة الصراع؟

فعندما تتعرض القواعد الموجودة فی دول المنطقة للهجمات، تجد هذه الدول نفسها مضطرة إلی تحمل التکالیف السیاسیة والاقتصادیة والأمنیة لحرب قد یکون قرار شنها قد اتخذ فی واشنطن.

وقد تدفع هذه التجربة تلک الدول إلی تنویع علاقاتها الأمنیة وتقلیل اعتمادها الحصری علی الولایات المتحدة.

کما یمکن النظر إلی اتفاقیة الدفاع المشترک بین السعودیة وترکیا وباکستان فی أغسطس/آب ۲۰۲۶ ضمن هذا السیاق الأوسع. ورغم أن هذه الترتیبات لم تتحول بعد إلی بدیل عن الشبکة الأمنیة الأمریکیة، فإنها تشیر إلی سعی بعض القوی الإقلیمیة إلی البحث عن خیارات مکملة وأکثر تنوعا لتأمین مصالحها.

إخفاق أمریکا فی فرض إرادتها السیاسیة

لا تقتصر تکلفة الحرب علی واشنطن علی الجوانب العسکریة والإقلیمیة، بل تمتد إلی الداخل الأمریکی. فقد أظهر استطلاع أجرته رویترز وإبسوس فی نوفمبر/تشرین الثانی ۲۰۲۶ أن ۷۱ بالمئة من الأمریکیین یؤیدون إنهاء الحرب مع إیران من خلال تحرک فی الکونغرس. ویعکس ذلک أن الإدارة الأمریکیة تواجه قیودا سیاسیة داخلیة علی مواصلة مواجهة مرتفعة التکلفة.

وفی الواقع، لا تتحول القوة العسکریة إلی انتصار استراتیجی إلا عندما تتمکن من فرض النتیجة السیاسیة المنشودة. فامتلاک مقاتلات متطورة وحاملات طائرات ومیزانیة عسکریة ضخمة لا یضمن وحده قدرة دولة علی فرض إرادتها علی الطرف المقابل.

وإذا تمکن الطرف الآخر من رفع تکلفة استمرار المواجهة، واستهداف البنیة التحتیة للوجود العسکری، والحفاظ علی إرادته السیاسیة، فإن التفوق التسلیحی لا یؤدی بالضرورة إلی النتیجة السیاسیة المطلوبة.

ما الإنجاز الأکبر الذی حققته إیران؟

أظهرت إیران فی هذه المواجهة أن القوة العسکریة الأمریکیة فی المنطقة، رغم تفوقها التکنولوجی ومواردها المالیة، لیست بمنأی عن الاستهداف. والأهم أن طهران تمکنت من رفع تکلفة الحفاظ علی هذه القوة ودفع واشنطن إلی إعادة النظر فی جانب من انتشارها العسکری.

ولا یعنی هذا التحول نهایة الوجود الأمریکی فی الشرق الأوسط أو زوال القوة العسکریة الأمریکیة، لکنه کشف حقیقة مهمة، وهی أن الولایات المتحدة لم تعد قادرة علی الاعتماد علی قواعدها الثابتة بالثقة نفسها التی کانت تتمتع بها سابقا، ولا علی اعتبار أن مجرد نشر القوات والمعدات کاف لضمان أمن حلفائها.

ویکمن الإنجاز الاستراتیجی لإیران تحدیدا فی هذا التحول فی الحسابات. فقد تمکنت دولة تواجه ضغوطا عسکریة من قوة تتفوق علیها بکثیر من حیث الموارد والتکنولوجیا من زیادة تکالیف تلک القوة، وکشف مواطن الضعف فی بنیتها التحتیة، ودفع مسألة إعادة النظر فی انتشارها العسکری إلی مستوی صناعة القرار فی واشنطن.

وإذا کان هدف الولایات المتحدة من هذه المواجهة هو ترسیخ تفوقها وفرض إرادتها علی إیران، فإن صعوبة استمرار وجودها العسکری واضطرارها إلی مراجعة استراتیجیتها الإقلیمیة، بصرف النظر عن حجم الخسائر التی تکبدها الطرفان، یمثلان مؤشرین مهمین علی تعثرها فی تحقیق هذا الهدف.

وبهذا الأداء، لم تکتف إیران بالدفاع عن نفسها، بل وضعت أحد الافتراضات الأساسیة للنظام الأمنی الذی تقوده الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط أمام تحدٍّ غیر مسبوق.