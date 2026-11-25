رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة وقائد مقر خاتم الأنبیاء المرکزی، اللواء عبد اللهی قال خلال لقائه رئیس منظمة تعبئة المستضعفین (البسیج): تعرّضت القواعد الأمریکیة لأضرار جسیمة، وخرج جزء کبیر منها عن الخدمة؛ إذ إن بعض هذه القواعد لم یستعد حتی الآن وضعه العملیاتی السابق، فیما یسعی الأمریکیون إلی تغییر مواقع تمرکزها ونقلها إلی مناطق أبعد.

واکد ان أی تحریک للقواعد الأمریکیة فی المنطقة لن یغیّر من إرادة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی مواجهة التهدیدات، وأینما تتمرکز هذه القواعد، فإنها ستبقی فی مرمی القوات المسلحة الإیرانیة عند الضرورة.

واضاف: تمکّنت الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، من خلال التنسیق بین مختلف الجهات، من إصابة الأهداف التی حددتها فی البحر، وإجبار الطرف المقابل علی التراجع.

وتابع: سیضطر الطرف المقابل إلی احترام حقوق بلدنا ومصالحه وتغییر سلوکه، ویجب من خلال القوة والثبات والصمود إرغامه علی احترام حقوق الشعب الإیرانی.

اللواء عبد اللهی: العدو اضطر إلی التراجع فی مواجهة القدرات الصاروخیة الإیرانیة

وقال رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة: إن نقل القواعد الأمریکیة فی المنطقة لن یغیّر من إرادة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی مواجهة التهدیدات.

واشار إلی انه تمکّنت القدرات الصاروخیة الإیرانیة من وضع عدوَّین قویَّین أمام تحدیات جدیة، وهما قوة عظمی عالمیة والجیش الخامس الأقوی فی العالم، وأجبرتهما علی التراجع. وکان هذا إنجازاً کبیراً وملحوظاً.

واضاف: لا یأخذ الأعداء فی حساباتهم علی نحو صحیح قوة إیمان الشعب الإیرانی وإرادته وتماسکه؛ وکما حدث فی الماضی، دخل صدام الحرب بتقدیرات خاطئة بشأن قدرات الشعب الإیرانی وإرادته، وانتهی به الأمر إلی الهزیمة بعد ثمانی سنوات.

واشار إلی ان الأعداء شنّوا هجوماً واسعاً انطلاقاً من اعتقادهم بأنهم قادرون علی إسقاط نظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة خلال ۲۴ إلی ۴۸ ساعة، وأنهم سیتمکنون من تحقیق أهدافهم من خلال تهیئة الظروف لنزول التیارات المعادیة إلی الشوارع. لکن رد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة جاء، خلافاً لحساباتهم، بعد ساعة واحدة فقط من الهجوم الأولی.

واضاف: کان العدو یتوقع أن یتأخر الرد الإیرانی، لکن الاستجابة السریعة للقوات المسلحة أدّت إلی إرباک تشکیلاتهم وانتشارهم العملیاتی فی المیدان.