فی رسالة بمناسبة "أسبوع البسیج"، صرح العمید ابوالفضل شکارجی، المتحدث الرسمی باسم القوات المسلحة الایرانیة، قائلاً: "تُمثّل قوات البسیج الرکیزة الأساسیة التی تدعم منظومة الدفاع والأمن فی البلاد. إنها قوة عالمیة فریدة من نوعها، لا یستطیع الخصوم -سواء الأمریکیون أو الصهاینة- توقع تحرکاتها أو تحییدها من خلال أی من استراتیجیاتهم".

وأضاف: "إن حضور البسیج فی الأوقات العصیبة التی تمر بها البلاد یبعث علی الأمل، ویعزز الثقة، ویضفی السکینة وسط أشد العواصف. وفی جوهرها، تجسد البسیج تلاقی إرادة الشعب -المستمدة من إلهام إلهی- مع توجیهات قائد الأمة الإسلامیة (القائد الأعلی للقوات المسلحة) ؛ مما یجعلها قوة لا تُقهر ولا تستطیع أی قوة علی وجه الأرض الوقوف فی وجهها".

وتابع الجنرال شکارجی: "علی الرغم من طابعها الذی یتسم بالبساطة، إلا أن الباسیج تتسم بالإیمان، والبصیرة العمیقة، والشجاعة، وروح الجهاد (السعی الدؤوب) ، والولاء الراسخ لـ 'الولایة'.. هذه السمات جعلت من البسیج القوة الأکثر حصانة ومنعة فی العالم".