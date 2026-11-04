||14:12
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
0 دیدگاه474 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000531 474 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

عبدل‌ السید به ترامپ: دیگر می‌توانی به من بگویی «سناتور»

عبدالرحمن محمد السید مشهور به عبدل السید سناتور جدید دموکرات آمریکا خطاب به دونالد ترامپ که تا پیش از این اسمش را مسخره می‌کرد، گفت: «دونالد، ببینید، من می‌دانم که شما در تلفظ اسم من مشکل داشتید. بنابراین، بعد از اینکه آقای جی‌دی در ماه ژانویه رسماً من را معرفی می‌کند، شما می‌توانید به سادگی به من "سناتور" بگویید.» اظهارات عبدل السید را می‌بینید و می‌شنوید.


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
https://tabnak.ir/fa/news/100000531/

برچسب‌ها:دونالد ترامپسناتور دموکراتانتخابات کنگره آمریکاعبدل السید

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

دیدگاه‌ها (0)

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید