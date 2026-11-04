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عبدالرحمن محمد السید مشهور به عبدل السید سناتور جدید دموکرات آمریکا خطاب به دونالد ترامپ که تا پیش از این اسمش را مسخره می‌کرد، گفت: «دونالد، ببینید، من می‌دانم که شما در تلفظ اسم من مشکل داشتید. بنابراین، بعد از اینکه آقای جی‌دی در ماه ژانویه رسماً من را معرفی می‌کند، شما می‌توانید به سادگی به من "سناتور" بگویید.» اظهارات عبدل السید را می‌بینید و می‌شنوید.