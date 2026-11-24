گروه استان‌ها - در پی شنیده‌شدن صدای چند انفجار در ساری و مناطق اطراف، سپاه کربلا مازندران با صدور اطلاعیه‌ای منشأ این صداها را اجرای یک تمرین نظامی عادی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ما زندران ، در پی شنیده‌شدن صداهای انفجار در بخش‌هایی از ساری، روابط عمومی سپاه کربلا اعلام کرد این صداها ناشی از اجرای یک تمرین تاکتیکی عادی و انفجارهای کنترل‌شده در میدان تیر لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا بوده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که هیچ‌گونه حادثه یا اتفاق خاصی رخ نداده و شهروندان نباید به شایعات و اخبار تأییدنشده توجه کنند.

روابط عمومی سپاه کربلا همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی خواست از انتشار اخبار نادرست و گمانه‌زنی‌هایی که موجب تشویش اذهان عمومی و خدشه‌دار شدن امنیت روانی جامعه می‌شود، خودداری کنند.

در پایان این اطلاعیه از مردم شهرستان ساری خواسته شده است ضمن حفظ آرامش و اطمینان خاطر، اخبار و اطلاعات را صرفاً از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی پیگیری کنند.

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