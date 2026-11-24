توضیح سپاه کربلا درباره انفجارهای ساری:
صدای انفجار در ساری ناشی از تمرین نظامی لشکر ۲۵ کربلا بود/ مردم به شایعات توجه نکنند
گروه استانها - در پی شنیدهشدن صدای چند انفجار در ساری و مناطق اطراف، سپاه کربلا مازندران با صدور اطلاعیهای منشأ این صداها را اجرای یک تمرین نظامی عادی اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان مازندران، در پی شنیدهشدن صداهای انفجار در بخشهایی از ساری، روابط عمومی سپاه کربلا اعلام کرد این صداها ناشی از اجرای یک تمرین تاکتیکی عادی و انفجارهای کنترلشده در میدان تیر لشکر عملیاتی ۲۵ کربلا بوده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که هیچگونه حادثه یا اتفاق خاصی رخ نداده و شهروندان نباید به شایعات و اخبار تأییدنشده توجه کنند.
روابط عمومی سپاه کربلا همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی، از رسانهها و فعالان فضای مجازی خواست از انتشار اخبار نادرست و گمانهزنیهایی که موجب تشویش اذهان عمومی و خدشهدار شدن امنیت روانی جامعه میشود، خودداری کنند.
در پایان این اطلاعیه از مردم شهرستان ساری خواسته شده است ضمن حفظ آرامش و اطمینان خاطر، اخبار و اطلاعات را صرفاً از طریق مراجع و رسانههای رسمی پیگیری کنند.
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