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المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا اندلعت حرب جديدة فلن يقتصر مسرح الصراع على غرب آسيا

المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا يجدد التأكيد أن أي "عدوان أميركي آخر سيُقابَل برد فوري وساحق وبنطاق أوسع مما كان عليه سابقاً".
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جدد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا، الثلاثاء، أنّ أي "عدوان أميركي آخر سيُقابَل برد فوري وساحق وبنطاق أوسع مما كان عليه سابقاً".

وتوعد العميد نيا بأنّه "إذا اندلعت حرب جديدة فلن يقتصر مسرح الصراع على غرب آسيا"، وقال: "قواتنا المسلحة تعمل على تحديث قاعدة أهدافها من خلال استهداف أنواع الأصول المادية وغير المادية لأميركا وإسرائيل".

وأضاف: "في حال افتعل العدو مغامرة جديدة فإن منشآت ومعدات وقوات ومصالح أميركا أينما كانت ستكون هدفاً للرد الإيراني".

كما أكّد أنّ إيران أحبطت "مخطط العدو لإقامة جبهة برية غربية عبر تسليح الجماعات المعادية والانفصالية المتمركزة في إقليم كردستان العراق".

وكان قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي قد وجّه كبار قيادات القوات المسلحة، في وقت سابق، بمواجهة مستويات التهديد كلّها بـ "رد فوري وفعّال، من دون قيود جغرافية"، مشدداً على وجوب أن تكون "جميع الأصول المادية والمعنوية للعدو الأميركي - الصهيوني ضمن نطاق نيران قواتنا المسلحة".

ويأتي ذلك في وقتٍ تجري فيه تحركات دبلوماسية لخفض مستوى التوتر مع تصاعد التهديدات بشن عدوان جديد على إيران وتوعّد الأخيرة بالرد بأضعاف.

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المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا اندلعت حرب جديدة فلن يقتصر مسرح الصراع على غرب آسيا

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